«The Stream» solgt til amerikansk tv-gigant

Produksjonsselskapet Monster og TV2 landet denne uka en gigantkontrakt da det amerikanske NBC-nettverket kjøpte rettighetene til «The Stream».

Meningen er at «The Stream» skal avlaste NBCs knallsuksess i USA, «The Voice», som er inne i sin 11. sesong og har vært vist to ganger i året siden 2012.

– «The Stream» utnytter teknologi og sosiale medier til å engasjere musikk-elskere og gjøre dem til en del konseptet på en fantastisk måte, heter det i en pressemelding fra Paul Telegdy, President, Alternative and Reality Group, NBC Entertainment.

NBC legger i pressemeldingen ikke skjul på at selskapet har store forventninger til norskutviklede «The Stream».

– En ny tid, krever nye stjerner. «The Stream» tar seerne dit ingen andre talentkonkurranser på TV har gjort tidligere. Dette er et format for vår generasjon, heter det videre i pressemeldingen fra NBC.

For å sette ting litt i perspektiv; NBC er USAs nest største tv-nettverk etter CBS, «The Voice» hadde 12,1 millioner seere i premieren av årets sesong og mentorer i høst er ingen ringere enn Miley Cyrus og Alicia Keys.

Verken avtroppende kanal- og programdirektør i TV2, Trond Kvernstrøm, eller executive produsent i Monster, Christian Holst Meinseth, ønsker å kommentere hvilket millionbeløp amerikanerne har bladd opp for det norskproduserte tv-konseptet.

Begge bekrefter imidlertid at avtalen ble endelig forseglet onsdag denne uka.

– Paradokset i amerikansk tv-industri er jo at det ikke sjelden blir underskrevet sjekker på millioner av dollar uten at det skjer noe - det er ikke uvanlig. Men NBC har ikke kjøpt opsjon til «The Stream» for å la det støve ned i arkivene, de har kjøpt konseptet for å sette det rett på skjermen, sier Trond Kvernstrøm til VG.

Han legger til at NBC også har kjøpt rettighetene til verdensomspennende distribusjon av «The Stream». Dermed kan Norge stå for sitt største og mest innbringende salg av et fjernsynskonsept noensinne.

– Større enn «Lilyhammer»?

– Dersom «The Stream» blir en suksess, er det mye, mye større enn «Lilyhammer», mener Kvernstrøm.

Det var på en forretningsreise til Los Angeles tidligere i år at Trond Kvernstrøm fikk nyss via sine kontakter at NBC var på leting etter et musikkprogram som kunne avlaste «The Voice» i primetime kveldstid.

– Sett opp et møte! var Kvernstrøms spontante, litt eplekjekke svar. Men møte fikk han - med flere av de aller største nettverkene. Budrunden var i gang.

– Det var flere som skjønte konseptet, men NBC var veldig hissige på telefonen og like tydelige allerede under det første møtet på at dette skal vi ha. De tok umiddelbart eierskap på konseptet, sier Trond Kvernstrøm.

Christian Holst Meinseth i Monster, som produserer «The Stream», har den samme opplevelsen av amerikanerne.

– De forsto at dette er 2016-modellen å finne nye artister på, og at det funker. «The Stream»-deltakerne slapp sine første singler i forrige uke - åtte av dem gikk rett inn på Spotifys Norway Viral 50-liste, påpeker han.

– Har du suksess på NBC, har du garantert suksess i minst femti territorier til, sier Trond Kvernstrøm.