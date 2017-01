Frode Grodås om «Mesternes mester»: – Fått venner for livet

KALAMATA (VG) Den eldste la opp for 33 år siden, mens den yngste ga seg bare uker før konkurransen. Nå skal ti nye toppidrettspensjonister krige om hvem som er Mesternes mester.

I kveld starter den åttende sesongen av «Mesternes mester» på NRK. Ti vidt forskjellige tidligere toppidrettsutøvere tok i vinter turen til Kalamata i Hellas for å teste fysisk og mental styrke mot hverandre. Her kan du lese hva de syntes var tøffest, og hva de savnet mest under realitykonkurransen.

Frode Grodås (52), fotballspiller. La opp i 2003

FOTBALL: Frode Grodås Foto: Fred Arne Wergeland , Rubicon TV

Treningsregime før «MM»: Det er trening fire til sju ganger i uka. Det har det vært noen år nå.

Opptrapping før «MM»: Ikke så mye. Jeg har møtt veggen på enkelte øvelser.

Rangering av formen nå 1-10: Mellom 6 og 6,5.

Sterkeste sider: Jeg ser på meg selv som ganske allsidig. Jeg har OK utholdenhet, balanse og styrke. Og så bestemte jeg meg for at jeg ikke skulle ta det så grusalvorlig. Det er jo ikke OL. Men jeg må si at jeg fikk trigget konkurranseinstinktet. Det dukket opp!

Svakeste sider: Om du drar meg med ut på havet, da er jeg sikker på at du kan låse begge henda på ryggen og bruke ett bein og likevel svømme fra meg. Jeg er ikke noe glad i det våte element.

Tøffeste med oppholdet: Det tøffeste har vært skadene. Det har vært litt brannslukking til tider.

Beste med oppholdet: De du konkurrerer mot. Jeg tror ikke det har vært én situasjon der noen har hevet stemmen. Felleskapet har fungert og alle har bidratt. Jeg har fått venner for livet!

Savnet mest: Jeg må nesten si biene mine. Jeg har egenprodusert honning i år og hadde med nyslynget honning som forsvant første uka, så den har jeg savnet. Vi har vært borte ganske lenge, så du savner jo venner litt.

Anita Moen (49), langrennsløper. La opp i 2003

LANGRENN: Anita Moen Foto: Fred Arne Wergeland , Rubicon TV

Treningsregime før «MM»: Jeg driver egen skiskole, så alt fra fem til ti timer i uka.

Opptrapping før «MM»: Det var ikke noe annerledes før og etter, men jeg snudde litt om på treningen. Jeg trente litt mer på spurting og hang litt i jerngrep og forberedte de øvelsene jeg tenkte vi kanskje kunne komme borti, men vi vet jo ikke hva som kommer.

Rangering av formen nå 1-10: Jeg er vel kanskje nede på 5-6

Sterkeste sider: Jeg er gjennomtrent og sterk. Jeg er forholdsvis grei på sykkel, med tanke på kondis, ikke teknikk. Jeg er sterk i overkroppen og kan bruke den i kraftøvelser.

Svakeste sider: Jeg kan få litt feil spenningsnivå, fordi jeg så gjerne vil, og da blir du ofte litt for ivrig.

Tøffeste med oppholdet: Det var det å være borte fra dem hjemme og samvittigheten på at det blir en liten egotripp. Jeg var usikker både på grunn av jobb og andre avtaler, men de var veldig klare på at jeg skulle, så de tok egentlig avgjørelsen for meg. Kristian er 8 år, så det skjer mye. Jeg vet han er i de beste hender, det det er bare morshjertet. Det var det tøffeste.

Beste med oppholdet: Samholdet og alle gode prater. Eldar kjente jeg fra før, og Tonje var med meg på «Dropped», men jeg kjente ingen av de andre. Det var kjempeherlig å bli kjent med alle – fra helt andre idretter. Vi har noe veldig felles inni oss med den indre drivkraften, den er der uansett.

Savnet mest: Mot slutten kjente jeg litt på det med egentid. Det kunne være litt intenst for ei kjerring på 50 år å ha kamera på deg og folk rundt deg hele tiden.

Tonje Sørlie (35), kickbokser. La opp i 2014

KICKBOXING: Tonje Sørlie. Foto: Fred Arne Wergeland , Rubicon TV

Treningsregime før «MM»: Fra fire ganger i uken til hver dag, avhengig av uken.

Opptrapping før «MM»: Jeg trente litt annerledes og prøvde å legge inn gjengangerøvelsene jeg regnet med kom.

Rangering av formen nå 1-10: Kanskje 7

Sterkeste sider: Jeg har vært flink til å vedlikeholde utholdenheten. Det er jeg trygg på, og svømming.

Svakeste sider: Styrkeøvelser og balanse på line.

Tøffeste med oppholdet: Rett og slett at du er i en setting med bare nye mennesker å forholde deg til. Jeg skjønte hvor mye jeg egentlig bruker mine nærmeste i hverdagen. Som å dele hverdagslige ting med familie og kjæreste når du har noe på hjertet.

Beste med oppholdet: Totalopplevelsen, både stedet vi var og hvordan vi ble ivaretatt. Vi ble litt bortskjemt og slapp å tenke. Alt var tilrettelagt for at vi skulle ha det bra. Jeg trivdes veldig godt i selskapet – og solen. Det ble litt min alternative sommerferie!

Savnet mest: Kjæresten min! Og på andreplass var det hunden Pia.

Anders Jacobsen (31), skihopper. La opp i april 2016

SKIHOPP: Anders Jacobsen Foto: Fred Arne Wergeland , Rubicon TV

Treningsregime før «MM»: Det har vært veldig sporadisk etter at jeg la opp. Jeg har prøvd å trene styrke et par ganger i uka og ha én løpedag.

Opptrapping før «MM»: Jeg hadde en plan om det, men som med mange andre gikk det litt skeis. Det ble ikke tid. Men jeg var i bra form.

Rangering av formen nå 1-10: 7

Sterkeste sider: Jeg mener selv at jeg er veldig allsidig. Som skihopper var jeg veldig lett i kroppen og veldig spretten, men ikke så utholden. Jeg er blitt ganske mye sterkere etter at jeg la opp: Det er lettere å bygge muskler når du kan spise hva du vil!

Svakeste sider: Jeg regner med å bli slått på statiske og tunge utholdenhetsøvelser.

Tøffeste med oppholdet: Å være så lenge borte. Det er det lengste jeg har vært borte fra familien, og jeg kjente litt på det.

Beste med oppholdet: Samtalene vi hadde hvor man blir kjent med andre idrettsutøver og deres historie og finne ut hvor mye som er likt, hva de har opplevd i karrieren og ikke minst etter.

Savnet mest: Familien.

Helen Olafsen (26), snowboarder. La opp i august 2016

SNOWBOARDCROSS: Helene Olafsen. Foto: Fred Arne Wergeland , Rubicon TV

Treningsregime før «MM»: Jeg jeg trener når jeg føler for det, det er mest «rehab»-aktig. Jeg prøver å trene en time om dagen: Aktiviteter ute, og å vedlikeholde styrke og gjøre det mest mulig for at kneet skal funke best mulig.

Opptrapping før «MM»: Jeg var kanskje den som var dårligst forberedt, jeg fikk vite om deltakelsen halvannen måned før vi dro. Jeg gjorde ikke så mye annerledes, men øvde litt på de statiske øvelsene.

Rangering av formen nå 1-10: 6,5 til 7

Sterkeste sider: Det må være balanse og koordinative øvelser. Og så er jeg vant til å gjøre mye forskjellig.

Svakeste sider: Statiske øvelser. Og jeg er ikke spesielt god til taktiske strategi.

Tøffeste med oppholdet: Kanskje det å våkne opp med kamera i ansiktet. Det er veldig rart, man må være på hele tiden. Men man glemmer jo at de kameraene er der – uheldigvis kanskje.

Beste med oppholdet: Det er vanskelig å ta ut én ting. Det er hele opplevelsen: Å bli kjent med folk, samtaler og selskap. Det var også vakre omgivelser og varmt og deilig. Jeg er ikke sånn vant til som idrettsutøver!

Savnet mest: Jeg savnet kjæresten på slutten, det må jeg si. Men bortsett fra det prøver jeg å ikke savne så mye.

Else-Marthe Sørlie Lybekk (38), håndballspiller. La opp i 2010

HÅNDBALL: Else-Marthe Sørlie Lybekk. Foto: Fred Arne Wergeland , Rubicon TV

Treningsregime før «MM»: Jeg har trent ganske greit siden jeg la opp. Jeg har pleid å ha fem-seks økter i uka.

Opptrapping før «MM»: Det ble kanskje litt mer disiplinert. Jeg begynte på bootcamp i Frognerparken, men har ikke spesialisert meg på noen øvelser.

Rangering av formen nå 1-10: 7

Sterkeste sider: Det er allsidighet. Ikke bare fysisk, men mange av øvelsene går jo på både det mentale og strategi. Der tror jeg at jeg har en stor fordel fra håndballen.

Svakeste sider: Statiske øvelser

Tøffeste med oppholdet: All ventingen – i varmen. Men det er ikke noe å klage over. Jeg har tre barn under seks år. Det har vært litt slitsomt å være borte fra familien, men du mister litt begrep om tid og sted. Men jeg kjenner det skal bli fint å komme hjem.

Beste med oppholdet: Å bli kjent med alle de andre, fine utøverne. Vi har hatt det veldig fint sammen. Vi har vært konkurrenter, men folk har bidratt og budt på seg selv.

Savnet mest: Jeg har savnet familien mest.

Ine Barlie (51), bryter. La opp i 2001

BRYTING: Ine Barlie. Foto: Fred Arne Wergeland , Rubicon TV

Treningsregime før «MM»: Jeg har aldri sluttet å trene, det er en livsstil jeg alltid har likt. Jeg trener bryting tre dager i uka pluss at jeg trener vekter og løper, så stort sett fem ganger, 10-11 timer, i uka.

Opptrapping før «MM»: Jeg løp litt mer og var litt mer systematisk og jeg så litt på programmene som har vært.

Rangering av formen nå 1-10: 6

Sterkeste sider: Jeg tenker jeg har fordeler på hinderløype. Og svømming eller dykking

Svakeste sider: Utholdenhet. Og jeg er heller ikke veldig rask.

Tøffeste med oppholdet: Det var uvant å ha kameraer over alt. Når du våknet om morgenen så du rett opp i et kamera, og de fulgte deg til senga.

Beste med oppholdet: Det har vært veldig gøy å konkurrere igjen. Men det viktigste har vært alle de gode samtalene. Vi har ledd masse sammen, og grått sammen. Det har vært en ære.

Savnet mest: Jeg har egentlig ikke savnet noe hjemme, det har jeg ikke rukket. Jeg har såpass store unger, og vet at de har det bra. Det har gått i ett hele tiden.

Eldar Rønning (34), langrennsløper. La opp i mai 2016

LANGRENN: Eldar Rønning. Foto: Fred Arne Wergeland , Rubicon TV

Treningsregime før «MM»: Treningen min har vært veldig dårlig i det siste. Kroppen har ikke fungert, det var jo derfor jeg la opp. Jeg var mye syk våren og sommeren. Jeg har jogget til og fra jobb, og drevet bittelitt styrketrening i kjelleren hjemme.

Opptrapping før «MM»: Ingenting ekstra. Jeg tok det veldig rolig. Jeg skulle hit for å leke meg.

Rangering av formen nå 1-10: Nede på en 5-6

Sterkeste sider: At jeg er ung og at det er kort tid siden jeg har lagt opp.

Svakeste sider: Statiske øvelser har jeg aldri gjort.

Tøffeste med oppholdet: Å være borte så lenge når du har unger. Jeg har god trening i det, men nå er det en god stund siden.

Beste med oppholdet: Å bli kjent med ni andre du egentlig ikke kjenner og høre historiene og bare prate. Vi har hatt det så koselig, laget god mat, drukket vin, og hatt det helt fantastisk.

Savnet mest: Familien.

Odd Sørli (62), alpinist. La opp i 1984

ALPINIST: Odd Sørli. Foto: Fred Arne Wergeland , Rubicon TV

Treningsregime før «MM»: Jeg har i snitt trent tre ganger i uken, og til tider mer enn det, siden jeg la opp. Jeg har alltid vært i god form.

Opptrapping før «MM»: Da spisset jeg meg ganske mye. Fra å ha trent tre-fire ganger i uka, begynte jeg å trene hver dag, og la opp en plan over hvordan jeg skulle trene. Jeg visste at jeg var der skulle være når det gjaldt kondisjon, så jeg trente mye styrke, siden det var min svakeste side. Der hadde jeg ganske stor fremgang og merket fort at kroppen responderte. Det var veldig kult når du er over 60 år.

Rangering av formen nå 1-10: Kanskje 6.

Sterkeste sider: Allsidigheten

Svakeste sider: Å løse praktiske oppgaver, for jeg klarer nesten ikke skru i en lyspære. Jeg er helt utrolig klønete.

Tøffeste med oppholdet: Det har i grunn ikke vært noe.

Beste med oppholdet: Samholdet og vennskapet som har blitt mellom oss.

Savnet mest: Ikke noe spesielt, for jeg har 200 reisedager i året og er så vant til å være borte, så det gjør meg ikke noe. Jeg er veldig tilpasningsdyktig

Bartosz Piasecki (30), fekter. La opp i juni 2016

FEKTING: Bartosz Piasecki. Foto: Fred Arne Wergeland , Rubicon TV

Treningsregime før «MM»: Jeg har spilt golf i fire måneder. Men jeg hadde akkurat lagt opp, så jeg var i god treningsform

Opptrapping før «MM»: Jeg hadde tenkt å trene knallhardt fra mai til avreise i september, men det ble golf i stedet.

Rangering av formen nå 1-10: 8

Sterkeste sider: Reaksjon og fokus

Svakeste sider: Overkroppsstyrke. Der er jeg sjanseløs - å holde den korden på én kilo gir ikke mye overkroppsstyrke.

Tøffeste med oppholdet: Det vært én stor opplevelse. Vi har hatt store utfordringer siden vi ikke hadde strøm eller vann de første dagene på grunn av stormen som var her. Men vi har tatt alt med et smil og hatt det kjempehyggelig.

Beste med oppholdet: Gjengen som har vært på tur. Å lage middag sammen, ha gode samtaler, og selvfølgelig å konkurrere.

Savnet mest: Jeg har savnet norsk mat. Og så savner jeg faktisk lærerjobben, og bikkja til foreldrene mine.