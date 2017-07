Ung seerflukt - snart er det bare eldre som ser på «vanlig» TV

Vi ser mindre og mindre på vanlig TV. De under 40 år bruker like mye tid på strømme-tjenester som på tradisjonelt fjernsyn. Om fem år er det nesten bare de eldste igjen.

Det går frem av seertall fra TNS Gallup og NRK Analyse.

–– For oss er en seer en seer enten vedkommende ser programmene via strømming eller via tradisjonell kringkasting, sier TV-sjef i NRK, Arne Helsingen, til VG.

Det er de store programkategoriene som drama, underholdning – og nyheter som rammes. De eldre aldersgruppene følger etter de unge. Ifølge prognosene vil halvparten av alle seerne være der ungdommen er i dag i løpet av fem år.

– Samtidig ser vi også at seerminuttene for kringkastet TV faller fortere enn seerminuttene for strømme-TV øker. Det betyr at unge mennesker bruker tiden på andre ting, som for eksempel sosiale medier. Vi ser i hvert fall at de har redusert sin TV-seing med en tredjedel, og det er en utvikling som fortsetter, sier analysesjef Kristian Tolonen i NRK til VG.

Eldre-TV



De eneste som ser mer på TV på «gamlemåten» er de over 65 år, som nå er oppe i hele 280 minutter daglig. Det er en økning på syv minutter i forhold til samme periode i fjor. I denne gruppen stammer for øvrig bare syv prosent av all seing fra strømme-TV.

De nye seertallene for våren 2017 viser at alle ser mindre på kringkastet TV – og det er blant kvinnene frafallet er størst. Mens kvinner i seergruppen over tolv år i perioden januar til mai 2016 brukte 190 minutter på kringkastet TV, er det samme tallet for januar til mai i år 172 minutter. Men fortsatt ser kvinner noe mer på TV enn menn, som for øvrig gikk fra 172 minutter til 160 i den samme perioden.

NYHETER TAPER: Færre får med seg nyheter formidlet via kringkastet TV. Dette bildet er tatt i Syria etter at Øst-Aleppo ble gjenerobret av Assads styrker i desember 2016. Foto: Harald Henden , VG





– Det vi ser av seertallene er at de store begivenhetene blir viktigere og viktigere for å samle seerne samtidig, sier analysesjef Kristian Tolonen i NRK til VG.

Alle synker



Når det gjelder seing via kringkastet TV, mister nesten alle de store programkategoriene seerminutter. Unntaket er naturprogrammer og sport, som har en ørliten økning. Størst er fallet for drama med en reduksjon fra 4948 seerminutter våren 2016 til 4112 seerminutter per seer denne våren.

– Med noen få unntak gjør vi alt av forhåndsproduserte programmer som skal sendes samme kveld tilgjengelig for strømming klokken 15.00 på ettermiddagen, sier Arne Helsingen.

Dermed blir det mindre samtidig seing enn det var tidligere – og det er helt klart en større utfordring for de kommersielle kanalene som får betalt per seer fra annonsørene.

– TV 2 er allerede godt posisjonert på digitale flater, og faktisk kommer halvparten av våre inntekter i dag fra andre steder enn fra tradisjonell TV-reklame, sier TV 2s administrerende direktør og sjefredaktør Olav T. Sandnes til VG.

DRAMA TAPER: Drama – og særlig utenlandsk drama, her representert ved Inspektør Lewis (Kevin Whately, t.v.) og hans medhjelper Hathaway (Laurence Fox), taper stort når det gjelder seing via kringkastet TV. Foto: Granada

Han medgir imidlertid at den tradisjonelle reklamemodellen er under press og i endring.

– Men dette åpner samtidig for nye muligheter på de digitale flatene. Vi er ikke så opptatt av å skille mellom lineær TV og strømme-TV. Alt koker ned til hvilket innhold du klarer å skape begeistring rundt, enten det sendes på TV 2 eller på TV 2 Sumo. Her mener vi at TV 2 har en unik posisjon som en av de viktigste leverandørene av norsk innhold som er tett på nordmenns liv, sier Sandnes.

– En utfordring



Ser vi på den prosentvise overgangen fra kringkastet TV til strømme-TV i den viktige aldersgruppen for de kommersielle kanalene, seere under 30 år, er nedgangen betydelig innenfor alle kategorier bare fra våren 2016 til våren 2017.

32 prosent færre seerminutter for drama, 29 prosent for nyheter og underholdning, 21 prosent for informasjonsprogrammer og 9 prosent for sport.

– Dette representerer vel så mye en mulighet som en utfordring for oss. Våre prognoser tilsier at annonseinntektene vil flate noe ut på lineær-TV på sikt, men utviklingen går sakte. Samtidig er det stor utvikling i digital-TV-markedet, og den totale seingen øker, sier Espen Skoland, nordisk kommunikasjonsdirektør i Discovery Networks.

Siden våren 2009 er antall seerminutter for gruppen under 30 år mer enn halvert. Nå bruker de under 30 bare 68 minutter daglig på kringkastet TV.

– Dette er en jo en utvikling som har pågått en stund. Når vi skal nå de forskjellige målgruppene rent kommersielt, blir det enda viktigere å finne medier og kanaler som kompletterer hverandre, sier TV-sjef i mediebyrået Mediacom, Marianne Massaiu til VG.

Nye farvann



Hun trekker frem unge menn som eksempel på en vanskelig gruppe å nå i dagens mediesituasjon.

– De strømmer mye, de har annonseblokker – og de ser sport på puben. TV har en stor påvirkningskraft, men vi må være våkne. Seerne bryr seg ikke om hvor de ser innhold, fortsetter Massaiu.

Byråleder i Coxit PR Magnus Brøyn mener at de kommersielle TV-kanalene nå beveger seg in i helt nye farvann.

– De blir mer kreative, mer byråpregede. De vil ha eierskap til en større del av verdikjeden som blant annet innebærer konseptutvikling i direkte samarbeid annonsørene. Samtidig vil annonsørene også ha en økt merverdi, de vil også ha eierskap til innholdet. Noe som igjen gjør at de kan bruke innholdet på egne blogger, facebook-sider og i sine apper, sier Brøyn.

TV-sjef Arne Arne Helsingen i NRK påpeker at økningen av TV-seeing på nett skjer på den store TV-skjermen, via for eksempel smart-TV eller Apple-TV.

– TV-opplevelser er blitt lett tilgjengelige. Vi mener at det i fremtiden blir enda viktigere å være direkte til stede der folk er og rapportere fra store og små hendelser, sier Helsingen.