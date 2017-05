Medieprisene: VG er Årets nyhetsnettsted

BERGEN (VG) VG har stukket av med flere priser under MBLs kåring av siste årets beste prestasjoner innen avis, nett og magasin.

I fjor ble VG Helg historisk under uttdelingen av Medieprisene, da de for fjerde år på rad ble kåret til Årets avismagasin. I tillegg ble VG.no kåret til det beste nasjonale nettstedet for nyheter for andre år på rad.

I år foregår prisutdelingen på Ole Bull Scene i Bergen, på åpningsdagen for Nordiske Mediedager. Prisene, som er vurdert av Mediebedriftenes Landsforening (MBL), deles ut fra klokken 20.30.

VG og VG-eide Dine Penger og Godt har i år til sammen 14 nominasjoner i 13 kategorier.

Årets featuresak avis



Blant 80 kandidater, stakk VG av med seieren i kategorien Årets avis-featuresak for Tysfjordsaken. De vant også Årets sportsdekning for «Nådeløs åpenhet» - en artikkelserie som tidligere i år også ble belønnet med Skup-diplom.

Vi Menn fikk prisen for Årets featuresak magasin for «På innsiden av Irans antiterrorpoliti».

FEATURE: Jane Throndsen og Svein Kjølberg i VG Helg tar imot prisen for Årets featuresak for Tysfjordsaken. Foto: Ingvill Dybfest Dahl , VG

Også VGs «Advokatavsløringen» som fikk Skup-diplom i april, vant i kveld i kategorien Årets digitale historie, og «Treholt-avsløringene» fikk pris for Årets nyhetsdekning.

VG er også i år nominert til Årets nasjonale nyhetssted, og dessuten i kategorien Årets avis (nett og papir) som vi vant i 2015.

Pris til Skam



«Skam» vant Årets program/serie på nett-TV som de også vant i fjor. Da stakk de også av med prisen for Årets nyskapning.

Nytt av året er at alle kategoriene er delt opp i papir og digital, som favner alle typer medier. De tre hovedprisene gjelder både nett og print.

– Det åpnes blant annet opp for avismagasiner til å delta i kategorien magasinfoto, en kategori som tidligere kun har vært for ukepressen, sier juryleder Trine Ohrberg-Rolfsrud i MBL.

I FJOR: Så glad ble VG Helg-redaktør Jane Throndsen (t.h.) da VG Helg i 2016 vant Årets avismagasin for fjerde året på rad. Foran fra v.: Øyvind Næss, Ola Stenberg og Gard Steiro. Bak fra v: Linn Marie Bratvold, Marte Spurkland og Simen Grytøyr. Foto: Tor Erik H. Mathiesen , VG

Et par kategorier kuttet og noen er justert. Årets nyhetssak og sportssak er endret til nyhetsdekning og sportsdekning, slik at hele dekninger også kan vurderes. Det har også kommet inn én ny kategori: Årets redaksjonelle event.

Her er listen over de nominerte:

(Vinnerne markeres i fet skrift etter hvert som de offentliggjøres)

Årets avisforside:

Drammens Tidende 9. juni 2016

Namdalsavisa 28. april 2016

Fædrelandsvennen 20. september 2016

VG 9. november 2016

Bergens Tidende 15. september 2016





Årets forside – magasin/ukeblad:

Jakt – 8/16

Dine Penger – 8/16

KK – 19/16

Shape Up SUNT 1/16

Årets magasinforside - avis:

Ukeadressa 10. september 2016

VG Helg 23. juli 2016

Dagbladet Magasinet 10. september 2016

Hallingdølen Påskemagasinet

A-magasinet 18. november 16





Årets featuresak – avis:

Gudbrandsdølen Dagningen – Ribbet for alt

A-magasinet – Slik avsløres grov vold mot spebarn

Stavanger Aftenblad – Glassjenta

Klassekampen – De fremmede

VG Helg – Tysfjordsaken





Årets featuresak – magasin/ukeblad:

KK – Ung og dement

Vi Menn – På innsiden av Irans antiterrorpoliti

Norsk Ukeblad – Jentene er vår glede midt i sorgen





Årets inspirasjonssak:

Det Nye Shape Up – Smoothie

Aftenposten JR – Grønne Greier

Morgenbladet – Morgenbladet kårer 10 fantastiske foredragsholdere

Lunch – Den finansielle hånden

Fædrelandsvennen – Natt under åpen himmel

Kvinnheringen - Seriemote





Årets magasinfoto:

Adresseavisen – Den nye presten Foto: Richard Sagen

VG Helg – På nattevakt i Manilla Foto: Helge Mikalsen

Dagbladet Magasinet – Gullhåp Foto: Erik Norrud

VG Helg – Etiopisk bryllup Foto: Katinka Hustad

Villmarksliv – Ulv





Årets sportsdekning:



Dagbladet Magasinet – Gull i Rio

VG – Nådeløs åpenhet

Aftenposten – Johaug dopingtatt

Drammens Tidende – Drapstruet trener

NRK – Guide til fotball EM





Årets spesialmagasin - avis:

Søgne & Songdalen Budstikke – Ungavisa

VG Helg – Takk

Klassekampen – Shakespeare

Stavanger Aftenblad – Glassjenta

Dagbladet - Tjora





Årets nyhetsdekning:

Bergens Tidende – Helikopterstyrten

Utdanning – Misbrukte elever i 35 år

Drammens Tidende – Den tyrkiske høsten

Kvinnheringen – Dei usynlege breva

VG – Treholt-avsløringene





Årets nisjenettsted:

Din Side

Medier 24

NRK Super

Innsyn.no





Årets digitale historie:

Adresseavisen – Amerikanske tilstander

Dagens Næringsliv – Finanseliten i London

Dagbladet – Forlis

VG – Advokatavsløringen

NRK – Isdalskvinnen





Årets nett-TV-serie:

NRK – Sexamen

Aftenposten – Veien ut

Sunnhordland – Garasjen

NRK - SKAM





Årets redaksjonelle event:

NRK – Hata på nett

KK – KKmila

VG – VG Lista En By Extra

Namdalsavisa – Langt igjen

Bergens Tidende - «Fyllesex eller voldtekt»





Årets nasjonale nyhetsnettsted:

NRK

VG

Aftenposten





Årets lokale nyhetsnettsted:

Sunnmørsposten

Bergens Tidende

Budstikka





Årets nyskapning:

Dagbladet – med Forlis

NRK – med den nye NRK appen

Adresseavisen – med Klasse 10C

Stavanger Aftenblad – med Glassjenta





Årets magasin (nett og papir):

Stella

KK

Vi Menn

Godt

Lunch

Årets Avis (nett og papir):

Budstikka



Aftenposten



Kvinnheringen



Morgenbladet



VG