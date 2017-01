TV-reporteren sparket til løpende flyktninger – nå er hun dømt

Ungarske Petra László fikk sparken etter at disse TV-bildene gikk verden rundt. Nå er hun også dømt i retten.

TV-reporteren ble filmet og fotografert mens hun sparket mot desperate flyktninger, både barn og voksne ved en ungarsk grenseby i september 2015. Nå er hun idømt tre års prøvetid for å brudd på offentlig ro og orden, melder medier som Aljazeera og BBC.

Ungarsk politi har etterforsket saken i halvannet år.

Dommer Illes Nanasi konkluderte denne uken i retten med at reporteren brøt loven og festet ikke lit til forsvarerens påstander om at hun handlet i panikk og selvforsvar.

– Jeg snudde meg rundt og så hundrevis med folk som kom løpende mot meg. Det var utrolig skremmende, skal László ha forklart via videooverføring i den føderale domstolen i Szeged.

Hun skal flere ganger ha tatt til tårene og uttalt at hun i kjølvannet av hendelsen har fått drapstrusler og blitt offer for hatkampanjer.

László, som tidligere har uttalt i medier at hun har fått livet ødelagt etter kontroversen, vil anke dommen.

SPENTE BEIN: Den ungarske TV-reporteren strakk ut beinet da denne mannen løp forbi. Både han og barnet han bar på, ramlet over ende. Foto: Foto: Marko Djurica, Reuters

Det oppsto en kaotisk situasjon da hundrevis av flyktninger tok seg gjennom politisperringene ved den ungarske grensebyen Röszke den aktuelle dagen. László sendt ut for å dekke hendelsen for TV-kanalen N1TV.

En videosnutt filmet av den tyske journalisten Stephan Richter fra TV-kanalen RTL, viste hvordan László strakk ut benet idet en syrisk mann med et barn på armen løp forbi – slik at mannen falt og mistet barnet i bakken.

Et annet klipp dokumenterte at László sparket mot flyktningene. Et av sparkene traff en liten jente.

TV-kanalen N1TV er ifølge britiske medier tett koblet opp mot det høyreekstreme partiet Jobbik. László fikk imidlertid sparket få dager etter episoden. I en uttalelse på Facebook skrev redaktøren at kvinnens oppførsel var uakseptabel og at arbeidsforholdet var avsluttet.

Ville saksøke mannen hun sparket



László reagerte deretter med true både Facebook og flyktningen hun sparket ned, med søksmål. Mannen er for øvrig den syriske fotballtreneren Osama Abdul Mohsen (her kan du lese hvordan det senere gikk med ham og familien).

Den tidligere TV-reporteren hevdet at Facebook hadde slettet grupper som har uttrykt støtte til henne, samtidig som hun klandret det sosiale nettverket for ikke å slette sider som angivelig skal ha truet henne.

