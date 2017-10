Jannecke Weeden bekrefter brudd

TV-kjendis Jannecke Weeden (41) og musiker-ektemannen Lasse Weeden (44) har gått hver til sitt.

Programlederen, kjent fra blant annet «Norges styggeste rom», «Lukket visning», «Kjendisjakten», «Nordens perler» og «Skjulte skatter», er singel igjen.

Forholdet til bassist Lasse Weeden, tidligere medlem av BigBang, tok nylig slutt. Paret, som har base i Oslo, har to sønner på ni og 13 år.

– Ekstremt vondt



– Jeg kan bekrefte at jeg og min ektemann gjennom snart 17 år har valgt å flytte fra hverandre, sier den tidligere Lotto-vertinnen til VG.

EKSKOLLEGER: Øystein Greni, Lasse Weeden og Olaf Olsen i BigBang i 2007. Foto: THOMAS NILSSON , VG

– Vi har brutt opp med et godt bevart vennskap og stor respekt for hverandre. Det viktigste for oss i denne ekstremt vonde situasjonen, er at dette skal være minst mulig vondt for våre to barn, og at vi viser dem at det er mulig å bevare et fint vennskap til tross for at man ikke lenger er mann og kone, føyer hun til.

Weeden ønsker ikke å utdype bruddet ytterligere.

