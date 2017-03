«Mesternes mester»-Anders Jacobsen: – Det må investeres i kjærestetid

HØNEFOSS (VG) Anders Jacobsens avskjed med skihopping er en løpende sorgprosess. Men han nyter tiden med barna Isac (6) og Sophia (2 1/2).

– Det jeg setter mest pris på nå er at livet til familien min ikke avhenger av meg. At vi kan planlegge ting sammen som ikke tar utgangspunkt i meg, men i vår timeplan. Det gjør noe med selvfølelsen og at jeg ikke føler på dårlig samvittighet så ofte, sier Jacobsen som svar på hva han måtte prioritere bort under hoppkarrieren som han er glad for å kunne gjøre i dag.

Men overgangen fra toppidrettsutøver som flyr over hundre meter i hundre kilometer i timen til tidvis NRK-ekspertkommentator med dagjobb og levering og henting i barnehage, har ikke vært helt smertefri.

Anders Jacobsen (32) · Tidligere skihopper fra Hønefoss · Utdannet rørlegger · Gift med Birgitte Jacobsen (31) og har barna Isac (6) og Sophia (2 ½) · Meritter: 1 sammenlagt- og 4 enkeltseire i hoppuken. 10 individuelle seire i Verdenscupen. 1 gull, 4 sølv og 2 bronse i VM. 1 bronse i OL. 1 sølv og 2 bronse i skiflyging-VM. · La opp i mai 2015 · Er i semifinalen i «Mesternes mester» lørdag kveld

– Det er jo en løpende sorgprosess, som et vakuum. Jeg sliter litt med å komme inn i tralten alle driver med. Det er ikke bare-bare å bli «normal» igjen. Jeg har nok følt på det etter at jeg la opp: at jeg savner adrenalin, spenning og lagmiljøet mot et felles mål. Hele spekteret.

Under innspillingen av «Mesternes mester» opplevde han adrenalin igjen. I kveld ser vi konkurranseskallen knive med Frode Grodås, Tonje Sørlie og Helene Olafsen i semifinalen.

Glad i småbarnsperioden

Jacobsen sier hoppsavnet går opp og ned etter hvor travel han er. Han jobber med å få kontakten med barndomsvenner tilbake.

– Det begynner å gå over nå. Det begynner å roe seg. Jeg prater ikke med, melder eller sender snap med hoppgutta hver dag, som jeg gjorde før. Nå begynner det å bli et annet nettverk. Det glir jo over, og man skjønner at det finnes andre ting enn hopping og toppidrettslivet, sier han.

«MESTERNES MESTER»: Anders med konkurrentene i episode 7. Bak f.v.: Frode Grodås og Else-Marthe Sørlie Lybekk. Foran f.v.: Helene Olafsen, Jacobsen og Tonje Sørlie. Lørdag kveld er det semifinale Foto: Jan Kvalheim , Rubicon TV

Anders ser bort mot sofaen der datteren Sophia sitter rolig etter at han måtte hente henne i barnehagen tidligere på dagen på grunn av sykdom. Livet med barn er uforutsigbart.

– Nå sover du ikke på natten, spiser frokost, jobber, henter ungene, lager middag, sovner når de er lagt og legger deg igjen når du skal legge deg selv. Men det er jo noe sjarmerende med det også. Det er bare for en periode. Og jeg er veldig glad for at jeg får den perioden nå! Hun er jo ikke så verst søt hun som ligger borti sofaen der. Hun er en ganske sjarmerende liten frøken, fastslår han med et bredt smil.

Da Jacobsen kom hjem fra «Mesternes mester»-innspillingen i Kalamata i Hellas i høst, sluttet han i jobben som salgssjef for et sikkerhetsfirma.

– Det ble veldig mye kjøring og veldig mye tid alene. Nå er jeg i jobbforhandlinger jeg ikke kan si så mye om. Men det blir en type vanlig jobb igjen. En av målsettingene mine er at det blir lokalt, forteller han.

FAMILIE: Birgitte Jacobsen og sønnen Isac i Bergiselbakken i Innsbruck under hoppuken i januar 2013. Nå er Isac blitt 6 år. Foto: Geir Olsen , VG

Fokus på vekt

Eks-hopperen jobber også som hoppekspert for NRK, og opplevde under VM i Lahti sitt første mesterskap hvor han ikke var utøver.

– Det var spesielt. Samtidig var det en fin nummer to: Fortsatt å være i mesterskap, men med muligheten til å legge seg stappmett hver kveld. Bare det var jo annerledes, ler Jacobsen.

– Hvordan opplevde du det da du var aktiv?

– Nå var ikke jeg den som hadde det tøffest. Jeg har vært lett i kroppen hele livet. Da jeg kom inn på landslaget var det ingen veldig strenge BMI-regler, men så har det kommet mer og mer. Så utøverne blir sånn sett tyngre og tyngre, og det er nok sunt for idretten, tror jeg. Det ser i hvert fall sånn ut.

– Hvordan er forholdet ditt til vekt og kropp etter at du la opp? Er det endret?

– Ja, nå er det ikke noe fokus lenger. Før var jeg avhengig av å være innenfor et område for å kunne prestere, for vekt har mye å si i hopping. Nå betyr det ingenting. Man har bare lyst til å være i OK form. Jeg veier meg ikke lenger heller. Da var det helt avgjørende når det for eksempel gjaldt å ikke bli diskvalifisert. Blir du for lett, blir du disket, og blir du for tung, flyr du ikke. Da må du forholde deg til det!

KOS: Anders liker å tilrettelegge for lek, men er ikke like glad i å delta. Men Sophias sykkel har fått en MacGyver-løsning på setet så hun skal nå fram til pedalene, og Georg fra «Peppa Gris» har fått eget sete montert foran. Foto: Trond Solberg , VG

12 kilo la Anders på seg etter at han la opp. 12 kilo muskler, spøker han med. Den gamle hoppdressen får han ikke lenger opp enn til livet. Og det lever han godt med.

– Jeg har jo blitt familiemann og er glad i å være sammen i med ungene mine. Det er kanskje enda viktigere nå når man er så mye sammen med barna at man setter av leketid hvor man er på deres nivå og ikke bare er pappa som fyker rundt og styrer, men er litt lekekamerat.

Kjærestetid

Han tror han og familien blir på Hønefoss, i hvert fall så lenge barna er små. Her har de både familie og gode venner like i nærheten, og har mulighet til å få barnevakt på kort varsel.

– Det er jo fantastisk da. Om det kommer noe brått eller uanmeldt, kan de ta ungene en time. Det er magisk. Bare det å være kjærester i en travel hverdag, det må investeres der også, uten tvil, sier Jacobsen.

– Hvordan får dere det til?

I FINSTASEN: Anders og Birgitte Jacobsen under Idrettsgallaen i Hamar i 2011. Foto: Geir Olsen , VG

– Vi er jo heldige siden vi har besteforeldre i nærheten. Så i hvert fall etter at jeg la opp, har vi hatt mye kjærestetid. Vi prøver å sette av litt, og det er viktig, understreker han.

– Hva gjør dere da?

– Folk skjønner kanskje ikke at det er kvalitetstid, men å ta med fruen for eksempel på Ringkollen. Det tar bare ti min, så er du i Nordmarka. Å gå på ski én mil, spise Kvikk Lunsj og hjem igjen. Da har du energi i to uker til, da! Eller bare å ta en tur på kino når ungene er lagt og mamma kommer hit en tur. Det er én av flere grunner til at vi blir på Hønefoss.

Flyr fremdeles – i drømme

Med unntak av kneskaden som bidro til at han la opp, har Anders sluppet unna med skrekken – og fryden – i hoppbakken.

I et portrettintervju i VG i 2013 fortalte Jacobsen at han ofte drømte at han fløy og fløy, i et evig svev uten å lande. Lande gjorde han aldri.

– Har du landet i en drøm nå?

Anders drar litt på det.

– Neeei. Jeg drømmer ikke så ofte om det lenger. Men det hender jeg har drømmer der jeg bare flyr og flyr og flyr og det ikke tar slutt. Det betyr sikkert ingenting, men det har antageligvis med den følelsen jeg savner: Følelsen av å fly – av å være fri.

– Man kan nesten ikke forklare hvordan det er å fly. Å fly over hundre meter, det er veldig få forunt. Men det er akkurat så rått som det høres ut: Det er fantastisk. Og det savner man, sier Jacobsen.