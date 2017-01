Line og Kåre Magnus skal lede Melodi Grand Prix: Lover glitter og glamour

For to år siden var Line Elvsåshagen (26) pauseinnslag i den norske MGP-finalen. I år stepper hun inn og leder hele sulamitten sammen med Kåre Magnus Bergh (38).

Planen var at Silya Nymoen (39) skulle lede MGP også i år, men prosjektleder Stig Karlsen forteller at tidsplanen rett og slett ikke opp.

Husker du? Da Silya raste mot MGP og da hun klinte til på direkten?

– Silya har et høyt aktivitetsnivå og skal også ut med ny musikk. Ingen er tjent med å gå halvveis inn i et så stort prosjekt som MGP, sier Karlsen til VG og forklarer at NRK er veldig fornøyd med erstatteren:

– Line er ei veldig dyktig og rar jente, og her i MGP-redaksjonen liker vi folk som er dyktige og rare. Line har også en veldig høy «standing» blant unge folk, og MGP skal også treffe dem.

Line jorda rundt: Havnet i trøbbel i Iran

Det største så langt

– Oi, er det så svært? utbryter Line Elvsåshagen når VG geleider henne og medprogramleder Kåre Magnus Bergh inn i et foreløpig tomt Oslo Spektrum der den norske finalen i Melodi Grand Prix finner sted lørdag den 11. mars.

Så kommer hun på at hun faktisk har stått på scenen her før, som pauseinnslag i MGP-finalen for to år siden.

Artikkelen fortsetter under bildet.

LADER OPP: Kåre Magnus Bergh og Line Elvsåshagen inspiserer Oslos storstue. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Jeg jobbet i P3 Morgen og hadde som prosjekt å få med en låt i den norske finalen. Tekst og melodi skrev jeg selv, og Mats Lie Skaare produserte. «Who Got The Answer» handlet om hvordan vi kunne redde regnskogen, men kom aldri til finalen. Derimot fremførte jeg den i pausen, sikkert da alle var ute av salen for å kjøpe pølse, sier hun.

Husker du? Hvem som vant Eurovision i fjor?

Dette er desidert det største Line har vært med på så langt i karrieren.

– Det er bare dødskult. Jeg er virkelig super MGP-fan og har drømt om dette så lenge at jeg har hatt det som en del av tiårsplanen min, så får jeg oppleve det åtte år før tida! Den største utfordringen blir vel at jeg må passe meg for ikke å hyle hele tiden eller løpe ned artistene på scenen – det er jo de som skal være i fokus. Men jeg er utrolig glad for at jeg har Kåre Magnus med den rutinen ved siden av meg. Han er min bauta, sier Line Elvsåshagen.

Hun har blitt kjent for den norske offentligheten gjennom programmer som «Line jorda rundt» og fjorårets «Line dater Norge» (som for øvrig ikke hjalp, hun er fremdeles singel ...).

Husker du? Date-Line fant seg flamme

Får skryt fra Kåre Magnus

Kåre Magnus Bergh leder den norske MGP-finalen for tredje år på rad, men denne gangen altså uten Silya.

Tilbakeblikk: Gråtende Silya til topps

– Line er ingen dårlig erstatter, bedyrer Kåre Magnus.

– Jeg tror det blir veldig gøy å ha med Line. Hun er en ordentlig entusiast, og jeg er trygg på at det kommer til å gå veldig bra. Og så har hun rosa hår og glir dermed naturlig inn i MGP-miljøet, sier han.

Line er misunnelig på venninnene: – Jeg er håpløs med gutter

Artikkelen fortsetter under videoen.

Når makker Line ymter frempå om at han kunne klart denne jobben fint alene med sin erfaring, er Kåre Magnus kjapt ute med svaret.

– Hver gang er dette på en måte som å gå på månen, og det er ikke artig å gå på månen alene.

Fått med deg? Tone Damli bor på samboerens gutterom

– Hva er ditt sterkeste MGP- eller Eurovision-minne, Line?

– Moldova i 2009. Nelly Ciobanu og «Hora Din Moldova». Ja, den heter det. Det blir «dans med meg» på norsk. En etnisk, fantastisk låt som bygger og bygger seg opp, og der det moduleres både langt og bredt. Og det er jo dét som er så fantastisk med Melodi Grand Prix; her er alt mulig lov og man kan uttrykke seg ko-ko uten å måtte unnskylde seg. Og det trenger ikke å være relevant – du kan gjerne ha regnskurer og skøytebaner i sceneshowet uten at det har noe med låten å gjøre. Det er bare fantastisk gøy. Jeg sier det igjen; MGP bidrar til verdensfreden!

I fjor: Da Eurovision mistet uskylden

TRAKK SEG: Silya Nymoen. Foto: Therese Alice Sanne , VG

Kåre Magnus Bergh har på sin side ingen enkeltlåt å fremheve, men har gode, vage minner fra det som må ha vært hans første møte med MGP.

– En TV med litt dårlig bilde, litt rosa, litt lyseblått og en programleder med hockeysveis. Det er mer kombinasjonen av farger og stemning jeg husker – og Rolf Løvland.

Hverken Line og Kåre Magnus vil røpe noe om de ti deltagerne som blir kunngjort om knappe to uker, men én ting er de sikker på;

– Det blir gøy, det blir bra og det blir humor. Og det er noen der som vi har skikkelig tro på!

Hollywood-nytt: Filmstjernen ble pappa for niende gang

Det har versert et rykte om at Silya er en av deltagerne i MGP-finalen, men Stig Karlsen vil ikke svare på om dette er grunnen til at hun har trukket seg. Han vil heller ikke si noe om det er hold i spekulasjonene om Rune Rudberg, Kristian Valen og Åge Sten Nilsen som aktuelle navn.

– Vi gleder oss til å dele artister og låter i februar, og kommenterer ikke på rykter eller spekulasjoner før offentliggjøringen.

Ekssjef: Hevder Eurovision i Ukraina er i fare

11. mars kan resten av Norge finne ut om de har rett, i beste sendetid på NRK1.