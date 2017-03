«Mesternes mester»-Helene Olafsen: – Jeg ville det skulle ende annerledes

Helene Olafsen tror hun aldri vil bli komfortabel med å ha lagt opp. Men nå fokuserer den skadeforfulgte snowboardelskeren på bare de gode sidene ved sporten - fordi det gjør henne glad.

I kveld er det finale i «Mesternes mester», hvor Helene Olafsen (26) kjemper mot Anders Jacobsen (32) og Tonje Sørlie (35) om den gjeve tittelen.

Helene er den ferskeste «pensjonisten», og den yngste deltakeren noensinne, blant utøverne vi ser konkurrere i Kalamata, siden hun offisielt la opp i august. Men de siste årene av idrettskarrieren var hun plaget av kneskader.

– Jeg la opp offisielt rett før «Mesternes», men det er to år siden jeg har konkurrert, og før det var det én konkurranse, og så ett år med rehabilitering i mellom – sånn har det gått de siste årene. Etter siste gangen visste at jeg ikke kunne komme tilbake, men det var viktig at det var min avgjørelse: At det føltes riktig og at jeg hadde prøvd, sier Olafsen til VG.

– Hva føler du om den avgjørelsen nå?

RØD LØPER: Helene og kjæresten Johan Salveson (29) på Idrettsgallaen i Hamar i januar. De møttes på Bali i 2012. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

– Det føles riktig. Jeg merker at jeg ikke er bra nok til å kunne ha konkurrert på toppnivå. Jeg er bra noen dager, og så får jeg en bitteliten smell og så kjenner jeg at jeg ikke hadde tålt belastningen. Så lenge det er sånn, føles det greit, sier hun.

– Aldri komfortabel

Også hennes konkurrenter Eldar Rønning og Anders Jacobsen har snakket om at de ikke har rukket å bli helt bekvemme med å ha lagt opp.

– Jeg kommer aldri til å bli komfortabel med det. Jeg ville jo at det skulle ende annerledes – sånn jeg hadde sett for meg at det skulle bli. Jeg føler at jeg aldri fikk ut potensialet mitt. Og det er jo trist når det er det du har jobbet for hele livet. Men jeg gjorde det beste jeg kunne med de kortene jeg fikk utdelt. Jeg fikk oppleve mye og fikk mange bra resultater, men mye skader, fastslår Helene.

Nå tar hun lærerutdanning på Høgskolen i Oslo og Akershus – og trives med det.

MELLOM SLAGENE: Helene Olafsen får tilsyn av sykepleieren på innspillingen, Caroline Sällbom, før hun skal bære stein i semifinalen i «Mesternes mester». Foto: Ingvill Dybfest Dahl , VG

– Da jeg var aktiv, studerte jeg litt «på si'». Nå er det en annen hverdag, for nå er jeg en del av miljøet og har fått venner. Det er veldig godt miljø her på Høgskolen. Det er en helt annen hverdag enn å lese til en eksamen og ta den på nett. Det har vært veldig, veldig fint å kunne få et miljø utenfor idretten. Det har gjort det mye lettere, sier hun og smiler.

TIDLIG KRØKES: Helene Olafsen fikk sitt første brett da hun var 7 år, og visste allerede da at hun ville bli snowboardkjører. Foto: , Privat

– Jeg lever et godt liv og er veldig fornøyd. Men det er annerledes, må jeg kunne si, og det er ikke sånn jeg hadde tenkt det skulle bli. Men det er fortsatt masse gøy som skjer. Jeg lever et mye mer variert liv nå og opplever nye ting hele tiden. Snowboard høres glamorøst ut, men det er mange flyplasser, hotellrom, kaldt vært og dårlig sikt. Det er ikke bare glitter og glamour. Men man liker det så godt at man fort glemmer de kjipe tingene. For min del var det mye skader og mye opptrening. Nå får jeg bare de bra tingene, understreker Olafsen.

Snowboard er fristed

For hun står fremdeles på snowboard - som hobby.

I AKSJON: Vinner Helene Olafsen (gul vest) kjører Snowboard Cross World Cup mot Dominique Maltais fra Canada (høyre) og Maelle Ricker fra Canada i Veysonnaz i Sveits i januar 2010. I OL samme år falt hun og mistet bronsemedaljen. Foto: Jean-christophe Bott , AP

– Noen uker blir det ingen, andre uker 4-5 turer i bakken. Jeg prøver å ha to i snitt. Jeg blir veldig glad av å gjøre det. Når alt surrer som verst, er det mitt fristed. Jeg kjører fortsatt snowboard for snowboardens skyld!

– Utenom trening og idrett, hva liker du best å gjøre?

– Jeg har ikke så mye mer tid etter skole, jobb, kjæreste og trening. Jeg er glad i år reise, lage mat og være med venner.

Skadeprosess endte i lærerutdanning

– Hvorfor ble det lærerstudier?

– Det var litt tilfeldig. Jeg har drevet med eliminasjonsmetoden mens jeg var aktiv og prøvd meg på veldig mye. Det har ikke vært så veldig mye som har vært vellykket. Jeg prøvde å finne ut hvor jeg kunne fått brukt det jeg har tatt, sier hun og utdyper:

– I en skadeprosess går man mange runder: Hvem er jeg? Hva skal jeg gjøre? Hva gir mening for meg? Da jeg begynte å tenke på hvem som har betydd noe fra meg, er det fort en lærer eller to som dukker opp. Begge svigerforeldrene mine er lærere, og kjæresten min skal bli lærer, så jeg begynte å tenke litt på det og så bare begynte jeg. Jeg har likt det veldig godt og trives godt i miljøet. Jeg lærer mye forskjellig, og det liker jeg.

Helene Olafsen (26) · Tidligere snowboardkjører fra Oppegård · Tok VM-bronse i snowboardcross da hun var 16 år – i 2006 · Har VM-gull både som junior og senior, ny VM-bronse, samt to sølv og en bronse fra X-Games · Hadde kneoperasjon på skadet menisk og brusk i 2009 · Tok fjerdeplass i Vancouver-OL i 2010, etter et stygt fall. · Fikk benbrudd i 2010 og korsbåndskade under turntrening i 2011 · Var tilbake i 2013, men røyk korsbåndet under Sotsji-OL i 2014 · Trente seg tilbake etter sin fjerde alvorlige kneskade, men la opp i august 2016

Fra før har Olafsen rukket å være innom juss, sosiologi, samfunnsfag, design og kommunikasjon samt journalistikk.

– Har kjæresten din merket forskjell på deg før og etter du la opp?

– Det er klart, han har vært en del av prosessen og har sett hvor mye det har tæret på å gå og ikke vite. Jeg er mye mer hjemme, og det er veldig godt å ha litt mer normalisert hverdag: at man har noe å gå til. Når man er skadet og slår hodet i veggen er man ikke alltid så produktiv. Det er ikke en optimal situasjon. Det er klart det har vært slitsomt for ham også at jeg har vært skadet, sier hun.