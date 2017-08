Luksus-megler blir tvillingpappa

Fredrik Eklund (40) og ektemannen Derek Kaplan venter barn.

Paret får barna ved hjelp av surrogatmor, og Eklund avslører at de venter en datter og en sønn.

– Dette er det største som kunne ha skjedd oss, sier Eklund til magasinet People.

Babynyheten ble avslørt under sesongfinalen av megler-programmet «Million Dollar Listing New York».

Paret har også tidligere ventet barn, men de har opplevd flere spontanaborter.

Nå skal surrogatmoren ifølge være seks måneder på vei.

– Det var viktig for oss å ta oss tid til å holde nyheten for oss selv, men nå er vi klare for å nyte kjærligheten.

Eklund takker også for støtten og alle lykkønskninger de har fått på veien mot å bli foreldre.

– Vi skal endelig bli pappaer! Endelig!, avslutter han meldingen.

Paret fikk nyheten i april, da Eklund feiret sin 40 årsdag i Paris, skriver People.

– Det var kanskje det største øyeblikket i mitt liv, jeg følte at det var meningen. Det er tøft for meg å si siden prosessen har vært så vanskelig, forteller han.

Eklund har vært åpen om både prosessen, og spontanabortene i TV-programmet, men han har angret litt på det, sier han. Samtidig fikk han mot til å stå på videre av alle meldingene han fikk.

– Mange mennesker delte sine opplevelser og erfaringer, og de sa at vi bare måtte fortsette videre og ikke gi opp. Det vil skje, forteller han.

Eklunds mann, Derek Kaplan, har en sønn fra før. Da donerte han sæd til et par han møtte i London, og paret har nå sønnen på 7 år fulltid der.