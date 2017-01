Bartosz først ut av «Mesternes mester»: – Utrolig kjedelig

KALAMATA (VG) Intens golffeber får noe av skylden for at fekter Bartosz Piasecki (30) ble slått av bryter Ine Barlie (51) og røyk ut av «Mesternes mester».

– Det er utrolig kjedelig å ryke ut først, selvfølgelig. Det er trist å forlate huset: Man forlater gjengen man har det kult sammen med gjennom hele dagen, både på konkurranser og rundt middagsbordet, sier Piasecki til VG, og legger til:

– Det er fryktelig kjedelig, men det er en konkurranse og alle skal ut før eller siden. Noen må gå først, og det ble meg. Og det er helt greit, det tar jeg med smil.



Bartosz, ofte kalt Bart, lå blant de tre nederste i alle øvelsene i første program, hvor han blant annet måtte dra en kasse med halvannen gang egen kroppsvekt i steiner over en grusbane og kaste kule. Etter tre øvelser hadde eks-fekteren 10 poeng, mens konkurrent Barlie hadde 6.

Røyk på overkropp og balanse

TRIVES: Bartosz Piasecki syntes det var helt greit å slappe av på hotell i Hellas noen dager etter at han røyk ut. Foto: Ingvill Dybfest Dahl , VG

Bart har selv sagt han er sjanseløs på øvelser som krever overkroppsstyrke:

– Å holde den korden på én kilo gir ikke mye overkroppsstyrke, sier han leende.

– Det verste marerittet i konkurransen var å drasse 120 kilo på den grusbanen. Da jeg sto der på startstreken visste jeg ikke hvor tungt det var, men da jeg begynte å dra tenkte jeg «Dette er tungt!». Det gikk sakte, fastslår Piasecki.

I kveldens program lå han også blant de tre dårligste sammenlagt i alle tre øvelser, tå hev, jerngrep og 90 grader. Etter at Ine tok en andreplass i den siste øvelsen, statisk lårmuskel-øvelse, havnet Piasecki nederst selv om de begge hadde26 poeng.

Det betyr at han måtte kjempe om plassen i konkurransen i en nattest, der han valgte Ine som motstander og hun i valget mellom å konkurrere i reaksjon eller balanse, valgte balanse. Der tapte Bart to runder med å stå på påle med ett ben.

Golf-frelst

Realfagslærer Piasecki har kanskje heller ikke hatt den aller beste oppkjøringen til «Mesternes mester»-konkurransen. Han ble nemlig bitt av golfbasillen så fort han la opp i sommer, og fikk aldri tid til å trene andre ting.

– Planen var å trene knallhardt fra mai til avreise i september. Men jeg trente ingenting. I stedet spilte jeg golf i fire måneder. Det var en dårlig oppladning, sier han til VG og utdyper:

– Jeg har jo levd i treningsboblen fram til i sommer og da var jeg fast bestemt på å finne meg en hobby. Når ikke jeg har fektingen å gå til to ganger om dagen, må jeg ha noe å gjøre. Da bestemte jeg meg med én gang at jeg skulle begynne å spille golf.

OL-SØLV: Bartosz Piasecki tok sølv i OL i London i 2012. Her er han med pappa og trener Mariuz Piasecki etter medaljeseremonien. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Og nå er du bitt av basillen?

– Jeg er golf-frelst og følger mye med på TV på konkurranser og fulgte mye med på OL i golf, og har spilt veldig mye selv de siste månedene. Du begynner med 54 i handicap, og nå har jeg spilt meg ned til 35,5 (i november, journ. anm.). Det begynner å se bra ut, men jeg har fortsatt lang vei å gå. Jeg vil bli enda bedre. Når du har jobbet mot målsetninger hele veien, er det greit å sette seg noen mål, understreker Bart.

– Hvorfor ble det akkurat golf?

– Jeg har hatt venner som har spilt golf lenge, men jeg har aldri kunnet være med, for jeg har forberedt meg til stevne eller mesterskap og det har ikke passet. Og golf tar tid. Men da fektingen forsvant, så hadde jeg endelig tid. Det har vært veldig gøy, fastslår han.

Fekte-retur

Etter at han kom hjem i vinter var planen å trene golf så lange forholdene holdt, også gjøre retur i fektesalen, etter nesten ikke ha fektet på over et halvt år.

– Høsten og vinteren tenker jeg at jeg kommer tilbake i fektesalen et par ganger i uken for å ha det gøy. Det er veldig rart ikke å ha fektet på lenge nå med tanke på at jeg har holdt på i 20 år. Men jeg skal klare det å fekte to ganger i uka for å holde formen ved like, sier Bart.

– Hva var målet ditt for «Mesternes mester»?

– Jeg var med for å ha det gøy, og for å lage god underholdning. Og det følte jeg at jeg gjorde. Selvfølgelig skulle jeg ønske at jeg kunne vært med mye lenger, men det vil jo alle!

Nå er det Frode Grodås, Anita Moen, Eldar Rønning, Else-Marthe Sørlie Lybekk, Ine Barlie, Anders Jacobsen, Tonje Sørlie, Helene Olafsen og Odd Sørli som kjemper videre i konkurransen.