Lena Dunham takker magasin for å droppe retusjering

«Girls»-stjernen Lena Dunham (29) takker nå amerikanske Glamour magazine for at magasinet ikke photoshoppet kroppen hennes på forsiden av månedens utgave.

Durham og de tre andre jentene i «Girls», Jemima Kirke, Zosia Mamet og Allison Williams poserer sammen på coveret av US Glamour magazine, skriver NME.

Lena Dunham er svært glad for at magasinet har valgt å vise jentene slik de egentlig er, uten noen form for retusjering av bildene, hverken på forsiden eller inni bladet. Men ikke alle er av den oppfatning. Det fikk Duham erfare da hun etter at bildene var tatt, la ut noen av dem på sosiale medier.

– Tilbakemdelingene jeg fikk var både krenkende og kvalmende, sier Dunham.

Men i stedet for å tie nettrollene i hjel, valgte Lena Dunham å slå tilbake i et innlegg som hun publiserte på sin instagram-konto onsdag. Her skriver hun blant annet:

– Dere behøver ikke være enige med meg, dere behøver ikke å like det jeg gjør eller det jeg står for. Men vit at kroppen min er ikke fritt vilt. Det gjelder ikke bare meg, det gjelder alle. Takk til Glamour Magazine som eksponerer mine cellulitter i alle magasinstativer og kiosker, skriver Dunham.

Dunham, som både er medskaper og har hovedrollen i TV-serien «Girls», oppdaterer ofte sine fans om egen helsetilstand. I februar i fjor publiserte Dunham for eksempel et innlegg på sin Facebook-side, der hun fortalte at hun var inne i en tøff periode.

«Jeg vil at dere skal vite at selv om jeg gleder meg til «Girls» begynner igjen, vil jeg ikke være omkring og snakke med pressen om den nye sesongen. Som mange av dere vet, har jeg endometriose, en kronisk tilstand som rammer omtrent en av ti kvinners reproduktive helse. Jeg går for tiden gjennom en røff tid med sykdommen og kroppen min, skriver hun i innlegget».

Da hun en måneds tid etterpå ble innlagt på sykehus og måtte opereres som følge av at en eggstokkcyste hadde sprukket, la hun heller ikke skjul på det.

– Lena Dunham har vært veldig offentlig om sine personlige endometriose-anfall. I morges sprakk en eggstokkcyste, og hun har blitt fraktet til sykehus, uttalte hennes talsperson Cindi Berger til People,

Endometriose er for øvrig en tilstand der vev av samme type som slimhinnen i livmoren, finnes utenfor livmoren, ifølge Norsk Helseinformatikk.