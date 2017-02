«Mesternes mester»-Eldar sliter fortsatt med valget om å legge opp

KALAMATA (VG) Langrennsløper Eldar Rønning (34) er ennå ikke helt komfortabel med å ha avsluttet skikarrieren.

Men han gleder seg veldig til å få være med på hele løpet når han blir far igjen til våren.

Det var i mai i fjor Eldar Rønning ga beskjed om at nok var nok.

– Det var en lang prosess å klare å ta avgjørelsen om å legge opp. Men kroppen fungerte ikke. Jeg tålte ikke å trene, så da var det greit, sier han til VG.

– Har du blitt mer komfortabel med valget siden?

– Nei, egentlig ikke. Men jeg er veldig komfortabel med at jeg har noe å gjøre, gode arbeidskolleger og en jobb jeg trives i hvor jeg lærer veldig mye, påpeker Rønning.

Blir trebarnsfar



Han har 120 studiepoeng i idrett og har nå kommet like langt i økonomi. Etter en tid som trainee i Sparebank 1 Midt-Norge mens han trente mellom 20 og 25 timer i uken som langrennsløper, fikk han fast jobb i fjor vår og jobber nå fulltid.

– Det er en fantastisk plass å få lov til å lære meg bank. Idrettsutdanningen var mest for å ha noe å gjøre mens jeg gikk på ski i Meråker. Økonomi var det jeg fant ut jeg skulle gjøre «når jeg ble stor». For meg ble det litt for ensporet bare å ha idrett. Jeg vil heller være forelder og være med ungene mine på idrett, og jobbe med noe annet, fastslår han.

– Utenom trening og idrett, hva liker du best å gjøre?

– Det beste som er, er å være sammen med ungene og familien. Det store plusset med å legge opp er at du ikke er egoist lenger. For det er jo ikke noen tvil om at å være idrettsutøver er en egotripp: Det er det godt å slippe.

FAMILIEN: Eldar Rønning med barna Ellinor og Martin og kona Laila Selbæk Rønning i Hvar i Kroatia i sommer. Foto: , PRIVAT

Å ha lagt opp kommer også ekstra godt med når Rønning i april ønsker barn nummer tre velkommen.

– Jeg ser fram til å bli trebarnsfar, og for første gang få med meg alt fra dag én, uten å være borte i ukesvis på samlinger og konkurranser, sier han.

Kjærestetid med joggetur



Han er gift med Laila Selbæk Rønning (35), og sammen har de barna Ellinor (7) og Martin (4).

– Jeg kjenner fremdeles at jeg har lyst til å dra ut og trene og ha egentid, men jeg MÅ ikke, og det er godt. Nå er det bare for å nyte det å være ute og trene, og jeg og kona kan ta oss en joggetur sammen. Det hender vi får barnepass en times tid mens ungene sover, og drar ut og jogger en tur bare for å kose oss, forteller Rønning.

– Ikke alle ser på det som kvalitetstid …

– Nei, men det er det for oss! Vi koser oss på joggetur.

SØLVKLEM: Eldar får klem av kona Laila på Universitetsplassen i Oslo etter sølv i Ski-VM i 2011. Foto: Line Møller , VG

Vil ikke presse barna



For at Eldar har lagt opp, betyr ikke at han slutter å være aktiv. I vinter er han også skitrener for Byåsen IL.

– Barna går på fotball, ski og turn. Kona mi er fotballtrener for Jenter 7 og jeg er med på skitreninger og turn. Vi er med dem og vil jo at de skal være med på idrett. Idrett er en fantastisk arena for å lære seg alt mulig, understreker han.

– Kjenner du på noen frykt for å presse barna for hardt?

– Ja, det kjenner jeg på. Jeg har det i bakhodet med min oppvekst: Det var aldri noe press, jeg ble bare tatt med på aktiviteter hele tiden. Og det artigste ungene vet er jo å leke. Idrett skal være lek til du er åtte-ni år. Jeg var jo ivrig tidlig, men det var min iver, ikke pappa sin – og det er kanskje det viktigste!

Rønning var mye syk våren og sommeren i fjor, så oppladningen til «Mesternes mester» ble at han jogget til og fra jobb og tok noen få styrkeøkter i kjelleren.

KJEMPER: Deltakerne i «Mesternes mester». Bak f.v: Anders Jacobsen, Frode Grodås, Bartosz Piasecki, Odd Sørli. Midten: Tonje Sørlie, Else-Marthe Lybekk Sørlie og Eldar Rønning. Foran f.v: Helene Olafsen, Anita Moen og Ine Barlie. Foto: Fred Andre Wergeland , Rubicon TV

– Treningen min har vært veldig dårlig i det siste. Foruten astma har jeg aldri vært syk før. Og da jeg ble syk tok jeg ikke hensyn nok til det, og til slutt sa kroppen helt stopp. Det var kjipt å ta konsekvensene, men samtidig er jeg 34 år og har vært med i 15 år og har opplevd alt. Så når jeg ser tilbake kjenner jeg at det går greit. Det hadde vært verre om jeg hadde vært 25 år, påpeker Eldar.

– Jeg skulle hit for å leke meg. Jeg tenkte «Jeg er ung og har akkurat lagt opp, så formen og kondisjonen er bra». Men jeg ser jo nå at det kunne vært lurt å ha sett litt på «Mesternes mester» og øvelsene. Det sendes jo normalt når jeg er på mesterskap.

Sendte roser



– Hva var det tøffeste med hele oppholdet?

– Det å være borte fra ungene så lenge. Jeg har god trening i det, men det er en god stund siden nå.Vi har holdt kontakten via «facetime». Det er genialt, så ungene går det bra med, men kona mi har ansvaret for alt hjemme i flere uker, påpeker han.

– Krevde det forhandlinger?

– Det er egentlig ikke noe problem, for hun synes det er et herlig program å være med på – og det er jo en ære å bli spurt. Men jeg passet på å sende blomster en fredag. Anders tipset meg, og vi gjorde det sammen – da kom det 20 hvite roser hjem på døra.

GULL: Martin Johnsrud Sundby (f.v.), Petter Northug, Eldar Rønning og Tord Asle Gjerdalen med gullmedaljer og gulljakker etter seieren i 4x10 km stafett i Ski-VM 2011. Foto: Line Møller , VG

– Hva var anledningen?

– Det var ingen spesiell anledning, det var bare for å ønske god helg. Så vi samlet noen plusspoeng der!

Kan være spontan og sosial

– Hva måtte du ofre eller prioritere bort under karrieren som du er mest glad for å kunne gjøre i dag?

– Tid med familien. Kroppen er verktøyet ditt som langrennsløper, så den må du passe på hele tiden. Du må legge deg om kvelden og stå opp hver morgen for å trene. Du kan ikke plutselig se en film til halv ett og du kan ikke ta deg en fest. Du må være veldig strukturert. Det er det godt å slippe! Nå kan jeg sitte oppe og se en film og være litt trøtt på jobb, og det går bra. Om det plutselig blir en sosial happening kan jeg si «jeg blir med!» Det kunne jeg ikke før, forteller Rønning.

Men han innrømmer at han også kan savne deler ved toppidrettslivet, som fleksibiliteten.

– Nå må jeg på jobb 8-16 hver dag. Etter å ha hatt sommerferie noen uker måtte jeg møte opp 1. august klokken 8 på jobb og jobbe hele uka. Det var sånn «Dæven, for en overgang». Men sånn er det å jobbe! sier han og smiler.