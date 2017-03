«Skam» tildelt Fredrikkeprisen

Den populære og banebrytende TV-serien «Skam» er tildelt Fredrikkeprisen, Sanitetskvinnenes hederspris.

–Vi er veldig glade og takknemlige for å motta en slik pris. Norske Kvinners Sanitetsforening gjør en stor innsats for barn og unge i Norge og internasjonalt. At en så tradisjonsrik organisasjon ser verdien av å sette fokus på den virkeligheten dagens unge lever i, er inspirerende og ærefullt, sier produsent Marianne Furevold-Boland i en pressemelding.

Fredrikkeprisen er Norske Kvinners Sanitetsforenings hederspris og den deles ut til personer som på en fremragende måte tar opp og synliggjør saker innenfor N.K.S. formål og strategiske områder, heter det i statuttene. Årets pris går til manusforfatter Julie Andem og dramaseriens skuespillere.

tb2236ce.jpg - FRA TV-SERIEN: Alle jentene, Noora, Chris, Sana, Eva og Vilde, slik vi møter dem i TV-serien. Foto: NRK

– «Skam-serien» tar opp alvorlig tematikk som overgrep, spiseforstyrrelser, skjønnhetstyranniet, diskriminering, fremmedfrykt, seksualitet, rus og likestilling i en realistisk og åpen setting, noe som gir omverdenen mulighet for å sette temaene på dagsorden, sier generalsekretær Grete Herlofson i Norske Kvinners Sanitetsforening om hvorfor valget i år falt på «Skam».

Prisen har vært utdelt siden år 2000. Ifjor var det Gunhild Stordalen som fikk prisen for «åpenhet om egen sykdom og for innsatsen for bærekraftig utvikling og matsikkerhet i verden». mens Lene Marlin ble tildelt prisen i 2015. Tidligere har også Gro Harlem Brundtland og kronprinsesse Mette-Marit fått Fredrikkprisen.

I sin takketale i 2008 roste kronprinsessen innsatsen til Norske Kvinners Sanitetsforening, og sa at hun håper N.K.S kan inspirere oss alle til å være medmennesker.

- Det blir et kaldt samfunn om vi ikke ser hverandre, sa kronprinsessen.

«Skam» er et nettdrama laget av NRK P3. Serien følger livet til en jentegjeng som ikke er høyest oppe på den sosiale rangstigen. Suksess-oppskriften er som følger:

Seerne får små klipp og oppdateringer i sosiale medier, som ender i én episode hver uke.«Skam» har vært en utrolig suksess for NRK. Tre sesonger har vært vist allerede - og sesong fire er underveis og vil komme en gang i løpet av denne våren.

Men «Skam»-suksessen har ikke bare begrenset seg til Norge. Danskene oppdaget virkelig serien i fjor vår. Serien ble et tema i Folketinget, danske lærere jublet over intererssen «Skam» skapte for nordiske språk. Politiken laget en egen test deg selv slik at leserne kunne finne ut hvem av «Skam»-karakterene de lignet mest på, mens DR3 laget sin egen «Skam»-parodi som er sett mer enn en million ganger.

Serien har fått stor omtale i britiske Guardian og i Sverige har «Skam» slått alle rekorder. Samtidig er det klart at det kommer en amerikansk versjon av serien. Den er planlagt vist allerede i løpet av 2017.

Det er produsenten Simon Fuller som skal amerikanisere den populære norske serien. Fullers produksjonsselskap XIX Entertainment har signert en intensjonsavtale med NRK.