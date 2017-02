«Innafor»-Emma om intimkirurgi-refsen fra Linnéa Myhre: – Uenig

NRK-programleder Emma Clare Gabrielsen slår tilbake mot Linnéa Myhres påstand om at serien «Innafor» gjør unge mennesker enda mer usikre.

Det var i en kommentar i Morgenbladet mandag at forfatter og blogger Linnéa Myhre (26) uttalte at NRK-dokumentarserien i verste fall kan føre til at intimkirurgi oppfattes som mer fristende enn avskrekkende.

VGs TV-anmelder: Mer av dette, takk

NRK stilte seg uforstående til kritikken. Det gjør også Emma Clare Gabrielsen (25) selv. Programlederen, som i serien utforsker kontroversielle og tabubelagte temaer, slår tilbake i flere kanaler.

På Gabrielsens egen Instagram går debatten etter at hun postet et bilde med teksten: «Skal det være sånn at man skal slutte å lage saker om betente temaer fordi det potensielt kan «trigge» noen?»

«Jeg mener jo at dette svaret er «eNEJ»», skriver Gabrielsen og føyer til at hun mener det er en «smitteeffekt»-risiko uansett hva slags problematikk man tar tak i.

Tilbakeblikk: Plastikkirurgien har nådd underlivet

Gabrielsen snakker også ut i KK.no. I tillegg har hun i dag et motsvar på trykk i Morgenbladet under tittelen «Når sant skal ties».

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Gabrielsen forklarer at når hun bruker seg selv i sakene, handler det ikke om å legitimere ting, men om å forsøke å få innsikt i et tema – som blant annet å legge seg på konsultasjonsbordet for å få en plastikkirurg til å vurdere underlivet.



– Det er aldri én side av sannheten, én side av virkeligheten. Derfor prøver jeg å nyansere og vise fram ulike sider av saken, uansett hvilket tema jeg tar i, sier hun til KK.

I kommentaren i Morgenbladet skriver hun blant annet at i en ideell verden kunne mennesker beskyttes mot tendensene ved at statskanalen ikke omtalte dem.

«Men det er likevel mye som tyder på at både informasjon og bilder av kjønnsorganer og intimkirurgi allerede er noe mange i «internettgenerasjonen» oppsøker, og blir oppsøkt av, i helt andre kanaler – men da i langt mindre kritiske former. Derfor har vi valgt å løfte tematikken ut i lyset.»

Etterlyser kritisk vinkling



Myhre skrev i sin kritikk:

«Det fremstår som om programskaperne ikke helt har fått det de ønsket seg: En kritisk vinkling mot den ekstremt voksende trenden intimkirurgi, der kirurgen får rollen som uetisk og pengegrisk eldre mann, som utfører operasjoner i underlivet på helt normale jenter.», og at «NRK sier: Den perfekte vagina finnes, og slik ser den ut.»

OMSTRIDT: Journalist og programleder Emma Clare, her under et møte med VG i fjor. Foto: Annemor Larsen , VG

Gabrielsen forsvarer seg:

– Det er jeg uenig i. Dette er jo tilbud som finnes der ute, og det er noe unge oppsøker – eller blir oppsøkt av – allerede. Jeg mener at vi i programmet tar på alvor både den urovekkende utviklingen, også kvinners komplekser, sier hun til KK og legger til at moralisering blir helt feil.

Fikk du med deg? Ga datter (8) gavekort på plastisk operasjon

Gabrielsen har fått med seg påstander om at hun gjennom programmet har ført til økt interesse både for intimkirurgi og såkalte «sugardaddyer». Blant annet har Nettavisen skrevet om økning i antall «sugardates» i kjølvannet av serien.

«Var forberedt på at det sannsynligvis ville komme til å skje, ja... Men likevel: Folk må få ta egne valg. Forhåpentligvis litt mer informerte/opplyste om akkurat dét fenomenet etter å ha sett programmet vårt, men», skriver 25-åringen på Instagram.

Linnéa: – Kjempeviktig

Linnéa Myhre sier til VG at hun ikke tror dette handler om at Gabrielsen slår tilbake mot henne spesielt. Myhre presiserer at hun aldri har foreslått å slutte lage journalistikk fordi det kan trigge noen.

– Temaene i «Innafor» er kjempeviktige, og jeg ville ikke ha vært serien foruten. Men jeg tror den kunne vært like bra og opplysende uten alle de konkrete detaljene, for eksempel den perfekte vaginaen mot den mindre perfekte, eller nettstedet hun bruker for å oppsøke menn som vil betale for selskap. Hvorfor var det så viktig for dem å ha med dette, når de sladder nettstedet hun kjøper prestasjonsdop på? spør Myhre.

SKEPTISK: Linnéa Myhre, her på en premiere for en tid tilbake. Foto: Felicia Alvsing , VG

VG har ikke lyktes i å få en kommentar fra Gabrielsen, som befinner seg i Mexico.

Også Myhre tror at mange hadde nok oppsøkt dette uansett.

– Men å få oppskriften servert på gullfat uten å ha bedt om det, rekrutterer nok flere komplekser og sugarbabies enn nødvendig. Jeg tror mange kunne ha vært spart, hvis de bare lot være å eksponere akkurat det. Det er ikke sensur, men hensyn. Og ment som et råd.

Fikk du med deg? Linnéa Myhre følte seg misbrukt

Gabrielsen skriver i kommentaren: «En skulle tro denne problematikken var noe Linnéa Myhre ville kunne kjenne seg igjen i, ettersom det senest for to uker siden kom en kronikk i Klassekampen fra ei som bekjente at hun som anorektiker hentet inspirasjon fra Myhres roman «Evig søndag», som blant annet handler om det vanskelige temaet spiseforstyrrelser. Dette til tross for at Myhre har vært bevisst på hvordan hun skriver om mat og kropp, og at bøkene ifølge forfatteren selv er «strippet for detaljer og triks».

Myhre sier til VG at denne saken ikke handler om henne:

– Eller hva én allerede veldig syk person har brukt bøkene mine til. Det i seg selv er bare bevis på at alt kan misbrukes, selv når jeg har skrevet med silkehansker for å unngå akkurat det.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

NRK-programlederen er imidlertid klar på at kritikken er kjærkommen, fordi hun mener det er en viktig debatt å ta.

«Det er ikke min oppgave å si hva som er rett og galt. Jeg mener vi i intimkirurgi-programmet er kritiske (nok) og at både utviklingen, men også kvinners komplekser, tas på alvor. Jeg vet heller ikke om det hadde hatt en mer preventiv effekt å lage moraliserende dokumentarer om hvor farlig det er å operere seg nedentil...», skriver hun på Instagram.

Gabrielsen mener at dersom man ikke kan lage journalistikk om kontroversielle fenomener for å skåne dem som potensielt lar seg inspirere, har man tapt.

Lest denne? Mitt møte med intimkirurgi

NRK har allerede bestemt å lage en sesong to av «Innafor».

Hollywood-stjerne: – Plastisk kirurgi er for feiginger