1,3 millioner nordmenn så Salvador Sobral kuppe Eurovision-finalen

NRK har med andre ord gjort et solid hopp fra fjorårets Eurovision-nedtur – «Gullruten» på TV 2 det motsatte.

I snitt 1,3 millioner nordmenn satt klistret foran TV-skjermene da portugisiske Salvador Sobral (27) sang seg til seier i Kiev lørdag – og norske JOWST plasserte seg som nummer 10.

Nesten åtte av ti som så på TV fra kl. 21, valgte altså Eurovision Song Contest.

I fjor, da Agnete Johnsen hadde røket ut i semifinalen i Stockholm foran 1,2 millioner norske seere, var det kun 889.000 seere her til lands som fulgte finalen. Det var det laveste seertallet siden 2007 og sto i stor kontrast til da Agnete vant i Spektrum foran mer enn 1,3 millioner seere.

– Seertallsmessig holder finalen i Eurovision Song Contest seg fortsatt meget godt. For eksempel hadde lørdagens finale hele 90 prosent markedsandel blant 12-19 åringene og en rating på 116.000. Dette viser at ESC fortsatt evner å samle en stor del av befolkningen, på tvers av ulike aldersgrupper, sier Håkon Lund Sørensen i NRKs analyseavdeling til VG.

«Gullruten» på TV 2 fredag kveld, der «Farmen kjendis» og «Skam» var blant vinnerne, samlet 588.000 seere. Programmet har gått motsatt vei sammenlignet med Eurovision Song Contest. «Gullruten» mistet nesten 100.000 fra i fjor, da 677.000 så TV-prisutdelingen.

TV 2 er likevel fornøyd:

– En stor heder til alle som bidro til å lage denne festkvelden på TV 2. Selv om seertallene for førstegangsseingen på lineær-TV er noe lavere enn i fjor, så er andelen av dem som så på TV fredag kveld, og som valgte «Gullruten», betydelig høyere enn fjoråret, sier kommunikasjonssjef Jan-Petter Dahl til VG.

– Spesielt blant seerne i den kommersielle målgruppen mellom 20 og 49 år, hvor «Gullruten» fikk en andel på hele 61,9 prosent. Samlet er det 646.000 seere som så langt har sett «Gullruten»-sendingene enten direkte, i reprise eller via TV 2 Sumo. forklarer TV 2-sjefen.

Lørdagens finalesending var årsbeste for Eurovision/MGP. Over 1,1 millioner nordmenn så Jowst vinne Melodi Grand Prix i Oslo Spektrum i mars. Drøyt 70.000 så den norske duoen synge seg videre i semifinale to i Kiev torsdag.

Året før, i 2015, benket nesten 1,7 millioner skuelystne seg for Eurovision-finalen med Debrah & Mørland som Norges håp. Året før, da Carl Espen Thorbjørnsen forsvarte Norges ære, samlet finalen nærmere 1,4 millioner seere.

2009 er fortsatt rekordåret, da Alexander Rybak sikret Norge førsteplassen foran mer enn to millioner norske seere. Også året etter, da Didrik Solli-Tangen deltok på hjemmebane, var interessen enorm. Da fulgte godt over 1,8 millioner seere sendingen.

