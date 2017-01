«Mesternes mester»-Ines dramatiske fortid

Ine Barlie (51) kommer fra en lang rekke brytere. Men det var ikke gitt at hun skulle videreføre tradisjonen etter at hun mistet faren i en tragisk dødsulykke før hun var to år.

Selv om Ine Barlie la opp i 2001, er hun absolutt aktiv ennå. I hverdagen sjonglerer hun jobben som barnefysioterapeut med trening av seg selv, trening av unge og rollen som president i Kolbotn Rotary Klubb. Og så er hun deltaker i «Mesterens mester».

– Bryting er ganske allsidig idrett med 80 prosent grunntrening og jeg liker å trene. Men da jeg så hvem som skulle være med i år, tenkte jeg «Å skitt, her er det mange som akkurat er blitt idrettspensjonister!». Jeg er jo 51 nå, og man merker at det skjer fysiologiske endringer i kroppen, sier Barlie til VG.

Hun kommer fra en lang brytetradisjon. Faren Aage og hans tre brødre Harald, Kåre og Oddvar vant 28 NM i alt. Ine har vunnet 19.

KJENT SLEKT: Utklipp fra ukjent publikajson juni 1962. På bildet vises brødrekvartetten: Ines far Aage på gullstol. Fra venstre: Harald, Kåre og Oddvar Barlie. Foto: Faksimile , Ukjent opphav

– Det var ikke gitt at jeg skulle begynne med bryting, selv om jeg kommer fra Barlie-familen. For pappaen min døde jo i en bilulykke da jeg bare var 21 måneder, forteller hun.

Bryteren har fortalt historien mange ganger. Også på «Mesternes mester». Like fullt er den sterk.

Trailer imot

Det er 24. februar 1967. En gjeng brytere kjører fra Oslo om natten for å rekke tidlig innveiing på et stevne i Västerås i Sverige.Det har snødd, sluddet og regnet. Og så blir det kaldere. Harald Barlie kjører bilen. Broren Aage sitter og sover på høyresiden i baksetet. Det er venstrekjøring i Sverige på den tiden.

– I en venstresving rett før de kommer til Ørebro, får ikke Harald svingt. Bilen går rett ut til høyre og så kommer det en trailer imot. Traileren treffer på høyre side av bilen, så de to som sitter der blir drept momentant, forteller Ine.

Hennes far dør. Tre overlever.

– At noen overlevde i det hele tatt, skjønner jeg ikke. Jeg har sett bilder av bilen, og det ser helt jævlig ut - den var så krasjet. At tre gikk ut uten en skramme er helt utrolig!

I ettertid viser det seg at det er teknisk feil og issvuller i hjulsystemet på bilen. Nå avdøde Harald hadde ikke skyld i ulykken. Likevel orker han ikke å gå i brorens begravelse, noe Ine først får vite for to år siden.

I KONKURRANSE: Ine Barlie nederst til høyre, med konkurrentene i «Mesternes mester» som nå går lørdager på NRK. Bak f.v: Anders Jacobsen, Frode Grodås, Bartosz Piasecki og Odd Sørli- I midten: Tonje Sørlie, Else-Marthe Lybekk Sørlie, Eldar Rønning Foran f.v: Helene Olafsen, Anita Moen og Ine. Foto: Fred Andre Wergeland , Rubicon TV

Det sterkeste minnet

Fakta Ine Barlie (51) * Var banebrytende for kvinnebryting i Norge. * Har 19 NM-titler, fem VM-medaljer og en EM-bronse. * Kommer fra en bryterslekt. Faren Aage og hans tre brødre var alle aktive. * Mistet faren i bilulykke da hun var 2 år. * Hadde onkelen Harald Barlie som trener. * Gift med Ove, som var hennes landslagstrener. De har barna Ayna (23) og Maik-Aage (17) som også har drevet med bryting. * Jobber som fysioterapeut, er trener med diplomkurs og trener brytere, fotball- og håndballag.

Harald blir niesens første trener da hun begynner med bryting i 1981.

– Harald var ikke mild på treningene, for å si det sånn. Han gikk for å være innmari hard, men rettferdig, og han viste aldri følelser, forteller hun.

Under det første offisielle verdensmesterskapet i bryting for damer på Lørenskog i 1987, er Harald til stede. Ines nåværende mann, Ove, er landslagstrener og sitter på matten, men da det er klart at hun har slått Japan og er verdensmester, er det onkelen hun ser:

– Da kom onkel Harald gående mot meg og jeg så at han hadde tårer i øynene og vi tenkte begge to «det er én som mangler her». Så kom mamma løpende med roser til meg. Da begynte jeg å grine så innmari. Det var utrolig stort å vinne, og at Harald var der. Det ble så sterkt. Jeg blir rørt nå også, sier Ine og skjelver lett på stemmen, selv om hun smiler ved minnet.

– Prøvde seg på treneren

Det er kort vei fra tårer til latter med Barlie. Hun ler også på spørsmål om hvordan hun møtte sin bryteinteresserte mann Ove Gundersen (63).

VERDENSMESTER OG NYBAKT MAMMA: Ine Barlie med datteren Ayna Barlie Gundersen på brytematta i juli 1993. Foto: Espen Egil Hansen , VG

– Han var landslagstreneren min. Jeg møtte Ove da jeg var 16. Han er 12 år eldre enn meg, så jeg syntes han var en gammel gubbe på 28 da. Men da jeg ble 20 … Da var det jeg som prøvde meg på treneren, sier hun og ler høyt.

I dag har de to barn, forholdet det gikk ikke bare smurt i starten.

– Mamma gråt da vi dro avgårde på stevner og gråt da vi kom tilbake. Jeg husker at han i den første tiden vi var sammen kommenterte «Mora di sipper så fælt». Å, GUD som jeg tente! «Nå må du huske hva moren min har opplevd!». Hun sa bare «ha det». Pappa skulle bare på et brytestevne, og han kom ikke levende hjem. Det var første og siste gang Ove kommenterte det, fastslår Barlie.

Moren hennes ble enke i en alder av 22 år. Ine var knapt to år og broren var syv måneder gammel.

POKALPAR: Ine og Ove med pokalen etter VM i Sveits i 1989. Foto: Tommy Skauen , PRIVAT

– Gudskjelov at vi kom tett! Mamma satt med to bleieunger, og det var ikke forsikringsordninger som det er nå. Men mamma hadde et utrolig godt nettverk med sine foreldre og lillesøster, og brødrene og søsteren til pappa, sier hun.

Ines farmor hadde akkurat bygget hus, og lot Ines mor flytte inn der med barna, mens hun selv bodde i kjelleren i huset ved siden av. Også sånn har familien holdt sammen, ved siden av brytingen.

Barlie har fortsatt tradisjonen med å stille opp. Hun har vært trener siden hun var 17 år, har tatt høyeste diplomkurs gjennom Olympiatoppen, og har vært innom som trener og fysioterapeut både for sønnens håndballag og fotballag. Og hun er fortsatt brytetrener.

– Det gir så utrolig mye når du ser ungene mestre ting, fastslår Ine.

– Et treningsprodukt

Hun mener hun selv ikke var noe supertalent i bryting, siden hun i starten satset på svømming og sykling.

– Teknikk tar jeg nok lett, men jeg tror jeg er mer et treningsprodukt, sier hun.

Mannen Ove opplevde å se Aage Barlie bryte, og mener det er likhetstrekk mellom far og datter – og onkel.

– Ja, Ine går på vilje og styrke og det er typisk for Barlie-slekta. Faren var også veldig viljesterk, men han var teknisk sammenlignet med de andre guttene. Ine startet så sent med bryting at hun har mer Harald sin stil, forteller han.

– En journalist i Larvik som hadde sett faren min, sa tidlig at jeg var veldig lik ham både i måten å bryte på og måten å være på – blid og omgjengelig. Men sta er jeg, det hører med til familien, konstaterer Ine.

Så gjenstår det å se hvor langt Barlie-staheten fører henne i «Mesternes mester».