Seerne rømte fra «Lost in Time»

Nesten halvparten av seerne droppet TVNorges nysatsing «Lost in Time» etter fiaskostarten forrige uke.

Ikke bare gikk TVNorge på en ny smell med flere tekniske problemer lørdag. Kun 63.000 seere i gjennomsnitt fikk med seg runde to av programserien.

Altså har serien mistet 48.000 seere fra premieren lørdag for litt over en uke siden. Da var det i snitt 111.000 som benket seg foran skjermen.

– «Lost in Time» fikk en trøblete start forrige uke, og vi konstaterer at tallene gikk ned fra premieren, sier programdirektør Eivind Landsverk i TVNorge og Discovery Networks til VG.

– Nå tar vi en vurdering av hvordan vi gjør dette fremover og kommer tilbake til konklusjonen når den foreligger, legger han til.

Programmet kan med andre ord gå en uviss skjebne i møte. Kun en måned har gått siden TVNorge bestemte å ta realityserien «Dødens tjern» av lufta etter sviktende seerrespons.

Problemer på problemer

Starten endte i fiasko og overskrifter. Absolutt ingen fikk spilt via appen de hadde lastet ned. Resultatet ble at TVNorge måtte utrope en «tullevinner» av en mobiltelefon i første del av programmet.

TVNorge kom raskt på banen og kalte det en «røff start».

– Selv om vi var veldig triste over at appen ikke funket, trøster vi oss med at den kommer til å funke neste gang. Nå skal vi rydde opp, lovet også programleder Fridtjof Nilsen.

Men så gikk det ikke som det skulle da heller.

Også lørdag måtte TVNorge ty til en nødløsning da de skulle kåre vinner blant TV-seerne. fordi appen ikke fungerte som den skulle.

– Det var ikke fordi folk ikke fikk spilt, men fordi vi ikke fikk tilgang til spilldataene mot slutten av live-sendingen, forklarte mediesjef i kanalen, Hanne McBride.

Programmet går blant annet ut på at publikum kan delta fra sofaen og ha sjansen til å vinne store pengesummer.

