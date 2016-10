Jon Almaas slutter i «Nytt på nytt»

Jon Almaas (49) har ledet NRKs store flaggskip i 17 år. Men nå er det slutt.

Det var Se og Hør som først meldte nyheten på sine nettsider. De kunne melde at komiker Bård Tufte Johansen (44) skal ta over for «Nytt på nytt»-kongen etter nyttår.

Bytter TV-kanal



VG får bekreftet fra TVNorge at de henter Jon Almaas fra statskanalen, og at Tufte Johansen går motsatt vei.

– Vi mener alvor når vi sier at vi tar humor på alvor. Jon Almaas er en av landets aller mest folkekjære programledere, og det er utrolig gøy å kunne si at han nå er en del av vår humorstall, sier Eivind Landsverk, programdirektør i Discovery Networks, til VG.

Husker du? – Må holde en kul fasade

Jon Almaas har signert en eksklusivitetsavtale med TVNorge.

– Vi har mange tanker om hvordan Jon skal brukes og vi jobber allerede med et par idéer. Mer enn det ønsker jeg ikke å si om Jons rolle nå, sier Landsverk.

Tungt å slutte



Almaas har blandede følelser når han nå takker for seg på Marienlyst.



– Det er ikke med lett hjerte jeg nå har bestemt meg for å forlate NRK. NRK har vært hele mitt voksne arbeidsliv, og det er en arbeidsplass og en institusjon jeg er ekstremt glad i, sier han til NRK.no.

– Jeg er utrolig stolt av det mine gode kolleger og jeg har fått til gjennom 17 år med «Nytt på Nytt», men nå føler jeg tiden er inne for å prøve noe annet og nytt, sier han.

Etter det VG kjenner til, så gir Guri Skavlan seg som prosjektleder for «Nytt på nytt» samtidig.

Artikkelen fortsetter under videoen.

Underholdningsredaktør i NRK, Charlo Halvorsen, bekrefter overfor VG at Almaas gir seg ved årets utløp.

– Han gjør dessverre det. Han tok beslutningen for noen uker siden, og det er kanskje mer imponerende at han har holdt det gående i 17 år, enn det at han gir seg nå. Men vi har funnet en kjempeflink erstatter i Bård Tufte Johansen.

– Hva vil dette skiftet få å si for programmet?

– Rammene rundt programmet blir de samme, men det er klart at Bård vil tilføre seg og sitt og sånn sett gjøre det til et annerledes program.

Mens flere andre i panelet har kommet og gått siden programmet første gang gikk på lufta i 1999, er Almaas den eneste som har holdt koken sammenhengende og vært med fra dag én.

ARVTAGER: Bård Tufte Johansen. Foto: Frode Hansen , VG

Har prøvd før



Tufte Johansen var faktisk vikar for Almaas én gang våren 2011, da sistnevnte en sjelden gang hadde et kolliderende jobboppdrag. Han har også vært gjest i programmet en rekke ganger.

47-åringen fra Skien er for øvrig godt kjent i NRK fra programmer som «Lille Lørdag» og «Åpen Post». Han forlot kanalen i 2010 sammen med komikermakker Harald Eia og startet produksjonsselskapet Funkenhauser Productions.

Taus om penger

Landsverk vil ikke svare på hvor mye det har kostet kanalen å hente Jon Almaas.

– Vi kommenterer aldri tall, sier han.

– Uten å si tall – var det dyrt?

– Det kommer jeg ikke til å kommentere.

– Hva lokket dere ham med for å få ham til dere?

– Jeg kan si at vi har hatt dialog over en periode, uten at jeg vil kommentere prosessen utover det. Men jeg kan si at det er ufattelig moro at han velger å komme til oss, og vi gleder oss til å jobbe med ham fra nyttår.

– Og så går Bård Tufte Johansen andre veien. Hva tenker du om det?

– Vi mister Bård i samme slengen. Han har gjort en fantastisk jobb for oss, og jeg respekterer Bård fullt ut når han går over i Jons rolle. Hvorfor han ville det, får han svare for selv.

Han bekrefter samtidig at Harald Eia, som har jobbet i tospann med Bård Tufte Johansen i lengre tid, fortsetter i TVNorge. Kanalen holder også på «Brille», som duoen har laget sammen den siste tiden.

Artikkelen fortsetter under videoen.

Den store seermagneten



«Nytt på nytt» er Gullrekkas absolutte vinner gjennom flere år og samler ofte godt over én million seere på fredagskveldene. TVNorge har imidlertid flere ganger de siste årene hentet trekkplastre fra både NRK og andre rivaler.

Da Knut Nærum ga seg i fjor, uttalte Almaas: – Kan jeg gå og gråte i dusjen nå?

Andre travere som har forlatt talkshow-panelet opp gjennom årene, er Anne-Kat. Hærland, Linn Skåber og Ingrid Gjessing Linhave. Pernille Sørensen og Johan Golden er begge ganske ferske faste innslag.

Beste mann tre ganger

Almaas har jobbet i NRK siden 1994, da han begytne som redaksjonsassistent. Før den tid var han innom TV3, hvor han leste inn kommentarer i programmet «Rik og berømt». 49-åringen har er tre ganger blitt belønnet med Gullruten-statuett for beste mannlige programleder. «Nytt på nytt» har i tillegg vunnet flere andre priser.

I likhet med Pernille Sørensen er Almaas for tiden aktuell i NRKs komiserie «Side om side», hvor han spiller en rolle som har store likheter med ham selv.

VG har ikke lykkes i å få en kommentar fra hverken Almaas eller Tufte Johansen.