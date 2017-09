Norske «Monster» solgt til USA

En amerikansk TV-kanal har sikret seg retten til «Monster» med Jakob Oftebro i god tid før mysteriedramaet dukker opp på norske skjermer.

TV-kanalen Starz har kjøpt opp den syv episoder lange serien, som har premiere på NRK i midten av oktober, melder Deadline.com.

Det velrenommerte filmnettstedet påpeker at oppkjøpet er en solig bekreftelse på en ny trend – nemlig at fremmedspråklige dramaserier markerer seg på engelskspråklige markeder. De nevner blant annet norske «Nobel» på amerikanske Netflix og og «Valkyrien» på britiske Channel 4.

Deadline skriver at «Monster» også er kjøpt opp av kanaler i Australia, Frankrike, Sveits, Russland, Dansmark, Finland og Sverige.

Stolte



Det bekrefter NRK, som er henrykt over medvinden:

– Det er første gang så vidt vi vet at en orioginalskrevet TV-serie på norsk distribueres på et så stort amerikansk kabelnettverk. Det er vi veldig stolte av, sier dramasjef i NRK, Ivar Køhn, til VG.

– Starz er en veldig stor kanal, og bare det at de legger inn en serie med «subtitles» (undertekster, red. anm.) er jo fantastisk. At serien i tillegg er norsk, er ekstra gledelig, legger han til.

Han kan ikke si noe om kjøpesum:

– Men det er penger som går tilbake til NRK, og som kan brukes på nye satsinger.

Spent Oftebro

Oftebro spiller den arrogante spesialetterforskeren Joel Dreyer i «Monster», som tar for seg jakten på en seriemorder.

Da VG møtte skuespilleren under Filmfestivalen i Haugesund i august, hadde han ennå ikke sett det ferdige resultatet.

– Det blir dritspennende når «Monster» kommer til høsten. Jeg er så spent på den serien og hva den kan. Vi har ikke fått lov til å se noe ennå, og jeg har vært sånn «Kom igjen, da!». Så jeg gleder meg, sa 31-åringen.

– Grunnen til at jeg hadde lyst til å gjøre prosjektet også, var at da jeg leste manuset, så jeg at selv om det er en krim, er det ikke den typiske krim-storyen. Den er mye mer karakterdrevet. Og Anne Sewitsky er innmari opptatt av mennesker og stofflighet. Hun er flink, altså! Så den kan bli ganske annerledes, skrøt Oftebro av regissøren.

Tidligere denne måneden ble det også klart at «Monster» og «Valkyrien» er nominert til Prix Europa for beste TV-fiksjon. «Monster» har for øvrig blitt belønnet med pris for nyskapende seriemanus i regi av European Script Awards.

STJERNELAG: Fra venstre: «Monster»-produsent Lasse Greve Alsos, regissør Anne Sewitsky, og skuespillerne Jakob Oftebro og Ingvild Holthe Bygdnes. Foto: Finn Krogvig, NRK

Thrillerdramaet utspiller seg i den fiktive bygda Nemesoara – langt oppe på den nordlige halvkule. Serien handler om den lokale etterforskeren Hedda Gilbert (Ingvild Holthe Bygdnes), som må samarbeide med spesialetterforsker Joel Dreyer (Oftebro) i etterforskningen av flere drap langt nord i landet. Underveis oppdager de at flere gamle drapssaker er knyttet sammen. Ifølge NRK «måler åndelighet og brutalitet krefter i en verden der naturen er nådeløs».

– Det er en annerledes rolle for meg å spille. Jeg må hente inn en del personlighetstrekk, og det er et spennende arbeid, uttalte Oftebro til VG før innspillingsstart i Finnmark i 2015.

Oftebro, kjent for filmer som «Kon-Tiki» og «Kraftidioten» og serier som «Broen», «Lilyhammer» og «Hæsjtægg», sistnevne sammen med ekskjæresten Iben Akerlie. Han er også aktuell i den kommende Hollywood-versjonen av «Snømannen».

På rollelisten i «Monster» står også Amandapris-vinner Bjørn Sundquist, som spiller lensmann i serien. Også «Øyevitne»-skurken Per Kjerstad og Gørild Mauseth, kjent fra «Brent av frost», «Deadline Torp» og «Erobreren», spiller i serien.

