TV 2 beklager etter programreklame: – Dette skulle ikke skjedd

Mandag promoterte TV 2 Nyhetskanalen sin nye dramaserie «Hvor er Thea?» som en vanlig nyhetssak mot slutten av sendingen. Det beklager kanalen.

Ifølge TV 2 er «Hvor er Thea?» en spenningsserie om en ung jente som forsvinner. Skuespiller og forfatter Iben Akelie spiller venninnen Liv som prøver å finne ut hva som har skjedd med Thea.

Publiseringsmodellen kan minne om «Skam»s, med klipp nesten daglig på TV 2 Sumo, og episoder på TV 2 ukentlig fra torsdag kveld. Serien har også en egen nettside.

Savnet person

Promomaterialet til serien ser ut som en vanlig «savnet person»-etterlysning, og det er dette flere har reagert på. Nyhetsankrene på TV 2 Nyhetskanalen promoterer jevnlig andre saker på egne plattformer mot slutten av nyhetssendingene, og mandag leste nyhetsanker Arill Riise opp dette i slutten av 18.30-sendingen, ifølge Journalisten:

PROMOTERES: Slik vises serien fram på Facebooksiden til TV 2 Nyhetene. Foto: , Skjermdump

«Du har kanskje sett denne savnet-plakaten i sosiale medier de siste dagene. Etter en kveld på byen i Oslo så forsvant Thea sporløst i september. Nå har venninnen Liv satt i gang et stort prosjekt for finne samboeren. Hva denne mystiske leteaksjonen går ut på, kan du lese på tv2.no,».

Journalist i Journalisten, Martin Huseby Jensen, skrev tirsdag en kommentar der han hevder at «ekte medier bidrar til falske nyheter» ved å promotere TV-serien som en tilsynelatende virkelig nyhet.

TV 2 har i løpet av tirsdag ikke besvart VGs henvendelse angående saken, men nyhetsredaktør i TV 2, Karianne Solbrække, har svart Journalisten.

– Dette skulle ikke skjedd, sier hun til fagbladet.

– Ikke «fake news»

Redaktøren legger deretter til at hun ikke er enig i betegnelsen «fake news».

– Det mener jeg er en bevisst handling, en overlagt løgn. Det er ikke dette. Jeg mener det er greit å tease i programmet, men vi setter ikke denne i riktig sammenheng. Vi forteller ikke seerne hele bildet. Det er hele problemet her, sier hun

På TV 2 Nyheters Facebook-side har også et par lesere reagert på at «Hvor er Thea?»-materialet er postet som en savnet-sak. I 19-tiden mandag ble saken «Har du sett denne savnet-plakaten?» postet, og i teksten over, kommer det fram at det dreier seg om en ny TV 2-serie.

Rundt 40 har kommentert posten siden da. Seere og lesere har blant annet skrevet: «Dette gjør meg sint! Fiktivt, men får folk til å tro det er sant! Hva vil dere med dette?» og «Håpløst! Dette er ikke en NYHET!!! Mulig serien er bra, men markedsfør den et annet sted.»

Nyhetsredaktør Solbrække sier til Journalisten at TV 2 opplever det som en merverdi for seerne at de «teaser» saker som de ikke har i nyhetssendingen.

Hun understreker at det primært er andre nyhetssaker som promoteres i nyhetssendingene, og noen ganger programmer på TV 2. Hun sier hun ikke ser noe problematisk i dette.

– Men det skal ha en nyhetsverdi for våre seere, sier hun.

