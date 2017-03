1.155.000 så JOWST vinne MGP

1.155.000 så JOWST vinne den norske MGP-finalen på lørdag. Det er en nedgang på 158.000 i forhold til fjorårets norske finale.

– Er det ikke herlig når hvemsomhelst kan stikke av med seieren?

Slik åpnet VGs Stein Østbø sin kommentar etter at seieren var et faktum for JOWST eller Joakim With Steen og Aleksander Walmann som gutta bak navnet heter - og som nå skal reprsentere Norge i Eurovision-finalen i Kiev i mai.

Slik begrunnet den samme Stein Østbø hvorfor han belønnet JOWST og melodien deres «Grab The Moment» med terningkast fem:

– Dette er fløyel! Gyngende fløyelsputer i moderne puls, og det er jo dette vi nordmenn eksporterer mest av akkurat nå; mjuk mjuk EDM med en god vokalist til.

Det var Kåre Magnus Bergh og Line Elvsåshagen som var programledere for lørdagens Melodi Grand Prix i Oslo Spektrum, som var den 55. i rekken.

Som vanlig var det på knyttet en betydelig spenning til seertallene og interessen for årets norske MGP-finale. Skulle man dømme etter antall avspillinger på Spotify med kritikerfavoritten Kristian Valens «You & I» som hadde fått 75.221 avspillinger på Spotify lørdag formiddag, lovet ikke det bare godt for interessen rundt programmet.

Til sammenligning hadde den mest populære finalelåten til svenske Melodifestivalen, som også ble avviklet på lørdag hatt 50 ganger så mange avspillinger på samme Spotify.

Husker du? Over 1,3 millioner så Agnete knuse rivalene

I fjor var det 1.313.000 som fikk med seg Agnete Johnsen (22) og hennes «Icebreaker» knuste konkurrentene i MGP-finalen 2016.

Også da slo NRK side slo knockout på alle rivalene og plasserer seg øverst på listen over helgens mest sette TV-program. Den gangen måtte vi helt tilbake til Aleksander Rybak-året 2009 for å finne tidenes høyeste seertall på en norsk finale.

Da benket over 1,5 millioner seere seg foran skjermen. Alle de tre påfølgende årene holdt interessen seg høy – med henholdsvis nærmere 1,4 millioner, 1,3 millioner og 1,2 millioner seere. I 2013, derimot, raste tallet nedover og landet under millionen, nærmere bestemt på 980.000 seere.

I 2014, hvor NRK droppet delfinalene til fordel for en intensiv finalehelg over flere dager i Oslo, var det kun 761.000 som lot seg lokke til selve finaleoppgjøret.

I 2015 fikk arrangementet på ny en opptur, uten delfinaler, og med kun én sending som i år. Godt over 1,2 millioner skuelystne samlet seg.