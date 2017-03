(VG Nett) «Frustrerte» Eva Longoria deler ut sex-leketøy.

Eva Longoria, fra den omtalte serien «Frustrerte fruer» gir ikke bort en hvilken som helst gave til sine venner og bekjente. Fruen har nemlig et lager med sex-leketøy som hun unner sine kjære når anledningen byr seg.

Det var etter at den sexy stjernen uttalte seg i Daily Mirror om at det var viktig for kvinner å være i kontakt med sin seksuelle side, samt at sex-leketøy var århundrets greie, at folk begynte å sende henne haugevis av leketøy.

-Det er den beste presangen fordi kvinner ikke tør å gå og kjøpe dem selv, sier Longoria ifølge Sky.com.

Stygg andunge

I det eksklusive intervjuet med Sky.com innrømmet den vakre skjønnheten også at hun ble ansett som den «stygge andungen» da hun var ei lita jente.

-Jeg lignet ikke på noen i min familie... Folk sa ofte til moren min: «Døtrene dine er så vakre, men hvem er dette?»

-Det førte til at jeg bestemte meg for å utvikle kvalifikasjoner slik at jeg aldri skulle være avhengig av mitt ytre eller noe annet overfladisk, forklarer Longoria.

Stjernen har nå vokst seg til en smellvakker «svane» og hr en av hovedrollene i en av USAs mest populære TV-serier.