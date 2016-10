Forsker om hasjrøykingen i «Skam»: Representerer ikke gjennomsnittet

Serien «Skam» appellerer til mange, men forskerne mener at naturliggjøringen av hasj ikke speiler et bilde av norsk ungdom.

I sesong tre av serien «Skam» følger vi Isak og guttegjengen på skolen, revyopplegg og fester. I flere klipp ser vi guttene røyke hasj som en naturlig del av hverdagen. Sverre Nesvåg er rusforsker ved Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse vest og mener at dette er noe de fleste ikke relaterer seg til.

– De aller fleste unge kjenner seg nok ikke igjen i all hasjrøykingen, fordi det er mindre enn én av ti ungdommer i Norge som bruker hasj (cannabis), sier Nesvåg og forteller at han ikke følger med på serien.

Likevel har Skam færre norske seere enn før.

En Subkultur



Guro Ødegård er forskningsleder ved NOVA/HIOA og mener at «Skam» speiler sentrale trekk ved ungdomskulturer på en god måte.

– Det er mange ting ved «Skam» som stemmer med virkeligheten, men enkelte særtrekk, som en heftig ruskultur, gir et bedre bilde på hvordan det går i enkelte ungdomsmiljøer enn en speiling av ungdomskulturen generelt, sier Ødegård.

IDENTITETSPROBLEMER: Isak (Tarjei Sandvik Moe) sliter med å finne ut hvem han er. Foto: NRK

Hun forteller at ungdomskulturen alltid har vært preget av ulike subkulturer eller miljøer. Skam gir oss innblikk i et type miljø, men dette speiler ikke hvordan en gjennomsnittlig ungdom lever. Ungdata-undersøkelser viser at færre ruser seg i dag og flere har et godt forhold til sine foreldre, forteller hun.

Hun får støtte av Sverre Nesvåg.

– Den klare trenden siden 2003 er at det ikke er kult med rusmiddelbruk blant unge, sier Nesvåg.

Guro Ødegård sier at foreldrene i «Skam» er så og si ikke-eksisterende, mens forskning viser at foreldre har en sterk tilstedeværelse i de aller fleste ungdommers liv.

RUSKULTUR: Isak (Tarjei Sandvik Moe) røyker hasj i flere scener. Foto: NRK

Representerer virkeligheten

Håkon Moslet er red.sjef for TV i NRK P3 og har ikke opplevd reaksjoner på måten hasj er fremstilt i «Skam». Han mener serien er representativ for norsk ungdom og sier at suksessen kommer av at «Skam» er virkelighetsnært.

– «Skam» skal representere en sann ungdomskultur og hasj er ikke uvanlig på fester blant unge, særlig ikke på vestkanten i Oslo.

Hasj har vært et underliggende tema i de andre sesongene, men Moslet ønsker ikke å kommentere hvorfor fokuset er større nå. Research til alle sesongene er mye basert på dybdeintervjuer og erfaringer hos unge.

– Vi ønsker å vise ungdomskulturen slik den er, ikke slik den burde være, sier Moslet.

FALSK PILLE - Emma (Ruby Dagnall) tar imot en pille hun ikke vet hva inneholder av Isak (Tarjei Sandvik Moe). Foto: NRK

Rusvett blant unge



Ina Roll Spinnangr er leder av Foreningen Tryggere Ruspolitikk og mener at «Skam» er representativt for noen miljøer. Hun oppfordrer til rusvett blant unge og har nylig lansert nettstedet rusopplysningen.no.

– Det er for eksempel stor forskjell på hasj. Syntetisk hasj kan gi alvorlige skader, sier Spinnangr.

Hun mener vi må hjelpe ungdom som allerede driver med rus til å være forsvarlige.

Pillene er mer bekymringsverdig



Overlege og rusmiddelforsker Merete Synnøve Horn Vevelstad ved Folkehelseinstituttet reagerte på scenen i «Skam» hvor Emma tar i mot en pille fra Isak. Hun sier det er uheldig når ungdom tar ulovlig fremstilte rus-piller uten skepsis i film laget for ungdom.

– Det er en enorm økning av utvalg i syntetiske rusmidler som selges, som ecstasy. For tiden inneholder pillene ofte helt andre og til dels farlige stoffer med svært sterk virkning og folk reagerer forskjellig. Vi ser nå mange forgiftninger og dødsfall, og særlig mange ulykker, samt psykoser hos frisk ungdom. Dette er knyttet til bruk av nye ecstasy-lignende og hasj-lignende stoffer som florerer i markedet både her i Norge og i nabolandene rundt oss, sier Vevelstad.

Se hvorfor Linn fra «Skam» hylles i videoen under: