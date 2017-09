«Mammon 2» kan vinne Emmy-pris

Den norske krimserien kjemper om trofé for «beste dramaserie» når de gjeve prisene drysser i New York neste måned.

NRK.no, som er TV-kanalen bak «Mammon 1» og «Mammon 2», melder om nominasjonen på sine nettsider. International Emmy Awards kunngjorde nominasjonene på en pressekonferanse i New York i dag.

Tilbakeblikk: Her er «Mammon»-skurken

De landene som kniver om prisen i samme kategori – i det som er den internasjonale utdelingen til Emmy – er Brasil («Justica»), Japan («Moriribito») og Australia «Guardian of the Spirit»).

«Mammon 2» hadde premiere på nyåret i fjor og fikk en femmer på terningen av VGs anmelder. Serien, skapt av Vegard og Gjermund Stenberg Eriksen, og med Jon Øigarden, Ingar Helge Gimle, Trond Espen Seim og Anna Bache-Wiig på rollelisten, fortsatte der første runde med spenningseventyret «Mammon» sluttet i 2014.



«Mammon»-stjernen: Gledet seg til sexscenene

Nylig ble verdenseliten innen TV hyllet under Primetime Emmy Awards. Da var de aller mest kjente stjernene og seriene som konkurrerte om å vinne.

Nysgjerrig? Derfor skal Kidmans statuett stå på barnas rom

Emmy-akademiet arrangerer nemlig en rekke ulike prisutdelinger gjennom året. Om den norske serien stikker av med hederen i den internasjonale kåringen, blir klart når resultatet kunngjøres som et ledd av News and Documentary Awards i Lincoln Center i New York 5. oktober.

NRK har vunnet Emmy-pris under den samme utdelingen før. I 2015 fikk Anneke von der Lippe trofeet for beste kvinnelige skuespiller for sin rolle som politietterforsker i «Øyevitne».

«Mammon»-Gimle: – Mange som sier «så fæl type du er» til meg på gata