Arne Hjeltnes fikk lappen tilbake

Ifølge Arne Hjeltnes har politiet gjort helomvending etter at de fratok TV 2-profilen sertifikatet for fartsovertredelse i mai.

Hjeltnes ble tatt i laserkontroll i Valdres for tre måneder siden etter å ha hatt en fart på 75 kilometer i timen i 30-sonen på vei hjem fra «Gutta på tur»-innspilling. Han mistet lappen og ble pålagt å møte i retten.

– Det var satt opp midlertidig 30-sone i det som til vanlig er en 80-sone, dette i forbindelse med veiarbeid. Men da jeg kjørte der, pågikk det ingen arbeider og det var ingen arbeidere i nærheten, uttalte Hjeltnes til VG den gangen og stilte samtidig spørsmål om det er lov å ha 30-sone på grunn av veiarbeid, når det ikke foregår veiarbeid.

Bakgrunn: Tilstår råkjøring

Nå melder TV 2 på sine nettsider at politiet snur og innrømmer at skiltingen var feil. Det skulle nemlig ikke være krav om nedsatt hastighet til 30 kilometer i timen på strekningen så lenge det ikke foregikk veiarbeid i det aktuelle tidsrommet.

– Fartsgrensen på stedet var feil, og det har endt med en bot istedet for tap av førerkort. Jeg er selvfølgelig glad for at jeg slapp å være uten førerkort særlig lenge, sier Arne Hjeltnes til TV 2.

Ifølge Nettavisen, som tidligere har omtalt saken, dreier det seg om en bot på 8300 kroner.

Det har foreløpig ikke lyktes VG å få en kommentar fra Arne Hjeltnes.

Ved Innlandet politidistrikt er det ingen som kan uttale seg om saken før mandag, får VG opplyst.

Rettsaken skulle egentlig funnet sted i juni, men ble utsatt. Nå slipper altså Hjeltnes, som ikke har noen prikker på sertifikatet fra før, å møte i retten. Hvis ikke politiet hadde snudd, ville Hjeltnes risikert å være uten lappen i ett år og i tillegg 36 timers samfunnstjeneste.

Gutta på tur: Gjør comeback

Rekordomsetning: Doblet omsetningen i familieselskapet