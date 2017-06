Lars Monsen ut mot Se og Hør

Lars Monsen raser mot Se og Hør - igjen. Denne gangen tar han et oppgjør med kjendisbladet før det har publisert en sak om ham.

På sin offisielle facebook-side med over 300.000 følgere skrev Monsen blant annet dette 2. pinsedag:

Les også: Prinsessen raser mot Se og Hør

«I og med at det er agurktid skal jeg spandere et innlegg her på Facebook som har med Se og Hør å gjøre. De har tydeligvis en sak på gang, og ber om en kommentar fra meg. Her er mitt svar -- og jeg gjengir det her så flest mulig av Se og Hørs lesere skal vite at dere blir lurt».

Fikk du med deg? Mia Gundersen slår tilbake mot Se og Hør-forfatter

Lars Monsen sparer ikke på kruttet i forhold til Se og Hør - og skriver videre:

– Jeg ser på Se og Hør som et svært useriøst blad og stiller ikke opp i noen sammenheng for dette søppelbladet. Jeg har svart nei mange ganger tidligere, og gjør det igjen nå. Alle skriverier rundt min person må tas med en stor klype salt. Se og Hør koker suppe på gammelt nytt fra andre kilder. Det er ille at det for kjøperen kan se ut som om jeg frivillig lar meg intervjue av bladet. Det gjør jeg altså ikke. Min pressekontakt har nå fått beskjed om å ignorere alle henvendelser fra Se og Hør.

Husker du? Stor interesse for kongefamiliens Se og Hør-klage

VG har vært i kontakt med Lars Monsens pressekontakt Elin Berntsen som skriver i en e-post at Lars Monsen ikke har ytterligere kommentater til sitt innlegg på Facebook.

- Se og Hør synes Monsen lager flotte TV-programmer. Det må være opp til hver enkelt hva de mener om bladet. Vi følger akkurat de samme prinsippene som all annen media. Det betyr at Monsen ikke kan redigere innholdet i Se og Hør, skriver bladets ansvarlig redaktør Ulf Andre Andersen i en e-post til VG.

Les også: Raser mot falsk prinsesse-porno

Det er ikke første gangen Lars Monsen raser mot Se og Hør og bladets arbeidsmetoder. I 2014 reagerte han sterkt på at Se og Hørs fotografer tok i bruk helikopter for å sikre seg bilder av eiendommen han deler med Trine Rein. Den gangen tok han også til motmæle via sin offisielle Facebook-side.