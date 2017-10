Stian Blipp fridde og fikk ja

Stian Blipp (27) har forlovet seg med kjæresten Jamina Iversen (29).

TV-kjendisen har i kveld postet et svært romantisk bilde på Instagram, som viser at han sitter på kne og trer en ring på hennes finger.

«HUN....SA....JAAA!!!», skriver han under bildet.

Gratulasjonene strømmer på under.

Blipp hadde planlagt frieriet lenge.

– Jeg møtte ringselgere i mørke kroker på avsidesliggende kafeer og jobbet i det skjulte i nesten to måneder. Det beste av alt var coverstoryen for selve frieriet. Jeg hadde fått designet opp en falsk invitasjon til selveste statsministeren. Erna Solberg hadde, ifølge brevet, invitert oss til middag for å feire gode ambassadører for Bergen. Antrekk: Galla, forteller Blipp i en epost til VG.

Pyntet med roser

På en benk ved Grunerløkka i Oslo, hvor de ble sammen for fire år siden, hadde han pyntet med 100 røde roser og lyslenker. I buskene lå en iskald champagne og to glass. På benken ved siden av satt en cellist i forkledning.

– Omveien via Grunerløkka på vei til Erna Solbergs representasjonsbolig var forklart med at jeg måtte hente en sløyfe hos en kamerat fordi jeg ikke fant min egen.

Blipp, kjent fra blant annet «Idol», «Norske Talenter», «Torsdag kveld fra Nydalen» og «Gullruten», røper hvordan frieriet foregikk:

– Når klokken er 19.15 har hun fått sjokket om at vi slett ikke skal hente noen sløyfe. Jeg sier «På denne benken for fire år siden sa du til meg at om vi ikke ble sammen, så var det det dummeste vi kom til å gjøre». Det er ikke en dag hvor jeg ikke har vært enig i det. Så, la meg høyne det! Jeg tror at om vi ikke bestemmer oss for å være sammen resten av livet, så er det det dummeste vi kommer til å gjøre. Vil du gifte deg med meg?

Stor fest



Kjæresten svarer ja, og celloen begynner å spille.

– Champagnen blir fisket ut av buskene, og jeg røper at det ikke er noe galla. Men, jeg lurer henne med at jeg har booket en middag til oss, og at vi må hjem og skifte. Vi kommer hjem, og der venter 50 venner og familie i leiligheten. Lenge leve kjærleiken, lyder det fra Blipp.

Festen pågår i skrivende stund.

Blipp er fra Bergen, mens Iversen opprinnelig er fra Lillehammer. De møttes via felles kjente.

