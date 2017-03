«Lost in Time»-rotet: Ingen fikk spilt

Publikum satt klare i stuene for å delta i TVNorge-satsingen «Lost in Time», men ingen kom igjennom for å spille.

Som VG har skrevet om det siste døgnet gikk ikke premieren på storsatsingen «Lost in Time» som planlagt. I TV-programmet, hvor publikum kan delta fra sofaen, og har sjansen til å vinne store pengesummer var det mange som klaget på at de ikke kom igjennom i går kveld.

Det skyldtes serverproblemer, forklarte TVNorge lørdag.

Lørdag kveld opplyste TVNorge via Facebook-siden til programmet at «Enkelte av våre brukere opplever tilgangsproblemer med Lost in Time-appen».

Men problemet var større enn som så, viser det seg.



Søndag ettermiddag skulle kanalen etter planen utrope en vinner blant publikum, men nå viser det seg at ingen kom igjennom i det hele tatt.

«Vi vet nå at ingen fikk spilt under sendingen i går på grunn av omfattende tekniske problemer hos serverleverandøren, Oracle. For å gjøre dette helt rettferdig, vil vinnerne bli trukket blant alle som har lastet ned appen og registrert seg. Alle som registrerer seg før midnatt førstkommende tirsdag, er med i trekningen som gjøres på onsdag. De heldige vinnerne av premiepotten på 246.000 kroner og smarttelefonen vil bli offentliggjort her på Facebook, onsdag kl. 20.45.»



Mange kontaktet VG lørdag kveld etter at det under sendingen ble annonsert en vinner blant seerne som fikk en mobiltelefon. Det viste seg å være en fingert for å få flyt i programmet, og mannen som ble annonsert visste at han ville bli brukt i en såkalt «dummy»-løsning. Men TVNorge kommuniserte ikke dette før