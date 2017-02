Lars Monsen ofret tennene for villmarka

EKTE PAR: Trine Rein og Lars Monsen deler både ekteseng og lidenskapen for hundesport. Her er de avbildet etter Finnmarksløpet i 2010, de har nettopp gjennom ført Femundsløpet og er begge klare - sammen med hundeflokken sin - for verdens hardeste hundeløp, Iditarod, i mars.

Foto: Terje Mortensen

VG