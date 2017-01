«Mesternes mester»-Odd Sørlis smertemareritt: – Det var jævlig bittert

KALAMATA (VG) Odd Sørli (62) røyk ut av «Mesternes mester» på verst tenkelige vis: I et sykkelkrasj røyk kragebeinet og senene i skulderen tvers av.

– Jeg merket at det knaste, og da skjønte jeg at det var alvorlig. Men akkurat da er du så fokusert, så det første jeg tenkte var «Hvor er sykkelen min», sier Sørli og ler.

Det var under den tredje lagkonkurransen i lørdagens «Mesternes mester»-episode at det gikk galt: Den tidligere alpinisten Odd Sørli var på lag med Eldar Rønning og Tonje Sørlie. De syklet lagtempo med Eldar foran, Tonje i midten og Odd bak.

Odd Sørli (62) * Norsk alpinist * Tok 8 NM-gull i slalåm og storslalåm fra 1975 til 1984 * Deltok i tre OL og har en sjetteplass fra VM * Jobbet som reporter i Se & Hør etter at han la opp * Startet i 1996 eventselskapet Off Piste sammen med kona. Selskapet omsatte for 107 millioner kroner i 2015 * Er gift med Siri Moseng Sørli og har barna Daniel (32), Tirill (30) og Mia (23) * Deltaker i sesong 8 av «Mesternes mester» på NRK

– Starten gikk ganske bra. Vi lå ganske langt foran de andre, men det hadde vært et par episoder der Tonje kom borti hjulet til Eldar, så jeg sa i fra at vi måtte være forsiktige, forteller Sørli.

– Vi kjører ned en nedover en bakke med en svak kurve. Plutselig kommer Tonje borti hjulet til Eldar, mister kontrollen og ramler på siden. Jeg kommer tett bak og prøver å komme meg unna, men da seiler sykkelen til Tonje over og blokkerer veien for meg. Så jeg kjører over sykkelen hennes og går kast i kast.

Han lander på hodet og skulderen.

– Hva gikk gjennom hodet ditt da?

– Jeg tenkte «Pokker og!». Jeg slo hodet ganske hardt i asfalten, men jeg hadde heldigvis på meg hjelm som satt veldig godt på. Jeg var aldri bevisstløs, men du blir jo litt omtåket likevel. Vi holdt sikkert 40-50 kilometer i timen ned den bakken, anslår Odd.

ISET NED: Kragebeinet sto rett opp under huden, og Sørli fikk raskt ispose på skaden etter at han kom i mål. Her venter han på ambulansen. Foto: , Rubicon TV

Fullførte med smerter og løs skulder

Men han ga seg ikke av den grunn.

– Vi var veldig fast bestemte på å fortsette. Vi hadde tre kilometer igjen til mål, og de skulle jeg fullføre. Da er du litt utenfor deg selv. Du har så mye adrenalin at du ikke tenker klart, og du er så opptatt av ikke å ødelegge for dine lagkompiser. Så det er bare å bite tennene sammen og sykle til mål. Men jeg merket at skulderen var ødelagt, sier han.

Da de kom i mål så produksjonsselskapets sykepleier på skaden, og besluttet raskt å ringe etter ambulanse.

– Jeg burte nok ha gitt meg der og da. Det var veldig mye risting da vi kjørte ned den siste bakken før mål, og da merket jeg at hele skulderen var løs. Og så holdt jeg på å kjøre over en katt rett før mål, skyter Sørli inn – og legger til med et smil:

– Men den var faktisk brunstripet, ikke sort.

Odd forteller at det kjentes som om ingenting satt fast i skulderen.

– Det var gått tvers av. Kragebeinet mitt sto bakover og alt av fester var røket. Det visste jeg ikke da, men jeg merket at det var helt løst. Men jeg kom til mål. Det var viktig å komme til mål! Og det var veldig bra at jeg berget hodet.

TILBAKE I KALAMATA: Odd Sørli måtte trekke seg, men reiste tilbake til Kalamata etter operasjonen og fikk tid sammen med de andre deltakerne. Foto: Ingvill Dybfest Dahl , VG

Måtte operere

Sykebilen kom raskt, og Odd ble lagt i den med isposer rundt skulderen. I episoden kan du se Sørli svare «Jeg føler meg bra» når lagkameratene spør hvordan det går i ambulansen. Han smiler av det i dag.

– Jeg merket jo smerten, og hadde skrapet meg opp over store deler av kroppen og hadde store sår. Turen fra landsbyen der vi kom i mål og til sykehuset gikk over veldig ujevn og svingete vei. Den halvannen timen der, den var lang!

På sykehuset viste røntgenbilder at senefestene var røket og at han måtte opereres, og han fikk beskjed om at han kunne dra hjem til Norge for å gjøre det. Vel hjemme fikk han beskjed om at skaden hadde vanskelighetsgrad 5 på skalaen fra 1 til 5, og han fikk såkalt «tightrope»-operasjon noen dager senere.

– Hva var prognosene?

– Jeg kunne ta av fatle etter tre uker, og må så til en ny sjekk hos ortoped etter seks uker for å se bevegelighet, og så langsomt begynne trene. Jeg kunne ikke trene med belastning før etter tre måneder. Etter seks måneder skal jeg være ganske bra, men de sier jeg kan ha smerter i opptil to år, sier pasienten.

IMPONERTE: Odd hadde gjort det veldig bra på flere øvelser da det gikk galt. Her er han i aksjon med Helene Olafsen og Anita Moen i lørdagens program. Foto: Jan Kvalheim , Rubicon TV

– Hvordan var det å ryke ut av konkurransen på den måten?

– Det var jævlig bittert, det må jeg si. Jeg hadde forberedt meg godt og lå godt an. Det svingte veldig mellom gode og dårlige resultater, men jeg merket at jeg behersket en del av øvelsene bra. Jeg visste at på et eller annet tidspunkt ville det fysiske bli så tøft at jeg neppe ville hatt muligheter, men nå tror jeg at jeg kunne hengt med ganske lenge - så det var litt surt.

Fingeren brakk

Skulderskaden var heller ikke det eneste uhellet Sørli hadde i episodens tre konkurranser. Han landet også på nakken da han skulle forsere et høyt hinder i hinderløypen – og brekte en finger.

– Det er et mirakel at jeg ikke knekte nakken da jeg gjorde det tigerspranget over hinderet. Jeg knekte også fingeren– uten å vite det – da jeg gravde opp en betongkloss under én meter sand. Da brakk fingeren rett av, og jeg merket det ikke, sier Odd og ler mens han viser fram en litt skakk ringfinger på høyre hånd.

SKADE: Odds finger brakk også i samme program som han ødela høyre skulder. Sånn ser den ut i dag. Foto: Hallgeir Vagenes , VG

– Jeg oppdaget det tre uker etterpå, og da sa ortopeden at det bare var å glemme. Så den vil jeg for alltid ha med meg. Jeg får ikke ordentlig grep på den venstre hånden. Men, men.

– Angrer du på at du fullførte løpet?

– Nei, ikke i det hele tatt – jeg skulle jo til mål!