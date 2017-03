Fridtjof Nilsen om «Lost in Time»-rotet: – Veldig synd

Da programleder Fridtjof Nilsen (39) satt på premierefesten og skjønte at et eller annet var veldig galt, tok han seg en ekstra tur i baren.

Han innrømmer at han hadde gledet seg veldig til «Lost in Time» skulle gå på lufta. Og i starten så det lyst ut.

– Jeg satt sammen med andre folk som bare så på, og som ikke spilte. Vi hadde det helt strålende, forteller Nilsen til VG.

Den delen av programmet som Nilsen figurerer i, er nemlig spilt inn på forhånd, så han kunne følge sendingen lørdag sammen med kolleger. Men stemningen fikk raskt en solid demper. Festdeltagerne fikk etter hvert med seg seerreaksjonene i sosiale medier. For spillet funket ikke for dem som satt hjemme i sofaen med «Lost in Time»-appene.

Premieren endte i fiasko og overskrifter. Resultatet ble at TVNorge måtte utrope en «tullevinner» på slutten av programmet. Og mandag ble seertallene klare - 140.000 startet å se programmet, men gjennomsnittet endte på 111.000.

TVNorge selv kaller det en «røff start».

– Vi har jobbet så beinhardt for å få dette til å bli så annerledes, spennende og gøy. Selv om vi var veldig triste over at appen ikke funket, trøster vi oss med at den kommer til å funke neste gang. Nå skal vi rydde opp, lover Nilsen.

OPTIMIST: Fridtjof Nilsen mister ikke nattesøvnen av TV-smellen. Her under et møte med VG for et par år siden. Foto: Simen Grytøyr

– Hvor sikker er du på dere klarer det?

– Nå styrer jeg ikke det tekniske, men det er andre som har dette som jobb. De vet nok at hvis de fortsatt skal ha det som jobb, så må de klare å få det til å fungere, svarer Nilsen, også kjent som programleder fra blant annet «Gøy på landet», «Alt for Norge» og «Damene først».

Nilsen er særlig skuffet over at de tekniske problemene, som skyldtes at servere krasjet, trekker fokus bort fra et programkonsept han er svært stolt av.

– Men veldig mye av feedbacken tyder på at folk skjønner at ting kan skjære seg. De synes programmet er fett. Dette er jo noe man aldri har sett på TV før.

– Men hva tenkte og følte du da alt kollapset?

– Da bestemte jeg meg for å følge ekstra godt med på TV, kjøpe en ekstra øl i baren og bare kose meg skikkelig, svarer 39-åringen – før han raskt legger til:

– Vi prøver med dette programmet å gjøre mye som aldri har vært gjort før. Og vi var sikre på at vi var i mål. Derfor er det veldig synd at strupes i siste mulige leddet. Men sånn er det med barnesykdommer. Jeg taper ikke nattesøvnen, forsikrer han.

Selv om Nilsen ikke har ansvar for teknikken, er det han som er programmets ansikt utad. Det lever han godt med – fiaskoen til tross. For å sette det i kontekst minner han om da han spilte i bandet Span sammen med blant andre Jarle Bernhoft.

– Da var det en avis som skrev «Kjøtthue platedebuterer», fordi jeg hadde gjort «Matprat»-reklamer. Så det biter ikke så veldig på meg. I dette tilfellet tror jeg folk skjønner at det ikke er programlederen som har ødelagt serveren, så jeg tåler et smilebilde med appkrasj, sier Nilsen, også kjent fra podkasten «Alex og Fridtjof» og «Alex og Fridtjof» på VGTV.

– Er det sånn at all PR er god PR?

– Det må du spørre PR-folkene om. Jeg er bare programleder. Men ring meg gjerne tilbake på mandag om en uke, så kan jeg si «fy fader, så deilig det er når det endelig ruller! ler en optimistisk Nilsen.

TV-SJEF: Eivind Lansverk. Foto: MAGNAR KIRKNES

Skandalen var et faktum ganske raskt etter programstart lørdag. Sosiale medier flommet over av kommentarer fra fortvilte, frustrerte og irriterte seere. Også VG ble kontaktet av folk som klaget på programsatsingen. TVNorge beklaget først at «enkelte brukere» opplevde problemer med det tekniske.

Vil skru tiden tilbake



Programdirektør for TVNorge og Discovery Networks, Eivind Landsverk, skriver i en pressemelding mandag formiddag:

«Jeg skulle ønske vi kunne skru tiden tilbake. Men det er bare å børste av seg støvet og prøve igjen. Det er dessverre ikke første gang vi støter på denne typen utfordringer, neppe heller siste.»

Det viste seg at TV 2s nyhetsanker Sturla Dyregrov hadde helt rett da han antydet på Twitter at ingen brukere hadde klart å spille:

I kjølvannet av fadesen åpner TVNorge for at enda flere får sjansen til å vinne, også de som ikke har registrert seg i forkant av programmet.



For å gjøre dette helt rettferdig, vil vinnerne bli trukket blant alle som har lastet ned appen og registrert seg. Alle som registrerer seg før midnatt førstkommende tirsdag, er med i trekningen som gjøres på onsdag. De heldige vinnerne av premiepotten på 246.000 kroner og smarttelefonen vil bli offentliggjort her på Facebook, onsdag kl. 20.45, står det på programmets Facebook-side.

