Endelig får Sigrid Bonde Tusvik skinne på Gullruten

Sigrid Bonde Tusvik (37) har aldri vært nominert til Gullruten, men i år får hun stå i sentrum gjennom hele sendingen.

Når TV-prisutdelingen arrangeres for 20. gang i Grieghallen i Bergen 12. mai, er det nemlig med Tusvik som programleder.

– Selvsagt er det et veldig ærefullt oppdrag, men jeg sa først og fremst ja bare for å få være med på showet. Jeg er jo en ganske desperat TV-personlighet, som både føder og finner kjæreste foran kamera. Men noen nominasjon har jeg altså aldri blitt forunt – derimot er det andre som vinner på føding og dating, sier Tusvik til VG.

De få gangene hun har stått på scenen under Gullruten, har vært som prisutdeler. De siste årene har Tusvik sittet hjemme i sofaen og sett utdelingen, blant annet siden hun har ammet.

Da komikeren ble spurt om å være programleder i år, trodde hun derfor først at hun var en reserveløsning – at en annen hadde takket nei til oppdraget.

– Men TV 2 påstår at det ikke er sånn. De sier det er meg de vil ha. Og det er jo egentlig riktig – bak en god Gullruten-sending bør det stå en veldig jålete og rappkjefta kvinne, mener Tusvik.

Da Dorthe Skappel ga seg som programleder etter 14 år i 2013, tok Henriette Steenstrup og John Brungot over. De ble året etter erstattet av CecilieSteinmann Ness og Jakob Schøyen Andersen. Og i fjor var det Stian Blipp som ledet showet helt alene.

Tusvik skryter hemningsløst av sine forgjengere, men hun mener det er et stort fortrinn å være kvinne.

– Menn er ikke jålete nok. De har ikke samme glamfaktor. Dress og vest gjør ikke samme susen.

DRISTIG: Sigrid Bonde Tusvik er ikke sikker på om hun tør å iføre seg denne gjennomsiktige TSH-kjolen, men først og fremst på grunn av slepet. Foto: ESPEN SOLLI , TV 2

Tusvik lover hyppig klesskift gjennom kvelden. Hun har så langt testet ut to designkjoler signert TSH. Men om hun kommer til å gå på podiet i disse to, er usikkert.

Den hvite blondekjolen er gjennomsiktig og har store likhetstrekk med drakten Tone Damli hadde på seg da hun opptrådte på Blog Awards tidligere i år. Designeren er den samme.

Mens Tone Damli røpet at det måtte et spesielt trusetriks til for å utfolde seg i den avslørende habitten, er Tusvik mer bekymret for det lange kjoleslepet.

– Å stille opp lettkledd på TV har jeg ingen vanskeligheter med. Jeg har vist mer enn trusa på TV, sier Tusvik og minner om at hun viste frem både fødsel, pupper og tårer i «Sigrid blir mamma» i 2013.

– Slepet, derimot ... Da må jeg i så fall øve på å klare å gå med det.

TV 2 s programdirektør Jarle Nakken fremhever Tusvik som en av landets beste scenekomikere. Han er ikke i tvil om at hun kommer til å gjøre en svært god jobb.

– Sigrid skal lede oss trygt igjennom det storslagne Gullruten-showet med både stil, glamour og en god del humor, sier han.

– Legg merke til rekkefølgen på ordene hans, sier Tusvik og føyer til:

– Jeg tipper jeg har fått jobben først og fremst fordi jeg har veldig pene ben! Og helt til slutt fordi jeg er humoristisk, sprudler 37-åringen.

TØFF DUO: Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne vant for årets morsomste på Komiprisen i 2015. Foto: ROBERT S. EIK , VG

I skinnet

Tusvik er kjent for sine direkte og ufiltrerte utspill. Frekkheten har ikke mange grenser i Norges største podkast, «Tusvik og Tønne», som hun boltrer seg i med makker Lisa Tønne (39).

Men den som tror det er duket for tidenes drøyeste Gullruten-show, må tro om igjen.

– Det er hyggelig hvis folk forventer det, og jeg tar det som et kompliment. Men når man ser hva Nakken sier, så tror jeg han håper at det ikke skjer. Man må kjenne sin besøkstid, sier Tusvik, som er innstilt på å holde seg i skinnet.

Noen sprell blir det nok, og Tusvik presiserer at TV 2 ikke har gjort noe for å bremse henne.

– Men jeg tror TV 2 er opptatt av at hele bransjen får kose seg, og at TV hylles. Det har jeg tenkt å følge. Det er andre arenaer jeg kan være frekkas på. Jeg vil anbefale alle å høre på podkasten vår etter Gullruten – det blir en knallepisode, flirer hun.

Det Tusvik liker aller best ved Gullruten, er at det er den norske festen som minner mest om Oscar- og Emmy-gallaene. Når folk påstår at de ikke ser på vanlig TV lenger, mener komikeren at seertallene taler for seg.

– De største programmene har like mange seere som alltid. Selv elsker jeg å se på TV, og jeg like å mene noe om det jeg ser.

Yndlings-TV



Tusvik ramser opp egne favoritter uten å nøle.

– «Dagsnytt Atten» på TV er jo helt fantastisk. At ikke de vinner hvert år, er rart. Jeg elsker at de filmer radio og viser hva folk har på seg. Ta for eksempel hatten til Shabana Rehman nylig (se bilde på Instagram), det var et stort TV-øyeblikk, ler Tusvik.

– Og så bruker jeg «Paradise Hotel» og «Bloggerne» som yogatime. Da kobler hjernen helt av, og kroppen hviler med dumskap. Som småbarnsmor mener jeg det er veldig viktig.

– Men hvilke TV-program styrer Tusvik konsekvent unna?

– «Anno». Og vanlige «Farmen». Jeg så bare «Farmen kjendis».

– Får vi se deg i neste runde?

– Nei, jeg klarer ikke å være borte fra barna så lenge, forklarer tobarnsmoren.

Datteren på fire og sønnen på ett år blir derfor med til Gullruten.

– Det er litt trøblete, og akkurat nå er jeg i forhandlinger om hvem som skal passe dem. Men det løser seg.

De nominerte til årets prisutdeling kunngjøres 31. mars.