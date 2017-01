«Mesternes mester»-Anita Moen om morsrollen:  – Når alle er samlet, er hjertet mitt helt

TRYSIL (VG) Anita Moen (49) banet med datteren Karoline (25) vei for at toppidrettsutøvere kunne ha med barn på reiser. Selv er hun glad hun nå har mer tid til sønnen Kristian (8).

Den «Mesternes mester»-aktuelle langrennsveteranen var 23 år da hun fikk datteren Karoline med eksmannen Giachem Guidon.

– Da var jeg midt i karrieren og veldig målbevisst, så selv om jeg tok hensyn til Karoline ble det veldig mye mitt løp: Hun ble med på lasset på en måte. En del år skulle jeg vel ha ønsket at jeg klarte å følge henne bedre opp på fritidsaktiviteter. Men tiden strakk ikke til, for vi var så mye på reise. Samtidig ble hun veldig tidlig selvstendig. Hun er veldig utadvendt, fastslår Moen.

– Verdens heldigste unge

Anita Moen (49) * Langrennsløper fra Trysil * Aktiv fra slutten av 80-tallet til 2003 * Har to individuelle OL-bronser og sju stafettmedaljer i VM og OL * To sammenlagt-andreplasser i sprintverdenscupen og 26 pallplasseringer * Driver Anita Moens skiskole i Trysil * Gift med Helge Bonden, har barna Karoline Moen Guidon (25) og Kristian Moen Bonden (8) * Var med i «Skal vi danse» i 2006, «Dropped» i 2015 og er nå med på «Mesternes mester» på NRK

– Mange har spurt meg om jeg ikke skulle ønske at mamma var «vanlig», sier Karoline til VG og ler litt før hun fortsetter:

– Om ikke jeg skulle ønske at jeg gikk i barnehage og at hun var til stede på alle avslutninger og sånt. Men jeg er jo verdens heldigste unge, som har fått reise jorden rundt fra jeg var bitteliten!

– Jeg har ingenting å klage på, jeg er bare kjempetakknemlig for alt jeg har fått være med på. Det er klart, jeg ser jo kontrasten til min bror nå som jeg er mye hjemme og får sett en «vanlig» oppvekst. Da setter jeg kanskje enda mer pris på det. Jeg slapp å være i barnehagen hver dag, understreker hun.

Moen om ulvedebatten: – De har ikke peiling

Karoline forteller om en romjul hun var med på skirenn i Davos og dro med seg Thomas Alsgaard og Odd-Bjørn Hjelmeset ut for å kjøpe juletre og julepyntet hele rommet. Hun mener hun har fått mange spesielle opplevelser.

– Jeg tror absolutt det bare har vært positivt! Fastslår Moen Guidon.

MED MAMMA: Her er Karoline tre og en halvt år, og vitne til at mamma vinner jaktstarten på 10 kilometer under NM i Holmenkollen i januar 1995. Foto: Aleksander Nordahl , NTB scanpix

Bedre med barn

På åpningsrennet i verdenscupen Anita gikk da hun var tre måneder gravid, kom hun på åttendeplass. På Karolines halvårsdag og sesongåpningen i 1991 vant Moen åpningsrennet. Hun mener hun ble en bedre idrettsutøver av å bli mor.

– Ja, helt tydelig! Jeg ble mentalt mye sterkere. Og jeg ble mye flinkere til å være effektiv i treningen, sier hun til VG.

Men det var ikke bare lett å få forståelse for det på landslaget. I 1993 fortalte Anita til VG at hun krevde å ha med seg Karoline på treningssamlinger, men at det ikke lot seg gjennomføre og at hun derfor valgte Postgiro-laget i stedet. Der fikk hun også ha med faren sin, Sigmund Moen, som barnevakt.

– Jeg hadde det veldig bra på Postgiro sammen med Inge Andersen og Oddvar Brå. Da jeg ble gravid var det de som sa «Anita, ta med deg barnevakt og ungen – det vil ikke bli noe problem». Så det gjorde at jeg trente veldig bra under hele svangerskapet, sier Moen.

FAMILIEFERIE: Karoline, Anita og Helge med Kristian i front under en familietur til Firenze i juni. Foto: PRIVAT

Fikk ikke ha med datteren

Tre måneder etter fødselen var hun tilbake i god form i sporet. Men ikke på landslaget.

– Skiforbundet sto ikke med åpne armer. Vi hadde noen runder, det skal jeg ikke legge skjul på. Jeg måtte velge, og da sa jeg «Det er ikke noe valg, jeg er mor!». Og det var grunnen til at jeg holdt meg sammen meg Oddvar og Inge på Postgirolaget en stund etterpå også - inntil jeg var velkommen sammen med Karoline, forteller hun og legger til:

– Inne i meg visste jeg at på noen samlinger hadde jeg kanskje hatt enda bedre utbytte rent fysisk hvis jeg hadde vært alene, men jeg hadde ikke greid å gjennomføre det uten å komme i ubalanse. For meg var det også viktig å ha med pappa som er veldig rolig, så ikke det ble stress og mas. Pappa tok med Karoline i bæremeisen og så gikk de tur i fjellet eller skogen og hadde sine egne opplevelser mens jeg var ute og trente.

Det å ha med Sigmund som barnepasser ga også barnebarn og bestefar et veldig spesielt forhold.

– Med tanke på at mamma og pappa flyttet fra hverandre da jeg var åtte år, så har bestefar på en måte blitt den ekstra farsfiguren. Jeg var mye hos pappa i alle ferier og sånn, men det var bestefar som var den som gjorde pappatingene i hverdagen. Jeg tror ikke det er mange som har et så nært forhold til bestefaren sin som det jeg har, sier Karoline.

I HELLAS: Anita under innspillingen av «Mesternes mester» i Kalamata i Hellas i fjor høst. Foto: Ingvill Dybfest Dahl , VG

Banet vei for barn

Før sesongen 94 ble det klart at Anita fikk lov å ha med datteren på landslaget.

– Da Bjørn Dæhlie og Erling Jevne og flere av gutta ble fedre, ble det åpning for at man kunne ha med barn - i hvert fall på den lengste samlingen. Etter hvert tok jeg med Karoline på en del ting. Og mot slutten var Olympiatoppen inne i bildet og lagde et opplegg for Hilde GP (Gjermundshaug Pedersen, journ. anm.) som hadde to jenter, og jeg. Da hun kom inn på laget, hadde jeg pløyd veien en stund - da begynte det å bli noen systemer, sier Moen.

– Har du inntrykk av at det er enklere å kombinere morsrollen med toppidrettsjobb i dag?

– Ja, jeg tror nok vi la et grunnlag som gjør at det er enklere nå. Jeg er stolt av at jeg har vært med å bane vei i norsk toppidrett akkurat på dette området. Kvinner som blir mor må ikke gi opp sin toppidrettskarriere!

I 2003 la hun langrennskarrieren på hylla, men ikke skiene. Den første tiden etter at Anita la opp jobbet hun som eiendomsmegler hjemme i Trysil, før hun startet egen skiskole. Hun fant kjærligheten med Helge Bonden, og da hun var 40 ble hun også mor til Kristian som nå er åtte år.

Ønsket barn å kose seg med

– Det var veldig forskjellig å få Kristian sammenlignet med Karoline. Én ting er settingen, men også alderen min. Det å føde en unge når du er 23 kontra 40 er jo en stor forskjell rent kroppslig. Alt går mye tregere i kroppen. Det eneste som kanskje var lettere da jeg fødte Kristian, var modenheten; at jeg visste mye mer, forteller Anita og legger til:

– Jeg ville jo gjerne ha et barn jeg kunne ta den vanlige mammapermen med og bare fokusere på ungen i et helt år. Vi er jo kjempeheldige i Norge som kan det. Så jeg har prøvd begge deler: Det å virkelig ha fokus på jobb med én gang ungen var født, og det å kose seg lenge etterpå. Og det er nok lettere i den rekkefølgen enn motsatt.

SKITRENER: Anita Moen holder stadig kurs i både ski og rulleski og trener mange i regi av sin egen skiskole i Trysil. Foto: Krister Sørbø , VG

Yngstemann Kristian var også den som insisterte på at Anita skulle stille opp i «Mesternes mester».

– Jeg synes det er ålreit at han kan få oppleve meg på den måten. Han alltid har sett bilder av at Karoline fikk være med på tur, så nå får han se litt hvordan det kunne være. Han har spurt flere ganger om ikke jeg kan starte igjen. Men da må jeg si «Unnskyld gutten min, men mamma begynner å bli litt gammel.» Anita ler.

Selv om Moen har lagt opp, er hun svært aktiv. Jobben med ski- og rulleskikurs gir henne mange timer med aktivitet hver dag hele året. Men hun sier hun merker at hun trenger mer tid på restitusjon hvert år.

– Tar du den tiden?

– På jobb har jeg ikke mulighet, så da går jeg ofte litt halvsliten i denne perioden av året. Det skal jeg innrømme. Da er det greit å ha en tålmodig mann og barn rundt seg som kan hjelpe til litt, fastslår hun.

Datteren tar mastergrad i idrettsvitenskap og har bakgrunn fra både friidrett og langrenn, samt PT-kurs. Hun hjelper til på skiskolen innimellom oppgaveskriving, og hjalp også til da Anita spilte inn «Mesternes mester» - som hun gjorde da Anita var med på «Dropped» i 2015.

– Karoline er gull å ha. Når vi er sammen alle, da er hjertet mitt helt, sier Anita.

Anita og Anders Jacobsen konkurrerte i 45-grader i forrige episode av «Mesternes mester». Foto: Jan Kvalheim , Rubicon TV

Følte press

Karoline Moen Guidons far, sveitsiske Giachem Guidon, var også skiløper og deltok i fire OL før han la opp i 1994. Karoline selv satset fullt på langrenn og friidrett på videregående.

– Med to så meritterte foreldre, har du følt noe press?

– Ja, det var vel en veldig stor grunn til at jeg sluttet med langrenn. Jeg prøvde så langt det holdt. Når jeg ser tilbake nå, sluttet jeg med langrenn fordi nervene tok meg. Det var alltid et press om at jeg skulle gjøre det like bra, og de gangen jeg gjorde det bra var det aldri jeg som hadde prestert, men «dattera til». Og uansett hvor jeg dro eller hvilke foreldre det var, hørte jeg alltid «Men hun er dattera til Anita». I tenårene når du ikke er helt trygg på deg selv er det spesielt, forteller Karoline og utdyper:

– Det virket som de trodde jeg bare kunne sette på meg startnummeret og gå like fort som de andre, men jeg trente jo like mye. Når du har mammaen din som trener blir du heller aldri så lydhør som med andre trenere, tror jeg. Så det endte med at jeg ikke klarte å prestere. Jeg var så nervøs før konkurranser at alt låste seg.

Satser på maraton

Dermed satset hun alt på friidrett i stedet, noe som gikk veldig bra til hun fikk kronisk legghinnebetennelse og valget mellom operasjon eller å legge piggskoene på hylla. Da valgte hun å satse på utdanning, men nå har hun begynt å satse på maraton.

Anita skryter av at datteren debuterte i år med tiden to timer og 48 minutter i Berlin. Hun løp også Fevik halvmaraton på 1:22:58.

– Faren hennes løper fort han også, og det gjør jeg òg, men ikke i nærheten av hva Karoline gjør. Hun har nok tangert oss for lengst. Men det er artig at hun vil drive med idrett! Sier Moen.

Karoline har Ingrid Kristiansen som trener, og mener hun er «verdens beste trener».

– Jeg har aldri vært så motivert noen gang som det jeg er nå! Fastslår maratonløperen.