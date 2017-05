Til søksmål etter beskyldninger om kjønnsskifte

Podkast-stjerne og fitness-guru Richard Simmons saksøker nå to amerikanske publikasjoner etter at de i flere artikler har skrevet at han er i ferd med å skifte kjønn.

Det er CNN som melder dette.

Nettstedet skriver at Simmons nå dropper sin selvpålagte periode utenfor rampelyset for å saksøke tabloidene National Enquirer og Radar Online for injurier og krenkelse av privatlivets fred.

I søksmålet som ble levert Los Angeles Superior Court på mandag, heter det at publikasjonene «notorisk ondsinnet og med overlegg» har publisert falske historier om hans kjønnsidentitet – og beskyldninger om at han er i ferd med å bli kvinne.

American Media, Inc som eier både National Enquirer og Radar Online, har på sin side svart med å publisere en uttalelse hvor de svarer at de står 100 prosent inne for historiene som er «basert på «troverdige kilder som tilhører Simmons innerste krets og at bildene som er publisert er ekte».

I søksmålet blir også en navngitt person anklaget for å ha tilbudt informasjon om Simmons mot betaling. I dokumentene heter det at vedkommende har forfulgt Simmons i årevis – og at han også har utsatt Simmons for pengeutpressing.