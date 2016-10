Slik rådes regjeringen til å finansiere TV 2: – Bør gå for statlig finansiering

GRUBBEGATA (VG) Etter TV 2s nei til rollen som allmennkringkaster, har et medieutvalg jobbet natt og dag for å komme opp med alternativ.

Mediemangfoldsutvalget går inn for at staten fortsatt bør finansiere kommersiell allmennkringkasting.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) mottok i dag utvalgets rapport om hvordan en kommersiell allmennkringkaster skal kompenseres. Rapporten, eller delutredningen, teller 55 sider og ble lagt frem på en pressekonferanse i Grubbegata kl 11.

Kritiserte tidsfristen

Knut Olav Åmås, som har ledet utvalget, åpnet møtet med å takke for oppdraget. Han la imidlertid ikke skjul på at fristen har hatt for kort frist.

– Det er vanskelig å behandle det ene spørsmålet isolert fra alt det andre som utvalget skulle vurdere. Det skyldes rammene og begrensningene vi har hatt siden vi fikk oppdraget for fire uker siden. Vi har gjort det vi har kunnet ut fra de ressursene vi har hatt, sa han.

– Mediemangfoldsutvalget med ti medlemmer står samstemmig bak denne delutredningen, opplyste han.

– Vi gjør rede for endringer i mediemarkedet, og vi har blitt bedt om å redegjøre for fire modeller, fortsatte han før han kommenterte hver av dem spesielt med sine ulike utfordringer.

Utvalget går for statlig finansiering, men forklarer at det er mye som gjenstår.

– Det er rett og slett ikke mulig for oss uten å vurdere alt av statlig støtte i sammenheng, forklarte Åmås.

Utvalget mener samtidig at en eventuell støtte bør være tidsbegrenset til mellom tre og fem år.

Kulturministeren: – Spennende



– Dette er spennende! Vi gleder oss til å gi oss i kast med det og gå i gang med lesingen, uttalte kulturminister Linda Hofstad Helleland da hun fikk rapporten i hende.

– Vi vet at dette arbeidet har pågått i kort tid, men det ville vært helt feil for oss ikke å hente inn vurderinger fra dere, sa hun og takket for verdifulle innspill.

– Dette er krevende farvann med mange ulike dilemmaer. Vi får nye utspill hele tiden, og vi har følelse av at ting forandrer seg fra måned til måned. Vi jobber også intenst.

Planen er at Kulturdepartementet skal kunne fremme en stortingsmelding om kommersiell allmennkringkasting før årsskiftet.

– Det har vært veldig intenst fordi vi har fått så mange konkrete enkeltspørsmål i oppdraget, forklarte Åmås til VG etter fremleggelsen.

– Vi har vurdert og svart på det vi har kunnet og håper å gi litt mer kunnskap om hva som skal til for å føre videre kommersiell allmennkringkasting i Norge, om om det blir med eller uten offentlig kompensasjon.



– Alternativet er å lyse ut en en kompensasjon og så få søknader. Størrelsen på den kompensasjonen blir det opp til politikerne å fatsette. Så det er modell D vi drøfter mest. Men så ser vi at det er mulig å ha en tilskuddsordning i tillegg, legger han til.



Helleland sa til VG etter fremleggelsen at hun nå ser frem til å fordype seg i arbeidet utvalget har gjort.

– De har jo jobbet siden i fjor høst, og det er fint å få innspill fra dem. Men dette er ikke endelig på noen måte, vi gjør vi jo utredninger intenst dag og natt selv også.



Utover det er det vanskelig for kulturministeren å kommentere rapporten spesielt. Hun vil heller ikke si noe om hvilke konklusjoner det ligger an til fra regjeringens side.

– Jeg har jo bare raskt tittet gjennom dette, men nå skal vi studere det nærmere.

– Hva tenker du om Bergen som lokalisering?



– Det skal vi i regjeringen behandle før jul og gi svar til stortinget innen nyttår.



Om den korte tidsfristen som Åmås påpekte, sier Helleland:



– Dette er bare et innspill. Det kommer en ny rapport 1. mars som skal ut på høring. Siden de hadde jobbet så lenge, var det dumt ikke å hente innspill fra dem. Det tar vi med som innspill i det videre arbeidet.



Det var i august at TV 2 unnlot å søke om forlenget avtale som allmennkringkaster. Samtidig ga kanalen uttrykk for at de ønsker å fortsette, men uten å forplikte seg til daglige nyhetssendinger og base i Bergen dersom de ikke blir kompensert.

Kort tid etterpå ble det klart at TV 2 som følge av kutt på 350 millioner skal kutte 177 personer i kanalen i en storstilt nedbemanning.

TV 2 hatt rollen som kommersiell allmennkringkaster siden 1992, men denne går ut ved nyttår. TV-kanalen ønsker å få kompensert sin nyhetsproduksjon, noe andre medier har stilt seg kritisk til av konkurransehensyn.

Fikk hastebeskjed fra departementet



Medieutvalget som skulle undersøke andre muligheter for finansiere TV-kanaler, fikk med TV 2s nei en helt annen frist å forholde seg til. Egentlig skulle de lagt frem et forslag til løsning våren 2017.

I stedet fikk de fristen 18. oktober.

På regjeringens egne nettsider kan du lese hele anmodningen Kulturdepartementet sendte til medieutvalget 19. september. Der ble de bedt om å utrede fire alternativer for offentlig støtte.

A) Null midler for å dekke opp for kostnader som en TV-kanal som TV 2 har med rollen som allmennkringkaster.

B) Offentlig kjøp av allmennkringkastingstjeneste fra én eller flere aktører

C) En ordning hvor kanaler kan søke om tilskudd til å produsere stoff som faller innenfor denne kategorien.

D) Kanalene blir kompensert for utlegg.

Utvalget sto i tillegg fritt til å vurdere andre roller for finansiering.

Jobbet natt og dag



Bestillingen fra departementet gjorde at utvalget har jobbet dag og natt. De siste timene før fristen gikk ut ved midnatt mandag, satt leder Knut Olav Åmås og de andre i utvalget fortsatt med justeringer.

– Beintøff protestantisk arbeidsmoral preger dagen og kvelden, skrev han i en sms til Medier24 mandag.

Til Dagens Næringsliv sier Åmås før rapportfremleggingen at det har vært en særdeles vanskelig jobb, spesielt siden det skal legges frem en mer generell rapport om norsk mediepolitikk.

– Det har vært særdeles vanskelig og krevende å ta ut en liten del av det større utvalgsarbeidet, slik vi er blitt bedt om, uten å kunne se alt i en helhet. Stemningen har vært svært intens, og samtidig veldig konstruktiv og løsningsorientert. Intens i den forstand at debattene våre er intense, direkte, konfronterende, ærlige og lærerike, sa han til DN i helga.