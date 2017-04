Bill O'Reilly må slutte i Fox News

TV-kanalen Fox skriver i en pressemelding at de har satt punktum for samarbeidet med TV-kommentator Bill O'Reilly (67).

Kunngjøringen kom onsdag kveld norsk tid etter at en rekke amerikanske medier hadde sitert anonyme kilder på at stjernekommentatoren må slutte i Fox i kjølvannet av påstandene om seksuell trakassering av flere kvinner.

«Etter nøye vurderinger og granskning av påstandene, har selskapet og Bill O’Reilly i fellesskap blitt enige om at han ikke skal returerne til Fox News Channel», heter det i den korte uttalelsen fra nyhetsgiganten 21st Century Fox, Fox News' moderselskap.

Kommentar fra 2015: «Bill O’Reilly er Fox News viktigste aktivum, en programledersom slagkraftig, selvsikkert og brautende formulerer den amerikanske høyresidens tankegods.»

New York Times skrev tidligere denne måneden at O'Reilly skal ha betalt 110 millioner kroner i forlik til fem kvinner, selv om han konsekvent har nektet for beskyldningene, som stammer fra 15 år tilbake.

O’Reilly har tidligere uttalt at hans fremtredende posisjon gjør ham «utsatt for søksmål fra enkeltpersoner som vil at jeg skal betale dem for å unngå negativ oppmerksomhet».

Møtte Paven i dag



Samme dag som det blir kjent at O'Reilly forlater Fox, som han har jobbet for siden 1996, møtte han Paven i Roma. TV-kommentatoren er på en ukes ferie i Italia og hadde i dag VIP-plass under et arrangement, der han fikk håndhilse på Pave Francis.

HÅNDTRYKK: Bill O'Reilly møtte Paven på St. Petersplassen i dag. Foto: REUTERS

Donald Trump vakte oppsikt da han nylig gikk ut på Twitter og forsvarte TV-profilen.

– Jeg tror ikke Bill gjorde noe galt. Han er en person jeg kjenner veldig godt. Han er en god person, skrev presidenten – og hisset på seg blant annet en av kvinnene som hevder å være trakassert av O'Reilly.

De fem kvinnene har alle enten jobbet for eller deltatt i programmet hans «The O’Reilly Factor», eller de har jobbet for andre Fox-programmer. Kvinnene hevder først og fremst at O’Reilly utnyttet sin mektige posisjon i nyhetskanalen til å presse dem til seksuelle tjenester.

O'Reilly har i over 20 år vært betraktet som en av verdens mest innflytelsesrike TV-kommentatorer, og han har vært Fox News' aller største stjerne. 67-åringen har gitt ut en rekke bestselgende bøker som i hovedsak tar for seg politiske temaer.

