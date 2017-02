«Mesternes mester»-deltakere havnet på jakt

KALAMATA (VG) Anita Moen og Eldar Rønning endte midt i en harejakt under en fjelltur i Hellas.

Mellom og etter innspillingsslagene for «Mesternes mester», brukte flere av deltakerne fritiden til å trene. De tidligere langrennsløperne Eldar Rønning (34) og Anita Moen (49), var blant annet på fjelltur en tidlig morgen.

– Vi måtte jo prøve å finne på noe, så Anita og jeg gikk opp et fjell som ligger 1300 meter over havet. Vi brukte to timer opp, og da vi kom opp smalt det flere skudd, forteller Eldar.

– Ble dere redde?

– Jeg går på elgjakt selv, så det var ikke noe problem, sier han.

– Vi sa «Håper det ikke er noen voldsomt digre dyr», sier Anita og fortsetter:

BYTTE: Jegerne kunne vise frem flere store harer. Foto: Eldar Rønning , PRIVAT

– Vi hadde sett noen jegere, og både Eldar og jeg jakter, så vi ble litt nysgjerrige da vi hørte skudd. Det viste seg å være en jeger som hadde skutt to-tre harer, sier hun.

De to fikk tatt bilder med jegerne og byttet, og fikk også skyss ned igjen.

– Vi fikk sitte på lasteplanet, forteller Rønning.

UTSIKT: Fra toppen av Kalathi-fjellet ser man ut over hele Kalamata og omegn. Foto: Anita Moen , PRIVAT

– Vi hadde løpt 2-3 km da de kom kjørende, og da haiket vi rett og slett ned. For det er bratt nedover, og jeg tenkte jeg måtte være litt forsiktig med ryggen. Det var en fin tur, fastslår Moen.

Hun er vokst opp i Trysil og var fra hun var liten med faren på tiurjakt. Nå har hun felt fire reinsdyr selv. Moen uttalte seg til VG tidligere i år om ulvedebatten.

– Vi har skjønt at folk i Oslo ikke skjønner hvordan dyrelivet skal foregå i naturen. Det er faktisk helt hinsides at det sitter folk i Oslo og skal bestemme om utmarka når de aldri er der, sa hun da.

Hun fortalte også at løypekjøreren der hun trener flere ganger ukentlig i Trysil, ser ulvetråkk hver morgen og at hun derfor ikke tar med hunden på trening når det er mørkt. Anita mener folk som bor i områder der ulven trives, vises liten respekt fra folk i hovedstadsområdet.

– Så vi her oppe får lyst til å sette ut ulv i Nordmarka og la den ta noen jæ ... pudler, så skal vi se at pipen får en annen lyd. Det er litt respektløs overfor oss som lever i villmarken. Vi vil ha ulv og vi vil ha bjørn, men vi vil ha regulert jakt så det blir harmoni i bestanden, sa hun til VG.