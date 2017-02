Tregt billettsalg: Melodi Grand Prix knust av «lillebror»

Mens billettene til MGPjr ble revet unna på under ett minutt, er det fortsatt billetter igjen til Melodi Grand Prix-finalen tre måneder etter de ble lagt ut.

Da billettene til MGPjr ble lagt ut for salg i september i fjor, var samtlige seter i Oslo Spektrum utsolgt på under minuttet. Det samme kan man ikke si om Melodi Grand Prix-finalen, som finner sted 11. mars.

Billettene ble lagt ut for salg allerede 20. desember, men fortsatt er det mange muligheter for eventuelle etternølere.

– Det er rundt 1500 billetter igjen, sier Stig Karlsen, prosjektleder for MGP, til VG.

Han presiserer imidlertid at de på dette tidspunktet har solgt flere billetter enn på samme tid i fjor – og alle årene etter at MGP ble flyttet tilbake til Oslo Spektrum.

På spørsmål om hvorfor billettsalget ikke går raskere, velger Karlsen å påpeke andre sider av Melodi Grand Prix' popularitet.

– De siste årene har MGP trukket godt over én million seere. Folk arrangerer MGP-fester rundt i hele landet, og samfunnshus og utesteder viser sendingen på storskjerm. Det er folkefest, og det er vi stolte av og glade for. At det da i tillegg kommer flere og flere for å se showet live i Oslo Spektrum er kjempegøy! svarer Karlsen.

Programlederdebutant: – Oi, er det så svært?

MGPjr slår ikke bare MGP, men også superstjernene som ofte skaper overskrifter når de selger ut på minutter – deriblant Metallica, og Bruce Springsteen. De tidligere MGPjr-vinnerne Marcus og Martinus (15) solgte ut Spektrum på to timer i fjor.

NRK vil ikke spekulere så mye i hvorfor det er så mye større interesse for billettene til MGPjr, men gleder seg på vegne av kollegene i samme kanal.

– Vi er glade for at MGPjr selger ut så raskt. Det er utrolig gøy at en så ung målgruppe vil se det live i Oslo Spektrum, sier Karlsen.

Han påpeker imidlertid at flere benker seg foran TV-skjermen for å se MGP enn MGPjr.

– I fjor hadde MGP over 1,3 millioner seere og vi er veldig glade for både antallet publikummere i salen og antallet seere, selv om MGPjr-billettene blir revet unna fortere.

Til sammenligning var det 632.000 seere som fikk med seg MGPjr-finalen i november i fjor.

Leder showet



For to år siden var Line Elvsåshagen (26) pauseinnslag i den norske MGP-finalen. I år stepper hun inn og leder hele sulamitten sammen med Kåre Magnus Bergh (38). Paret lover glitter og glamour.

