Eldar Rønning ute av «Mesternes mester»: – Kjipere enn jeg hadde trodd

Langrennsløper Eldar Rønning hadde som mål å leke seg i «Mesternes mester», men tok raskt leken på alvor.

– Målet mitt var å ha det gøy og leke seg. Men med såpass kort tid siden jeg la opp, burde det være mulig komme til finalen. Det var litt kjipere enn jeg hadde trodd å gå ut, medgir Rønning til VG.

Han la opp i mai 2016 etter lengre tids sykdom, og hadde trent lite før deltakelsen i «Mesternes mester», som nå er over for hans del:

– Jeg ble litt sur innvendig, men samtidig hadde jeg hatt det så artig at jeg tenkte «fuck it». Det er jo ikke VM, dette, det er bare kos, påpeker Rønning og legger til:

– Det første jeg tenkte på at det var sinnssykt kjipt å ikke få være sammen med gjengen i det fantastiske huset, og at man ikke fikk lov til å være med på de resterende konkurransene.

TAKKET FOR SEG: Eldar Rønning i Kalamata i Hellas under innspillingen i fjor høst. Foto: Ingvill Dybfest Dahl , VG

Etter å ha kommet på én andre- og to sisteplasser i kveldens tre øvelser, lå han nederst på poengtabellen og måtte ut i nattest.

Rønning syntes det var såpass vanskelig å velge hvem han skulle kjempe mot at han tok seg en joggetur mens han tenkte, og landet til slutt på Else-Marthe Sørlie Lybekk som hadde like få poeng som ham. Hun valgte øvelsen reaksjon, hvor det er om å gjøre å fange en lyssøyle som slukner raskest mulig.

KAMP: Eldar fikk begge hendene på søylen i siste duell mot Else-Marthe, men hun klarte å beholde grepet. Foto: , Skjermdump fra NRK

Angrer ikke



Eldar Rønning (34) * Tidligere langrennsløper, fra Trondheim * To individuelle VM-medaljer og fire stafettgull * Tildelt Holmenkollmedaljen i 2015 * Gift med Laila Selbæk Rønning, har barna Ellinor (7) og Martin (4) * La opp i mai 2016, jobber nå i bank * Deltaker i «Mesternes mester» sesong 8

I øsende regn og lyn og torden vant Lybekk første runde og Eldar andre, noe som gjorde den tredje avgjørende. Der så de ut til å være likt, men Else-Marthe var den som beholdt grepet i lyssøylen og dermed gikk av med seieren i nattesten.

– Det var helt for j… Jeg tror aldri jeg har kjent på den nervøsiteten så lenge. Det var intenst. Den nattesten her tror jeg er det verste jeg har vært med på. Mye verre enn å gå første etappe i VM, tro meg, sa han til programleder Dag Erik Pedersen.

– Angret du på at du valgte Else-Marthe til duell?

– Nei, jeg angret ikke på det. Man må jo velge noen, og nattesten er jo ikke akkurat noe man kan trene på, understreker Eldar.

– Er det noe du ville gjort annerledes?

– Nei, egentlig ikke. Den siste øvelsen var jo nesten som rulett, og det ble jo veldig tilfeldig hvem som vant og ikke, sier han.

Dermed er Frode Grodås, Anders Jacobsen, Tonje Sørlie, Else-Marthe Sørlie Lybekk og Helene Olafsen de gjenværende deltakerne som kjemper om tittelen Mesternes mester når fire av ti programmer gjenstår.

På spørsmål om hvilke reaksjoner han har fått på deltakelsen og hvordan det har vært å se på programmet, svarer Rønning:

– Det har vært veldig morsomt å se. Jeg synes det vises at vi var en gjeng som hadde det artig på tur! Jeg har fått mange positive tilbakemeldinger og selvfølgelig en del kommentarer på at vi blir slått av gamlegutta, og at jeg bommet med hammeren ...

Prioriterer familien



Eldar var temavinner i fjerde program, og har selv erklært statiske øvelser som sin svakeste side. I kveldens program var det øvelsene druetråkking, skranke og hoplon som ble avgjørende.

– Jeg røyk ut på litt uflaks og tilfeldigheter - og det er jo en del av gamet, sier han.

– Hva var det første du gjorde da du dro hjem?

– Jeg dro rett på jobb i SpareBank1 SMN, direkte med flybussen fra Værnes. Og så ble det henting i barnehage og en skikkelig familiemiddag!

For selv om Rønning ennå ikke er helt komfortabel med å ha lagt idrettskarrieren på hylla, er han sikker på at han vil satse på familien:

– Det beste som er, er å være sammen med ungene og familien. Det store plusset med å legge opp er at du ikke er egoist lenger. For det er jo ikke noen tvil om at å være idrettsutøver er en egotripp: Det er det godt å slippe, sa han i et intervju med VG tidligere i år.

Der røpet også at han og kona Laila Selbæk Rønning (35) blir trebarnsforeldre i april.

– Jeg ser fram til å bli trebarnsfar, og for første gang få med meg alt fra dag én, uten å være borte i ukesvis på samlinger og konkurranser, sa han da.