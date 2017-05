Per Sundnes kastet ut av fagjuryen i Eurovision Song Contest

Irland tente på alle plugger da Per Sundnes kritiserte dem på TV. Nå er den tidligere MGP-generalen vraket i den norske fagjuryen.

Helt i innspurten mot Eurovision Song Contest i Kiev i Ukraina denne uken, stormer det rundt den norske fagjuryen. Etter at Sundnes stilte opp i NRK-programmet «Adresse Kiev» og uttalte at Irland har mistet grepet som Eurovision-nasjon, ble det rabalder.

Irland klaget Per Sundnes og den norske fafgjuryen inn for EBU, European Broadcasting Union.

Den irske avisen Independent skriver at Sundnes har blitt erstattet i den norske juryen etter å ha gjort en feil i henhold til juryreglene.

De viser til en uttalelse fra Eurovision:

«Per Sundnes, som var en del av den norske juryen, har blitt erstattet med Erland Bakke etter brudd på juryreglene».

– Jeg er glad for at EBU reagerte raskt på denne situasjonen, og at alle jurymedlemmene er upartiske. Det er rettferdig at hver eneste sang i Eurovision blir dømt på bakgrunn av fremførelsen på kvelden det gjelder, sier den irske delegasjonslederen Michael Kealy.

I «Adresse Kiev» snakket Sundnes også i negative ordelag om det irske bidraget.

Blant annet ga han det Irland lavest score av samtlige land i den uhøytidelige gjennomgangen i programmet, ifølge Independent.

Den irske delegasjonen klaget til EBU, fordi de reagerer på at Sundnes gjennom TV-opptredenen får flagge sitt synspunkt om bidragene før artistene står på scenen.

Sundnes skriver i en SMS til VG:

«Jeg vet ikke noe om de jurygreiene, bare at jeg ikke er med. Det var egentlig ikke overraskende. Det samme skjedde i Sverige i fjor med den svenske fagjuryen».

Erland Bakke, manager for en rekke kjente artister, ser humoristisk på situasjonen som er oppstått.

– Jeg er en god venn av Per og vet at han ikke mister nattesøvnen over dette. Per gjorde en god jobb i «Adresse Kiev», og det er egentlig kjempegøy at dette vekker så stort engasjement. Saken sier litt om hvor respektert Per er innen Eurovision og MGP, som får flere land til å følge med på NRK sitt program. Men det viser også hvor stort ESC er – og hvor stor konkurranseviljen og -evnen er, sier Bakke til VG.

Fagjuryenes stemmer teller 50 prosent, det samme som stemmene fra TV-seerne.

VG har ikke lyktes i å komme i kontakt med NRKs prosjektleder Stig Karlsen eller EBU-sjef Jon Ola Sand.