TV-stjernen Chris Bermans kone omkom i bilulykke

Tragedien rammet ESPN-nyhetsanker Chris Berman tirsdag.

Katherine Ann Berman (67) kolliderte med en annen bil i Connecticut, og begge førerne mistet livet, melder Washington Post.

Bermans bil skal etter sammenstøtet ha trillet utfor veikanten og havnet i et vann.

Chris Berman, populær og prisbelønt nyhetsanker i sportskanalen ESPN giftet seg med sin kone for 33 år siden. De har to voksne barn sammen. Chris Berman fylte 62 år dagen etter dødsulykken.

– Dette er en fryktelig og ufattelig tragedie. Chris er elsket av alle sine ESPN-kolleger, og det med god grunn. Han har et stort hjerte og har gitt så mye til så mange opp gjennom alle år. Vi vet hvor mye familien betyr for ham, og det eneste vi kan gjøre på et tidspunkt som dette, er å gi ham så mye kjærlighet og støtte som vi vet han vil trenge, sier toppsjefen i ESPN i en kunngjøring.

Berman har jobbet i kanalen siden 1979. I januar i år takket han for seg som anker for «Sunday NFL Countdown» etter 31 sesonger, men han er fortsatt ansatt i kanalen. I 2010 ble han hedret med sin egen stjerne på ærverdige Hollywood Walk of Fame. Da var kona og barna stolte tilskuere.

Mannen i den andre bilen, en 87-åring, hadde nettopp besøkt graven til sin kone da ulykken inntraff.

Berman skal ha kjørt inn i den andre bilen bakfra. Hva som forårsaket ulykken, er ikke kjent. Politiet etterforsker saken.

