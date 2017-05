Medieprisene: VG Årets avis og årets  nettsted

BERGEN (VG) VG har stukket av med to av de gjeveste utmerkelsene under årets Mediepriser: Årets nasjonale nettsted og årets avis.

– Årets Avis bygger sin virksomhet på en grundig journalistisk kultur. På en bemerkelsesverdig måte løser de daglig samfunnsoppdraget og setter nasjonal standard for hvordan nyheter formidles, sa kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) da hun delte ut prisen for Årets Avis til VG onsdag.

VG endte med hele åtte priser til sammen, blant dem Årets nyhetsnettsted, som VG.no også vant i fjor.

Årets featuresak avis



Blant 80 kandidater, stakk VG av med seieren i kategorien Årets avis-featuresak for Tysfjordsaken. De vant også Årets sportsdekning for «Nådeløs åpenhet» - en artikkelserie som tidligere i år også ble belønnet med Skup-diplom.

FEATURE: Jane Throndsen og Svein Kjølberg i VG Helg tar imot prisen for Årets featuresak for Tysfjordsaken. Foto: Ingvill Dybfest Dahl , VG

Vi Menn fikk prisen for Årets featuresak magasin for «På innsiden av Irans antiterrorpoliti». Morgenbladets Håkon Gundersen vant NTBs språkpris og tok også den uoffisielle prisen for kveldens desidert lengste tale.

Også VGs «Advokatavsløringen» som fikk Skup-diplom i april, vant i kveld i kategorien Årets digitale historie, og «Treholt-avsløringene» fikk pris for Årets nyhetsdekning.

VG er også i år nominert til Årets avis (nett og papir) som vi vant i 2015.

VINNERE: VGs journalister Bjørnar Tommelstad, Rolf Widerøe og Gordon Andersen vant Årets nyhetsdekning for Treholt-avsløringene. Foto: Ingvill Dybfest Dahl , VG

Pris til Skam



«Skam» vant Årets program/serie på nett-TV som de også vant i fjor. Da stakk de også av med prisen for Årets nyskapning. Den prisen vant Adresseavisa i år, for prosjektet «Klasse 10C».

Nytt av året er at alle kategoriene er delt opp i papir og digital, som favner alle typer medier. De tre hovedprisene gjelder både nett og print.

– Det åpnes blant annet opp for avismagasiner til å delta i kategorien magasinfoto, en kategori som tidligere kun har vært for ukepressen, sier juryleder Trine Ohrberg-Rolfsrud i MBL.

Et par kategorier kuttet og noen er justert. Årets nyhetssak og sportssak er endret til nyhetsdekning og sportsdekning, slik at hele dekninger også kan vurderes. Det har også kommet inn én ny kategori: Årets redaksjonelle event.

Her er listen over vinnerne:

Årets avisforside:

Bergens Tidende 15. september 2016





Årets forside – magasin/ukeblad:

Dine Penger – 8/16

Årets magasinforside - avis:

Ukeadressa 10. september 2016

Årets featuresak – avis:

VG Helg – Tysfjordsaken

Årets featuresak – magasin/ukeblad:

Vi Menn – På innsiden av Irans antiterrorpoliti

Årets inspirasjonssak:

Fædrelandsvennen – Natt under åpen himmel

Årets magasinfoto:

VG Helg – På nattevakt i Manilla Foto: Helge Mikalsen

Årets sportsdekning:

VG – Nådeløs åpenhet

Årets spesialmagasin - avis:

Stavanger Aftenblad – Glassjenta

Årets nyhetsdekning:

VG – Treholt-avsløringene

Årets nisjenettsted:

NRK Super

Årets digitale historie:

VG – Advokatavsløringen

Årets nett-TV-serie:

NRK - SKAM

Årets redaksjonelle event:

KK – KKmila

Årets nasjonale nyhetsnettsted:

VG

Årets lokale nyhetsnettsted:

Bergens Tidende

NTBs språkpris:

Håkon Gundersen i Morgenbladet



Årets nyskapning:

Adresseavisen – med Klasse 10C

Årets magasin (nett og papir):

KK

Årets Avis (nett og papir):

VG