Billy Bush og kona skilles etter 20 år

Den omstridte TV-verten Billy Bush, kjent blant annet for «pussygate», har brutt med kona Sydney Davis.

TV-verten (45) fikk sparken fra «The Today Show» på NBC i oktober i fjor etter at en 11 år gammel video, der han og Donald Trump snakket nedsettende om kvinner, lekket ut.

Nå er også ekteskapet på vei til å bli historie. Bush og kona Sydney Davis har flyttet fra hverandre.

«Etter nesten 20 år som ektepar, har de tatt ut separasjon for å evaluere sitt liv sammen. De elsker hverandre og sine felles barn høyt og er forpliktet til å skape en lys fremtid», heter det i kunngjøringen via Bush' advokat Marshall Grossman.

Fox News, People og Los Angeles Times er blant mediene som omtaler bruddet.

Snart ett år har gått siden «pussy-skandalen» eksploderte i media.

– Når jeg ser tilbake på hva som ble sagt i den bussen, angrer jeg på at jeg ikke endret samtaleemne, uttalte Bush til Hollywood Reporter i vår.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Det var Washington Post som først publiserte den lekkede videoen med Trumps uttalelse: «Grab them by the pussy».

Bush fortalte i bladintervjuet for fire måneder siden at han er skuffet over seg selv:

– Når en kvinne ser den videoen, vil hun nok spørre seg: Er dette hva som hender når jeg går ut av et rom? Når jeg går ut av et møte, er det det de sier om meg? Måler de meg opp og ned?

Lest? Pornokonge vil punge ut for Trump-opptak

PRISUTDELER: Billy Bush på en tilstelning i Las Vegas for noen år siden. Foto: REUTERS

Videre betrodde Bush at hans tre døtre, som er 12, 16 og 18, tok det svært tungt da videoen lekket ut, og at de ringte og gråt:

– Jeg hadde ingen gode svar på hvorfor jeg hadde sagt disse tingene. Jeg er virkelig lei meg, forklarte ham og takket samtidig døtrene, resten av familien og venner for støtte etter stormen..

– Jeg ser frem til det som venter i fremtiden, uttalte han.

Bakgrunn: Slik reagerer kjendiser på Trump-video

Bush og Davis giftet seg i april 1998. En rekke medier har spekulert i om bruddet skyldes utroskap, men det benekter Bush' advokat overfor blant annet Daily Mail.