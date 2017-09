308.000 TV-seere fikk med seg premieren til Jon Almaas

TVNorge er fornøyd med repsonsen, men for Jon Almaas (50) er det et stort hopp ned fra seertallene han er vant med fra før.

Eivind Landsverk, nordisk programdirektør i Discovery Networks, mener 308.000 seere er en god start for «Praktisk info med Jon Almaas».

– Det er ikke lett å lansere et helt nytt talkshow i disse dager, men over 300.000 på første visning er bra, sier han i en pressemelding.

– Seertallet økte også utover programmet, noe som selvsagt er positivt. Så blir det spennende å se hvor mange seere det blir totalt, når vi får de samlede tallene for digitalt, opptak og repriser, leger Landsverk til.

Terningkast tre



«Pausefyll-programmet», konkluderte VGs anmelder og serverte terningkast tre:

«Programlederen er på tur i villaland, for å hjelpe beboerne der å «optimalisere» boforholdene deres. Her har noen satset på at Jon Almaas er verdt å se på uansett hva han gjør. Det er bare delvis riktig. Særlig morsomt er det i hvert fall ikke».

Anmelderen poengterer imidlertid at Almaas er en trygg og god programleder, og at TV-profilen ikke har glemt sine gamle kunster fra storhetstiden med NRKs største seermagnet «Nytt på nytt».

EKSKOLLEGER: Pernille Sørensen, Jon Almaas og Johan Golden i «Nytt på nytt». Foto: Anne Liv Ekroll , NRK

Det var i oktober i fjor at «bomben» sprakk om at Almaas skulle slutte i seermagneten «Nytt på nytt» etter 17 år. Samtidig ble det klart at han gikk til rivalen – TVNorge.

– «Praktisk info med Jon Almaas» er Jons baby, han har fått lage akkurat det programmet han selv ønsket. Her på huset var vi like spente som TV-seerne på å se det endelige resultatet, og i går var det herlig å kunne konstatere at Jon leverer varene, sier TVNorge-sjefen.

Nedtur for «Nytt på nytt»



«Nytt på nytt» har gjerne ligget på rundt 1,2 millioner seere (og også rundet 1,5 millioner), men sist fredag opplevde NRK-flaggskipet en skikkelig nedtur. Kun 610.000 skuelystne benket seg foran talkshowet, hvor Bård Tufte Johansen (48) har overtatt Almaas' plass. Vi må helt tilbake til 2000 for å finne like lave lave seertall.

Etter exiten fra NRK har Almaas også vært aktuell i TVNorges nye versjon av «Mandagsklubben», hvor han er én av flere komikere som rullerer på å gjeste programmet. Parallelt er han å se på NRK i komiserien «Side om side».

«Praktisk info med Jon Almaas» skal gå i 10 uker.