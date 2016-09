Trygve Rønningen (48) blir kanaldirektør og publisher i et kriserammet TV2. Han håper ingen tror at han alene vil snu den negative trenden.

– Dette blir ikke noe enmannsshow, sier Rønningen til VG.

– Hvis man venter på at det er én som skal løse det, går det gæernt, legger han til.

I mai ble det klart at TV 2 skal kutte 350 millioner kroner frem mot år 2020. Et betydelig antall medarbeidere skal bort, og sluttpakketilbud har gått ut til alle ansatte.

Les også: TV 2-krisen: Ingen avklaring om oppsigelser

Tidsfrist i helgen

Ifølge kilder i TV 2, skal det per nå være mellom 60 og 70 ansatte som har takket ja til sluttpakke.

– Vi tror folk vil bli tvunget til å gå. I hopetall, sier en ansatt i TV 2s nyhetsavdeling til VG.

Kommunikasjonsdirektør i TV-kanalen, Jan-Petter Dahl, ville i går ikke gå ut med hvor mange søknader som hadde kommet inn før tidsfristen løp ut i helgen.

Men det er i alle fall én mann som blir å finne i TV 2 fremover.

Trygve Rønningen tropper nå av som administrerende direktør i MTG Norge. Bak seg har han en karriere som omfatter alt fra programleder for «Big Brother» til P4-direktør.

Artikkelen fortsetter under bildet.

LØRDAGSFLAGGSKIPET: Camilla Pihl og Jørgen Nilsen fra høstens «Skal vi danse» på TV 2 Foto: FRODE HANSEN, VG Foto: Frode Hansen , VG

Ikke for fall

Og han ønsker å avdramatisere TV 2s situasjon en smule.

– Det er ikke sånn at TV 2 står for fall, sier han.

– Selv om TV 2 er inne i en vanskelig situasjon er det TV 2 som har det største potensialet – og forutsetningene for å lykkes. Det som er krevende nå er hvordan seerne vandrer. Det er krevende for TV 2 og for andre kanaler.

I høst takket TV 2 for første gang nei til å søke på utlysningen av ny midlertidig avtale om allmennkringkasting.

Om TV 2 ender med ikke å fortsette som en kommersiell allmennkringkaster, vil det, ifølge Rønningen, gå ut over innholdet.

Bergen?

Og da vil det bli færre programmer rettet mot barn og ungdom, men livssyn og kultur vil også slite med å få sendeflater å boltre seg på.

– En kommersiell kringkaster uten et oppdrag fra staten vil ha vanskelig for å prioritere programmer som ikke appellerer til seere, konstaterer Rønningen, og legger til at det er opp til myndighetene å finne ut av hva en allmennkringkaster skal være.

I samme debatt har et ømt TV 2-punkt igjen blitt tråkket på: Spørsmålet om hvorvidt kanalen skal ha hovedsete i Bergen.

«Bergen, det er distriktspolitikk, og har ingenting med allmennkringkasting å gjøre (...) Det er ikke mediepolitikk, det er distriktspolitikk», sa Rønningen til NRKs Dagsnytt atten 4. august.

Lokaliseringen

– Diskusjonen om allmennkringkasting har jo blitt helt borte i lokaliseringsdebatten, sukker Rønningen.

Han ønsker ikke å mene noe høyt om lokalisering nå, og understreker at spørsmålet om allmennkringkasting bør handle om innhold og intet annet.

– Hvor skal du ha kontor?

– Hehe, det tror jeg ikke det står noe om i kontrakten. I utgangspunktet er det nok Oslo, sier Rønningen, som bor i Sandvika og har familie i hovedstaden.

– Hva er dine ambisjoner for TV 2?

– Å være viktig, relevant og stor.

Artikkelen fortsetter under bildet.

GÅR AV: Kanal- og programsjef Trond Kvernstrøm Foto: Terje Bringedal , VG

Kvernstrøm ut

Omtrent samtidig som Rønningen kommer inn, går Trond Kvernstrøm (50) av som kanal- og programsjef i TV 2 etter knappe tre år – og en rekke nedturer.

Sett denne? Pål T. Jørgensen med krass kritikk av TV 2-direktør

I hans tid har TV 2 gått på flere smeller i form av sviktende seertall. «Skal vi danse», «Senkveld» og «Jakten på kjærligheten» strever. «Hotel Cæsar» flyttes etter nyttår til Sumo. Blant nyvinngene har «Fjellflørt» og «Mitt dansecrew» vært regelrette flopper.

– Vi har hatt både suksesser og fiaskoer. TV 2 er rammet av fall i seertall akkurat som andre TV-kanaler. 2014 var et fantastisk år, så slet vi våren 2015, før vi igjen fikk en fantastisk høst. Så langt i 2016 har vi en markedsandel i TV 2 som ser veldig bra ut.

Fakta om TV 2-krisen: TV 2 kunngjorde i mai at de skal omorganisere for å spare kostnader, øke effektiviteten og fortsette digital ekspansjon. Kanalen skal spare hele 350 millioner kroner frem mot 2020 og har sendt ut sluttpakketilbud til alle ansatte. Før helgen ble det kjent at rundt 60 ansatte har søkt. Fristen løp ut natt til lørdag. Det blir neppe klart om kanalen unngår oppsigelser før mot slutten av uken. En rekke profilerte navn har allerede takket ja til sluttpakke: programlederne Nils Gunnar Lie, Jan Øivind Helgesen og Signe Tynning samt nyhetsankrene Jan Ove Ekeberg og Mah-Rukh Ali.

Selv om TV 2 befinner seg i en heftig nedbemanningsprosess, føler ikke Kvernstrøm at det er noe han selv kunne gjort annerledes.

Fornøyd

– Jeg er godt fornøyd med programresultatet ut fra de korte deadlinene vi har jobbet under.

– Hvordan er dette for deg personlig?

– TV 2 befinner seg ikke i noe annen situasjon enn andre mediehus og avishus, hvor digitalisering er en del av hverdagen. Så dette er noe jeg bare må stå i.

Kvernstrøm skryter av etterfølgeren.

– Trygve er en mann med tyngde og erfaring nok for TV 2.

50-åringen luftet selv for TV 2 før sommeren at han ville søke nye utfordringer.

– Det ligger ingen dramatikk bak. Jeg hadde et treårsperspektiv da Alf Hildrum ansatte meg og har nå hatt tre lærerike, morsomme år. Men jeg har bakgrunn som produsent og gründer, og den delen av meg har ikke klart å drukne.

– Konsernsjef Olav T. Sandnes sier han ikke utelukker videre samarbeid mellom dere, hva sier du?

– Det er en veldig hyggelig tilbakemelding. Jeg har et godt forhold til kanalen.

Hvor veien går videre etter nyttår, vet han ikke.

– Jeg har ingen klare planer for neste år, men det er jo ikke så mye annet jeg kan.

Stillingen Kvernstrøm har figurert i skal fra nyttår deles opp. TV 2 får en egen kanalsjef og en egen programsjef, som ennå ikke er kunngjort.

– Var det en for krevende jobb for én person å fungere i begge?

– Det kan jeg ikke uttale meg om. Sandnes får legge de kortene.