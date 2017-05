Intern e-post lekket ut: Opprørt Steve Harvey ba de ansatte skygge banen

Talkshow-verten Steve Harvey (60) misliker å være omsvermet av kolleger og ga klar beskjed. Nå spres e-posten på nettet.

De ansatte fikk en alt annet enn trivelig velkomsthilsen da de vendte tilbake til jobb etter juleferien. Talkshow-stjernen Steve Harvey startet nemlig sesongen med å sende et langt elektronisk brev til samtlige, der han ramset opp en rekke nye regler på innspillingssettet.

Harvey hadde kanskje hatt god tid til å gruble over hvor slitsomt det er å være populær på arbeidsplassen, men hadde ikke sett for seg at det som var ment som et brev til kollegene, skulle spres på nettet med lynets hastighet.

Onsdag, samme dag som Harvey spilte inn den siste episoden av talkshowet sitt i Chicago, lekket notatet ut på Robert Feders Chicago Media Blog.

«Farvel, Steve: Ikke alle er lei for at Harvey forlater byen», skriver bloggeren.

Harvey, som har innrømmet at brevet er autentisk, skriver at ingen får oppsøke ham i garderoben uten at de er invitert. «INGEN» får stikke innom, skriver han med store bokstaver. Han bruker også versaler når han forbyr de ansatte å åpne døren til garderoben hans:

«HVIS DU ÅPNER DØREN MIN, MÅ DU FORVENTE Å BLI FJERNET», lyder det i befalingen, hvor talkshow-verten sier at sikkerhetsvakter vil stå parat til å fjerne alle som prøver å snakke til ham uten avtale.

«Jeg vil ha slutt på alle bakholdsangrepene nå. Det inkluderer TV-staben. Alle må booke en avtale», lyder det i skrivet som Harvey nå må stå til rette for.

Torsdag ble han invitert til TV-intervju hos Kevin Frazier i Entertainment Tonight.

– Det var etter hvert umulig for meg å kunne spasere fra scenen til garderoben min, sitte i sminkestolen, bevege meg fra garderoben til scenen, eller bare spise lunsj med noen uten å bli avbrutt. Jeg har alltid hatt som policy at folk kan komme og snakke med meg, det er så mange flotte folk her, men enkelte begynte å utnytte det, forklarte Harvey da han selv ble grillet i TV-studio.

I FJOR: En ydmyk Steve Harvey etter å ha lest opp feil vinner i Miss Universe i 2016. Foto: AP

I brevet skriver Harvey at ingen får snakke til ham i korridorene.

«Jeg lover at jeg ikke kommer til å underholde dere. Ikke gjør noe forsøk på å gå sammen med meg. Hvis du leser dette, ja, da mener jeg deg.»

– Jeg ville ikke være i dette fengselet lenger, sitte i dette lille rommet og være redd for å gå ut og trekke frisk luft, uten å bli stoppet. Derfor skrev jeg brevet, forklarte Harvey på TV.

Saken har fått spalteplass i de fleste store amerikanske mediene, deriblant People, USA Today, Variety, Hollywood Reporter og Los Angeles Times.

Harvey forklarte i TV-intervjuet at han i tillegg har sett seg lei på at kolleger bringer venner og kjente til studio og forventer at han skal skrive autografer.

– Jeg beklager ikke at jeg skrev brevet. Men i ettertid ser jeg at jeg burde taklet dette på en litt annen måte, innrømmer Harvey, som etter fem sesonger i Chicago nå skal fortsette videre i Los Angeles, med en ny variant av talkshowet sitt, og med tittelen «Steve».

Om de strenge, nedskrevne reglene fra Chicago kommer til å gjelde for staben i Los Angeles, sier han ikke noe om.

Det er ikke første gang programlederen, skuespilleren og forfatteren står i stormen. I fjor fikk han hele verdens oppmerksomhet rettet mot seg etter å ha lest opp feil Miss Universe-vinner på direkten.

– Du må ha noen hos deg som kan krype ned i hullet sammen med deg. Både kona og ungene mine ble rammet av dette, uttalte en fortvilet Harvey i sitt eget talkshow etter skandalen.

Da fortalte han også om hvor nådeløst sosiale medier kan virke i en sånn situasjon.