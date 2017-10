«Svindeljeger» Kjell-Ola Kleiven hetses for utseendet: – Nok er nok

TV-aktuelle Kjell-Ola Kleiven (40) sier han takler netthets ni av ti dager. I dag var ikke en sånn dag.

Kleiven har på sin egen blogg skrevet et åpent brev til haterne. Brevet er postet nederst i et langt innlegg med tittelen «Nett-haterne, nett-trollene og meg».

40-åringen, gründer, direktør for Risk Information Group (RIG) og for tiden aktuell som programleder for TV3s «Svindeljegerne», får nemlig ikke bare gladmeldinger fra TV-seerne.

Enkelte går ikke av veien for å refse programlederen for hvordan han ser ut.

«Ja! Jeg har som en 40 år gammel mann noen arr og skavanker etter livets mange eventyr. Jeg har et arr på nesen. Jeg har to fortenner som har fått mer juling enn de fleste tenner skal, og på toppen av alt så har jeg skjeve ører. Feil lengde på beina har jeg også», skriver han og viser tre eksempler på «hilsener» han har fått:

«Du fremstår som en glatt oppkomling av en usympatisk vestkantgutt. Jeg får mer sympati med svindleren enn med en klyse som deg».

«Jeg blir helt kvalm av de altfor små t-skjortene dine».

«Du kunne sikkert vært litt pen om ikke nesen din var så stor».

VG får Kleiven i tale noen timer etter at han la ut innlegget.

– Jeg måtte skru av telefonen. Jeg tenkte at nok er nok og måtte melde meg litt ut av verden etter at jeg publiserte det.

Han forklarer at noen av meldingene han får, er så stygge at de ikke kan gjengis. En av disse rant inn i dag, og det toppet seg.

– Ni av ti dager går det greit, men så er det den ene dagen du er «fed up» og tenker at «fuck, det greiene her». Ni av ti dager hadde jeg ikke giddet å blogge om det, men i dag var ikke en sånn dag. Folk må gjerne slakte programmet og blogginnlegget, men jeg er så lei av at kritikken alltid skal gå på utseende og sånne ting.



Som voksen mann på 40 år, mener han selv at han har forutsetningene for å takle hetsen, som ofte kommer via hans egen Facebook-side.

– Men likevel lurer jeg på hvorfor jeg skal måtte deale med dette. Det føles urettferdig. Selv om man stikker hodet ut og sikkert provoserer enkelte ved å blogge eller lage TV, så er det ufortjent. Jeg vil ikke være den som alltid smiler og sier at det er greit.

Ekstra oppgitt blir han over at kritikerne opererer under falske navn.

– De skriver så mye stygt, men ingen signerer med sin egen identitet. Han som fikk det til å renne over i dag, sender meg melding én gang i uken.

Kleiven sier han ikke unner noen å oppleve dette, og gjør seg mange tanker rundt alle unge jenter og kvinner som blogger. Han vet at de er ekstra utsatt.

– Jeg har en sønn, men hadde jeg hatt en datter, ville jeg holdt henne unna det å blogge. I mange tilfeller skyldes det nok jantelov og misunnelse. Kritikerne tror nok også at dette tåler vi.

«Jeg beklager om jeg ikke lever opp til forventningene deres, og ikke alltid er like duggfrisk eller kledd for anledningen. Jeg skal selvfølgelig som Svindeljeger alltid ta meg godt ut underveis mens jeg utfører oppgaven. Jeg beklager at dere må lide dere gjennom både klesvalg og poser under øynene i enkelte episoder», skriver han ironisk i brevet som åpner med «kjære hatere».

På Kleivens egen Facebook-side strømmer det nå på med støtteerklæringer etter bloggposten.

40-åringen har fått stor oppmerksomhet tidligere for å ha blogget om å være alkoholfri og å slite med ensomhet. I juni i år snakket Kleiven ut i et stort intervju med VGHelg om livet før og etter sammenbruddet.