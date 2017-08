Overgrepsvits om Johaug på «Nytt på nytt»-konto: – Langt over streken

Spøken på Instagram-kontoen til «Nytt på nytt» ble raskt slettet etter flere reaksjoner fredag kveld.

«Trodde bare hun skulle utestenges i 18 måneder, visste jo ikke at hun skulle voldtas. Da er det ikke rart hun gråter. #nrknp #johaug», lød kommentaren under posten.

Bildet som fulgte innlegget var av Johaug og kjæresten Nils Jakob Hoff og avisoverskriften «Johaugs kjæreste: – Dommen er et overgrep».

Bakgrunnen for vitsen er dommen fra tidligere i uken, som endte med at en sønderknust Johaug utestenges fra all idrett i 18 måneder, og dermed går glipp av OL.

VG har vært i kontakt med NRK, som ennå ikke kan kommentere hva som har skjedd.

Foto: INSTAGRAM/NYTT PÅ NYTT

Reagerer kraftig



– Jeg synes det er langt over streken. Det er greit å vitse om denne saken, og det er jo naturlig at det blir litt morsomheter, men dette var ikke morsomt, sier Johaugs manager Jørn Ernst til VG.

Han mener det at NRK selv har slettet innlegget, tyder på at de er enige med Ernst.

– De synes vel det selv også, siden de har slettet det. Men dette er ikke greit, sier han.

«Nytt på nytt», NRKs desidert største flaggskip med godt over én million seere, har nærmere 25.000 følgere på bildedelingstjenesten. Flere reagerte med skepsis under posten – før hele innlegget altså ble fjernet. Blant dem som viser misnøye, er TV 2-reporter Fredrik Græsvik.

«Under beltestedet var den iallefall», skrev TV-kjendisen.

