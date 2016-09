Letterman gjør TV-comeback

David Letterman gjør nå TV-comeback - men med en helt annen rolle enn vi er vant til å se han i.

– Endelig kommer David Letterman tilbake på TV, skriver The Hollywood Reporter.

Men det er i en helt annen rolle og fremtoning enn vi er vant til Letterman fra den tiden han var talkshow-konge med «The Late Show with David Letterman» frem til mai 2015. Showet hadde da vært sendt hvert år siden 1992.

Når han nå er tilbake er det med stort, bustete skjegg, langt mer tilbakelent stil - og i en helt annen type program. I en kommende episode av National Geographics dokumementar-serie «Years of Living Dangerously», reiser Letterman til India hvor han blant annet snakker om sitt kjærlighetsforhold til solenergi.

SLIK VI HUSKER HAM: David Letterman mot slutten av sin talkshow-karriere med ingen ringere enn president Barack Obama i studio. Foto: Jonathan Ernst , Reuters

I et klipp som Nat Geo har publisert blir det i sannhet et elektrisk gjensyn med talkshow-kongen i det han legger hodet sitt på et solcellepanel.

Den gode Letterman la forøvrig like etter at han var gått av ikke skjul på etter 33 år med personlige assistenter som gjorde det meste for ham, er ikke pensjonisttilværelsen helt uproblematisk for David Letterman.

- Jeg vet knapt hvordan man bruker en telefon en gang, ei heller hvordan jeg skal stelle håret mitt, sier David Letterman i et intervju med magasinet Indianapolis Monthly.

Han syntes det var utrolig hva man finner ut om seg selv når alt man har gjort i 33 år, endres på.

– Jeg kan forstå at vanlige, ansvarlige mennesker tenker «som han sutrer», men vit at jeg prøver å forandre meg, sier Letterman som stortrives når han kan dra på fisketur med sønnen sin.

- Aller best har jeg det når jeg kan stå ute i elven og virkelig nyte fiskerlivets gleder, legger Letterman til.